Отправляемся в путешествие по следам Тевтонского ордена. Вы увидите замок, в котором гостил Пётр I, узнаете тайны средневековых стен и их обитателей в прошлом. Мы объединим суровую эстетику рыцарских времён с гастрономическими удовольствиями: заглянем на местную сыроварню, чтобы попробовать фермерские деликатесы и шоколад.

Описание экскурсии

Замок Шаакен

Вы прикоснётесь к подлинным стенам орденского замка. Мы спустимся в подземелья Музея инквизиции, примерим наряды в духе Средневековья и устроим рыцарские забавы: можно будет пострелять из лука или метать топоры. Мы расскажем, какие призраки блуждают по коридорам и как замок менялся на протяжении веков.

Сыроварня «Шаакен Дорф»

Прямо рядом с замком находится уютная крафтовая сыроварня. Для вас организуют дегустацию: вы попробуете несколько видов сыра и шоколада ручной работы с бокалом вина. Все продукты готовят по старинным рецептам — в местном магазине можно будет купить всё, что особенно понравится.

Замок-отель «Нессельбек»

На обратном пути мы сделаем остановку у «Нессельбека». Несмотря на то что это современная реконструкция, он в точности передаёт величие прусской архитектуры. Это идеальная локация для фото на фоне массивных стен и башен.

Организационные детали