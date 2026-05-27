Замки Шаакен и Нессельбек - из Зеленоградска

Побывать в подземельях инквизиции, примерить доспехи и заглянуть на крафтовую сыроварню
Отправляемся в путешествие по следам Тевтонского ордена.

Вы увидите замок, в котором гостил Пётр I, узнаете тайны средневековых стен и их обитателей в прошлом.

Мы объединим суровую эстетику рыцарских времён с гастрономическими удовольствиями: заглянем на местную сыроварню, чтобы попробовать фермерские деликатесы и шоколад.
Описание экскурсии

Замок Шаакен

Вы прикоснётесь к подлинным стенам орденского замка. Мы спустимся в подземелья Музея инквизиции, примерим наряды в духе Средневековья и устроим рыцарские забавы: можно будет пострелять из лука или метать топоры. Мы расскажем, какие призраки блуждают по коридорам и как замок менялся на протяжении веков.

Сыроварня «Шаакен Дорф»

Прямо рядом с замком находится уютная крафтовая сыроварня. Для вас организуют дегустацию: вы попробуете несколько видов сыра и шоколада ручной работы с бокалом вина. Все продукты готовят по старинным рецептам — в местном магазине можно будет купить всё, что особенно понравится.

Замок-отель «Нессельбек»

На обратном пути мы сделаем остановку у «Нессельбека». Несмотря на то что это современная реконструкция, он в точности передаёт величие прусской архитектуры. Это идеальная локация для фото на фоне массивных стен и башен.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном туристическом автобусе
  • Дегустация в «Шаакен Дорф» оплачивается отдельно: 500 ₽ для взрослых, 400 ₽ для детей
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в субботу в 10:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1800 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры1700 ₽
Школьники1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Окружная
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:15
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — Организатор в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1313 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.

