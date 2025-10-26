Средневековые города Калининградской области сохраняют уникальную атмосферу. В Правдинске, Железнодорожном, Знаменске и Гвардейске можно увидеть черты орденских поселений. Прогулка по старинным улочкам, посещение кирхи и замка Тапиау подарят незабываемые впечатления. Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Benz, что делает путешествие удобным и приятным. Гид расскажет об истории и легендах этих мест, а также покажет знаменитые достопримечательности

Описание экскурсии

Фридланд (Правдинск)

Начнём с города, вобравшего в себя множество историй. Здесь вы сможете побродить по старинным улочкам, восхищаясь атмосферой исторического центра, и заглянуть в ту самую кирху, которая стала символом города.

Гердауэн (Железнодорожный)

Когда-то здесь было укрепление Тевтонского ордена, от которого остались руины замка. Стоя на этом историческом месте, вы сможете явно представить себе величие и мощь прошлого.

Велау (Знаменск)

Это поселение ныне числится среди «утраченных городов», полных тайн и загадок.

Тапиау (Гвардейск)

Поговорим об истории этих мест, начиная с периода господства Пруссии. Рассмотрим знаменитые «Часы на Ратуше», датируемые 1922 годом, которые стали символом города благодаря своему впечатляющему размеру и красоте. И в завершение дня зайдём в замок Тапиау — один из наиболее сохранившихся в Европе. Сможете прогуляться по его залам и восхититься архитектурными деталями, которые хранят в себе дух Средневековья.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства

Поездка проходит на микроавтобусе Mercedes Benz

В стоимость включено:

Трансфер по программе

Экскурсионное обслуживание

Дополнительно оплачивается: