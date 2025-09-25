Калининград — город с уникальной историей, где соседствуют средневековые крепости, немецкие виллы и советское наследие. За 3 часа вы увидите ключевые локации: остров Канта, Рыбную деревню и аутентичный район Амалиенау. Узнаете о тайнах Янтарной комнаты и следах старого Кёнигсберга. А также услышите, как город менялся после войны и каким его хотят видеть в будущем.
Описание экскурсии
Мы посетим остров Канта и Рыбную деревню. Пройдём по Медовому мосту, рассмотрим Кафедральный собор и поговорим о знаменитом Кёнигсбергском университете.
Исследуем прекрасный Амалиенау — район старинных немецких вилл. Вы остановитесь у самых ярких домов и рассмотрите все нюансы архитектуры.
Заедем в гости к семейству хомлинов. Вы узнаете, где искать миниатюрных хранителей города. Услышите мистическую легенду о доме с привидениями и попробуете отыскать следы Янтарной комнаты.
Конечно, гид расскажет вам историю города и основные вехи его развития. Поделится любопытными фактами и советами, как провести время после экскурсии — куда сходить, на что обратить внимание и в какие кафе заглянуть.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00, в субботу в 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|900 ₽
|Дети до 12 лет
|850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00, в субботу в 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 53 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 26 туристов
Я — представитель команды лицензированных гидов. Мы проводим экскурсии на туристических автобусах по Калининграду и области. В наших поездках ваша безопасность — приоритет, обеспечиваемый квалифицированными водителями с многолетним опытом. Обзорные экскурсии проводят знающие и полные энтузиазма гиды, благодаря которым вы увидите наши интересные места с неожиданных ракурсов. Будем рады приветствовать вас!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
25 сен 2025
Отличная экскурсия!!!
Арина показала и рассказала нам даже больше, чем планировалось изначально. Узнали и увидели много интересного!!!
👏👏👏
Дмитрий
12 авг 2025
Отличная экскурсия. грамотный гид.
