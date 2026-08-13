Калининград предлагает уникальную возможность прикоснуться к искусству витражей.
Участники мастер-класса узнают о традициях и технике фьюзинг, создавая собственные стеклянные шедевры. Опытный художник расскажет о витражном наследии Кёнигсберга и его готическом стиле. Готовые работы можно будет забрать на следующий день в центре города.
Мастер-класс подходит как взрослым, так и детям от 5 лет, предоставляя всем возможность проявить себя в творчестве
Участники мастер-класса узнают о традициях и технике фьюзинг, создавая собственные стеклянные шедевры. Опытный художник расскажет о витражном наследии Кёнигсберга и его готическом стиле. Готовые работы можно будет забрать на следующий день в центре города.
Мастер-класс подходит как взрослым, так и детям от 5 лет, предоставляя всем возможность проявить себя в творчестве
5 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Уникальная техника фьюзинг
- 🖼️ Создание собственного витража
- 🏛️ История витражей Кёнигсберга
- 👨🎨 Профессиональный художник
- 🎁 Подарок-комплимент
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Июль и август идеально подходят для участия в мастер-классе «Калининград сквозь стекло: витражный мастер-класс». В это время года в Калининграде теплая и солнечная погода, что позволяет насладиться прогулками по городу после занятия. В помещении мастер-класса комфортно, независимо от погоды за окном. Май, июнь, сентябрь и октябрь также хороши для посещения: в это время меньше туристов, а погода всё ещё приятная. В зимние месяцы, несмотря на холод, мастер-класс всё равно будет интересным и уютным занятием, особенно для тех, кто ищет теплую атмосферу в холодное время года.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Кёнигсберг
Описание мастер-класса
Традиционное искусство Кёнингсберга
Витраж — это не послание, а в первую очередь, впечатление. Благодаря оптическим свойствам, цветное стекло преломляет солнечные лучи и заполняет светом всё пространство помещения. Именно поэтому это искусство имеет сильное эмоциональное воздействие на человека. А ещё витраж является неотъемлемой частью главного архитектурного стиля старого Кёнигсберга — готического, о чём подробнее мы расскажем во время мастер-класса.
Что в программе
- Онлайн-экскурсия о витражном наследии Кёнигсберга.
- Рассказ об известных техниках обработки цветного художественного стекла.
- Изготовление витража в технике фьюзинг (такая техника позволяет проявить себя и идти в эксперимент).
- Приятный подарок-комплимент.
Организационные детали
- Готовые работы вручаем на следующий день в центре Калининграда
- Мастер-класс подходит взрослым и детям от 5 лет
в будние дни в 11:30 и 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице ген-лейтенанта Озерова
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 11:30 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 350 туристов
Александр — самый известный мастер витражного искусства в Калининграде. Работает в трех основных техниках работы с цветным стеклом. Как результат, собственная коллекция авторских работ из 400 наименований, обучение витражному искусству и новый авторский проект. Наша команда покажет все, что знает!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 46 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Замечательный мастер-класс! Прекрасное объяснение, богатый выбор материалов и главное - свобода творчества! Каждый из нас воплотил свою идею. Большое спасибо нашему проводнику в мир витража - Ольге!
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была на мастер-классе второй раз очень необычный опыт, хочу снова сходить в следующий раз спасибо за эмоции, объясняют понятно и просто, большой выбор цветов стекла и идей
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Е
Отличный мастер-класс! Великолепная возможность с пользой провести время, узнать новое, сделать для себя или в подарок памятный сувенир.
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Отличный мастер класс! Своими руками делали из цветного стекла чудесные яркие вещицы) пусть получилось не идеально, оно и понятно в первый раз. Но это же мы сами сделали, что ценно. Все организовано прекрасно. Мастер аккуратно нас направлял и вдохновлял👍☺️ Рекомендуем однозначно!!!
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А
Великолепный мастер-класс! Время пролетело абсолютно незаметно! До мастер-класса получили видео инструкцию на телефон, как найти мастерскую. Так что с этим пробоем не было. Нас уже ждали. Марина все объяснила, показала.
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Л
Замечательный мастер-класс!!!
Я даже не ожидала, что так понравится мне и дочке 11 лет! Такую красоту наваяли! Привезли домой.
Огромное спасибо за вдохновение, за красоту и хорошее настроение!
Я даже не ожидала, что так понравится мне и дочке 11 лет! Такую красоту наваяли! Привезли домой.
Огромное спасибо за вдохновение, за красоту и хорошее настроение!
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