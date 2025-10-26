Сквозь пыль веков: из Калининграда - по малым городам области
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя исторические города Калининградской области
Средневековые города Калининградской области сохраняют уникальную атмосферу. В Правдинске, Железнодорожном, Знаменске и Гвардейске можно увидеть черты орденских поселений. Прогулка по старинным улочкам, посещение кирхи и замка Тапиау подарят незабываемые впечатления.
Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Benz, что делает путешествие удобным и приятным. Гид расскажет об истории и легендах этих мест, а также покажет знаменитые достопримечательности
Начнём с города, вобравшего в себя множество историй. Здесь вы сможете побродить по старинным улочкам, восхищаясь атмосферой исторического центра, и заглянуть в ту самую кирху, которая стала символом города.
Гердауэн (Железнодорожный)
Когда-то здесь было укрепление Тевтонского ордена, от которого остались руины замка. Стоя на этом историческом месте, вы сможете явно представить себе величие и мощь прошлого.
Велау (Знаменск)
Это поселение ныне числится среди «утраченных городов», полных тайн и загадок.
Тапиау (Гвардейск)
Поговорим об истории этих мест, начиная с периода господства Пруссии. Рассмотрим знаменитые «Часы на Ратуше», датируемые 1922 годом, которые стали символом города благодаря своему впечатляющему размеру и красоте. И в завершение дня зайдём в замок Тапиау — один из наиболее сохранившихся в Европе. Сможете прогуляться по его залам и восхититься архитектурными деталями, которые хранят в себе дух Средневековья.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
Поездка проходит на микроавтобусе Mercedes Benz
В стоимость включено:
Трансфер по программе
Экскурсионное обслуживание
Дополнительно оплачивается:
Вход в замок Тапиау: взрослый — 700 ₽, дети и пенсионеры — 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 531 туриста
Позвольте представиться — меня зовут Марина, я родилась и живу в Калининградской области. В туризме работаю с 2012 года. Являюсь директором туристического агентства, которое в 2023 году внесено в Единый читать дальше
федеральный реестр туроператоров по внутреннему и въездному туризму. С июня 2022 года — экскурсовод в замке Тапиау, Башни Востока. Имею аккредитацию по проведению экскурсий в национальном парке «Куршская коса», на смотровой площадке Янтарного комбината, внештатный экскурсовод кафедрального собора.
Ирина
26 окт 2025
Не буду долго расписывать эту нашу невероятную поездку - одно слово - СУПЕР!! Нас сопровождал экскурсовод Олег, которому большой поклон и сердечная благодарность за отличное сопровождение нашей поездки, за юмор читать дальше
и душевность, за погружение в историю! Он нам спать не давал!! Боялись пропустить много интересных фактов. Мы посетили 4 чудесных города, и не "галопом по европам", а всё четко по времени и очень организованно. Спасибо организаторам, и еще спасибо передайте водителю "микроавтобуса Валеры" - Виктору:-)
М
Марина
19 окт 2025
Гиду Олегу большое спасибо за интересную экскурсию!
Екатерина
18 окт 2025
Экскурсия понравилась, хороший маршрут, отличный экскурсовод. Немного неудобный микроавтобус.
П
Петрова
14 окт 2025
Прекрасный гид Ирина рассказала все о местах, в которых мы были, и даже больше!! Особенно впечатлила церковь св. Георгия, замок Тапиау (и великолепный гид по замку, чудесный историк), розовый сад читать дальше
в Знаменске, посвященный знаковым личностям и представление на часах в Гвардейске. Экскурсию всем советую. Много материала, но он структурирован - хорошо запоминается, все в тему, даже рассказы об отдельных жителях области. Отличная клиентоориентированность - молодая пара прямо перед началом экскурсии забыла телефон в такси - Ирина и водитель согласились подождать и даже пытались объяснить таксисту, как к ним проехать)) потом оказалось, что эти ребята - молодожены, и Ирина подарила им небольшой подарочек 🥺 Большое спасибо всем, кто принимал участие в организации данной экскурсии, всем советую ее именно в этом агентстве!
Екатерина
16 сен 2025
Экскурсия подойдет тем, кто желает по больше узнать о Калининградской области. Городочки небольшие, экскурсовод много рассказывает о крае и людях, их населяющих, что позволяет глубже понять нравы и события прошлых и настоящих лет.
С
Светлана
13 авг 2025
Отличная экскурсия!!
