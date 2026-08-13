Калининград предлагает уникальную возможность прикоснуться к искусству витражей.



Участники мастер-класса узнают о традициях и технике фьюзинг, создавая собственные стеклянные шедевры. Опытный художник расскажет о витражном наследии Кёнигсберга и его готическом стиле. Готовые работы можно будет забрать на следующий день в центре города.



Мастер-класс подходит как взрослым, так и детям от 5 лет, предоставляя всем возможность проявить себя в творчестве

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Июль и август идеально подходят для участия в мастер-классе «Калининград сквозь стекло: витражный мастер-класс». В это время года в Калининграде теплая и солнечная погода, что позволяет насладиться прогулками по городу после занятия. В помещении мастер-класса комфортно, независимо от погоды за окном. Май, июнь, сентябрь и октябрь также хороши для посещения: в это время меньше туристов, а погода всё ещё приятная. В зимние месяцы, несмотря на холод, мастер-класс всё равно будет интересным и уютным занятием, особенно для тех, кто ищет теплую атмосферу в холодное время года.

Сейчас август — это идеальное время.