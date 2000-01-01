Знакомим гостей города со всемирно известным искусством - витражное дело
Знакомим гостей города со всемирно известным искусством — витражное дело. И приглашаем всех на мастер-классы с погружением в удивительный мир витражного искусства! Ваши готовые работы Вы сможете забрать домой уже на следующий день.
Знакомим гостей города со всемирно известным искусством — витражное дело.
И приглашаем всех на мастер-классы с погружением в удивительный мир витражного искусства!
В нашей программе:
- Онлайн-экскурсия о витражных традициях в Кёнигсберге
- Изготовление настоящего витража своими руками (техники Фьюзинг и Тиффани)
- Рассказ о трех техниках работы с цветным стеклом
- Знакомство с самым известным мастером Александром Сплошным
Цены на экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Онлайн-экскурсия о витражных традициях старого Кенигсберга
- Изготовление настоящего витража своими руками (остается участникам как памятный с сувенир из Калининграда)
- Рассказ о трех всемирно известных техниках работы с цветным стеклом
- Знакомство с самым известным мастером Александром Сплошным
- Что не входит
- Трансфер до точки сбора
- Место начала и завершения
- Калининград ул генерала озерова 19
- Когда и сколько длится?
- Когда: вторник 14-00, пятница 16-00Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
вторник 14-00, пятница 16-00
Александр С.
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