Наталья
12 авг 2025
Крайне некомфортный под завязку забитый транспорт-маршрутка, у задних рядов колени упирались в кресла или голова в потолок, там, где надо было смотреть налево и направо… было просто ничего не видно, читать дальше
поэтому Правдинск, где пешая прогулка только вокруг кирхи - мимо. В целом поездка состоит из нескольких выходов на 5-10 мин. около объектов, часовой экскурсии по замку (+700 руб.), обеда минут на 40 (+1000 руб.) и 2х кратких минут по 30 прогулок по Железнодорожному, который в стройке (реставрация) и Гвардейске. Водителю и экскурсоводу Олегу спасибо, к ним нет вопросов. Олег рассказывал много и с энтузиазмом, было интересно, что нивелировало некоторые неудобства. Поэтому соотношение цена-качество на тройку с плюсом, лично для меня. На частых заездах к объектам, из машины надо было выдираться, а не выходить. Как я поняла, взяв несколько экскурсий в Калининграде, сервис хромает, а нажиться все хотят… Поэтому рекомендую путешествовать самостоятельно или индивидуально.
Х
Храмеева
2 авг 2025
Большое спасибо экскурсоводу Елене и водителю Виктору за прекрасно проведенный выходной. Елена с 9 утра и до 5 вечера не выпускала из вида каждого члена нашей группы и при этом читать дальше
очень спокойно и без остановки делилась с нами интересной информацией о Калининграде и малых городах. До них мы добрались впервые. Больше всего, что неожиданно для нас самих, запомнился Железнодорожный. Сюда вернемся опять. Нам показали, как сильно изменяется область, как много сил и денег вкладывают в ее развитие. Ни грамма не пожалели, что съездили и посмотрели. Еще раз большое спасибо. Елена, Вы прекрасны.
Виктория
30 июл 2025
Очень понравилась экскурсия. Посетили несколько городов, причем со всем комфортом☺️ Спасибо большое нашему гиду Елене, очень интересно было слушать как об истории конкретных мест, так и интересных фактах о Калининграде!
Петр
27 июл 2025
Покатали по городкам до которых сами может и не добрались вовсе, по пути рассказали и про историю области, городков, поселков и отдельных мест! Так еще плавно сменяли рассказ, передаижение, отдых и понздки. Получили огромное удовольствие. Всем рекомендую!
В
Вера
22 июл 2025
Все замечательно) Интересный рассказ, истории и места)
А
Анна
22 июл 2025
Отличная экскурсия. В каждом городе есть своя изюминка. Гид очень подробно объясняет, проводит по самым значимые местам. Небольшая группа, тёплая обстановка. Дополнительно остановились, чтобы посмотреть семью аисто, которые ставят птецов читать дальше
на крыло. Тапиау великолепно. А шоу на часовой башне ратуши просто выше всяких похвал. Если бы поехали сами, не увидели бы и сотой части достопримечательностей. Рекомендую эту экскурсию и эту компанию.
Екатерина
5 июл 2025
Большая благодарность экскурсоводу Олегу за интересный рассказ о городах Калининградской области. По пути у нас были остановки возле старинных кирх, а ещё - красивые фото в цветущих полях, за что читать дальше
отдельное спасибо! Даже удалось запечатлеть аистов) Само путешествие проходит на комфортабельном микроавтобусе. В Правдинске можно подняться на смотровую площадку Фридландской кирхи, откуда открывается потрясающий вид, в Железнодорожном увидеть руины кирхи Гердауэна XIV в., а в Гвардейске полюбоваться старинными часами на ратуше с человечками-музыкантами, пройтись по замку Тапиау и там же вкусно пообедать.
Рекомендую данную экскурсию и экскурсовода, дважды ездили с этим организатором и приедем еще:)
С
Сергей
27 июн 2025
Всё очень понравилось
Юлия
12 июн 2025
Это была очень увлекательная экскурсия. Много информации, очень человеческий подход и ориентировка на группу. Олег - супер экскурсовод!!! Мы успели все и даже больше. И кирхи посмотрели, и в замок читать дальше
(не заявленный в программе) заехали, и в ромашковых полях пофоткались. Очень хорошо выстроена информация - не просто историческая справка. Какие-то нюансы, мелочи, на которые сам никогда не посмотришь. Еще здорово, что был организован обед - приехали, заказали, пока были на экскурсии, нам все накрыли. Когда весь день в дороге - это прям замечательно. А еще приятно, когда экскурсовод и водитель работают, как единая команда. В общем - огромная благодарность, рекомендую!