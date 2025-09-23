Для начала мы совершим прогулку по тем местам, где начинался Кёнигсберг. И будем продвигаться в сторону современного Калининграда — в том числе на трамвае. Таким образом мы создадим глубокий диалог двух городов К. — прошлого и нынешнего.
Составим яркое мозаичное полотно из осколков истории и разных районов: острова Канта, Центрального парка, Амалиенау.
Описание экскурсии
- Центральная площадь — очевидец истории возникновения главной цитадели города: Королевского замка
- Остров Канта — бывший Кнайпхоф
- Кафедральный собор — главный храм протестантской Европы 16 века
- Мосты (в их числе Медовый) — загадочные хранители истории города
- Хомлины — современные символы Калининграда
- Рыбная деревня — как же без колоритных селфи?
- Обзорно-созерцательная поездка на трамвае — от Рыбной деревни до Центрального парка, через знаковые улицы и площади города
- Центральный парк с почти 300-летней историей
- Кирха королевы Луизы — народная память о прусской королеве сердец
- Район Амалиенау с коллекцией выдающихся вилл начала 20 века. Не просто калининградская Рублёвка, а целая философия
- Окончание экскурсии — на кольце трамвайного маршрута №3 у Центрального парка
История нашего города невероятно интересна, многослойна и уходит глубоко в века. Поговорим об этом:
- Как развивался город за прошедшие столетия, кем и чем был славен
- Какое отношение имели к Кёнигсбергу Василий III, Петр I, Наполеон Бонапарт и королева Луиза
- В каких местах города любили отдыхать русские путешественники в начале 20 века
- Почему в прибалтийских портовых городах, в том числе в Кёнигсберге, на шпилях соборов размещали флюгер в виде русалки
- Где истинное сердце средневекового Кёнигсберга
И обсудим многое другое!
Организационные детали
Часть маршрута мы преодолеем на городском трамвае. Стоимость проезда оплачивается дополнительно — 37 ₽ за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Центральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 377 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Станислав. Почти всю свою сознательную жизнь (больше 30 лет) я живу в Калининграде. И город, и область знаю очень хорошо. Много лет занимаюсь изучением истории Восточной ПруссииЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
23 сен 2025
Остались очень довольный прогулкой со Станиславом, очень интересно слушать гида который полностью погружен в материал и город о котором он рассказывает, рассказ развивается плавно от эпохе к эпохе, не прерывается
Л
Любовь
22 авг 2025
Спасибо огромное Станиславу за интереснейшую экскурсию по Калининграду! Станислав профессионал своего дела. Было очень интересно, познавательно, никто не заскучал. Все пршло на одном дыхании. Мы остались очень довольны. Рекомендуем однозначно.
Надежда
19 авг 2025
Станислав - великолепный экскурсовод и приятный молодой человек, ёмкая,интересная, лёгкая подача информации. 4 часа пролетели незаметно, было интересно всем от детей до бабушек, мы не первый раз в Калининграде, но узнали действительно очень много нового. Однозначно рекомендую
Н
Наталья
24 июл 2025
Чудесная экскурсия!!! Я бы ещё ходила и ходила) но дети устали)) как приятно слушать человека который любит свой город и регион! Знает и изучает историю!!!
Д
Дмитрий
12 июн 2025
Благодарим Станислава за потярсающую обзорную экскурсию по Калининграду! Уникальный маршрут, который позволил за один день многранно и легко погрузиться в историю города. Не нашли других предложений, где был бы такой насыщенный маршрут. Особенно хочется отметить вовлеченность, уровень знаний и красивую речь Станислава (услада для ушей). Однозначно рекомендую и с удовольствием посещу другие экскурсии.
