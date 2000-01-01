Город сквозь стекло (мастер-класс)

Знакомим гостей города со всемирно известным искусством - витражное дело

5
2 отзыва
Знакомим гостей города со всемирно известным искусством — витражное дело. И приглашаем всех на мастер-классы с погружением в удивительный мир витражного искусства! Ваши готовые работы Вы сможете забрать домой уже на следующий день.
Город сквозь стекло (мастер-класс)
Город сквозь стекло (мастер-класс)
Город сквозь стекло (мастер-класс)
Город сквозь стекло (мастер-класс)
Город сквозь стекло (мастер-класс)
Город сквозь стекло (мастер-класс)
Город сквозь стекло (мастер-класс)
Город сквозь стекло (мастер-класс)
Город сквозь стекло (мастер-класс)
Город сквозь стекло (мастер-класс)
Знакомим гостей города со всемирно известным искусством — витражное дело.
И приглашаем всех на мастер-классы с погружением в удивительный мир витражного искусства!

В нашей программе:

  • Онлайн-экскурсия о витражных традициях в Кёнигсберге
  • Изготовление настоящего витража своими руками (техники Фьюзинг и Тиффани)
  • Рассказ о трех техниках работы с цветным стеклом
  • Знакомство с самым известным мастером Александром Сплошным

Цены на экскурсию

Для группы 1-15 человек
Стандартное предложение
1 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Онлайн-экскурсия о витражных традициях старого Кенигсберга
  • Изготовление настоящего витража своими руками (остается участникам как памятный с сувенир из Калининграда)
  • Рассказ о трех всемирно известных техниках работы с цветным стеклом
  • Знакомство с самым известным мастером Александром Сплошным
Что не входит
  • Трансфер до точки сбора
Место начала и завершения
Калининград ул генерала озерова 19
Когда и сколько длится?
Когда: вторник 14-00, пятница 16-00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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вторник 14-00, пятница 16-00

Александр С.
Александр С.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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