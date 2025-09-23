Н Наталья читать дальше и даже в момент перехода от объекта к объекту история продолжается. По моему опыту это может далеко не каждый гид. Маршрут полноценно знакомит с городом, при чем с его разными районами. Гулять было очень комфортно, рекомендую данный маршрут для первого знакомства с городом. Остались очень довольный прогулкой со Станиславом, очень интересно слушать гида который полностью погружен в материал и город о котором он рассказывает, рассказ развивается плавно от эпохе к эпохе, не прерывается

Л Любовь Спасибо огромное Станиславу за интереснейшую экскурсию по Калининграду! Станислав профессионал своего дела. Было очень интересно, познавательно, никто не заскучал. Все пршло на одном дыхании. Мы остались очень довольны. Рекомендуем однозначно.

Надежда Станислав - великолепный экскурсовод и приятный молодой человек, ёмкая,интересная, лёгкая подача информации. 4 часа пролетели незаметно, было интересно всем от детей до бабушек, мы не первый раз в Калининграде, но узнали действительно очень много нового. Однозначно рекомендую

Н Наталья Чудесная экскурсия!!! Я бы ещё ходила и ходила) но дети устали)) как приятно слушать человека который любит свой город и регион! Знает и изучает историю!!!