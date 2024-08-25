2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Калининград сквозь стекло: витражный мастер-класс
Под руководством лучшего городского мастера создать свой авторский витраж
Начало: На улице ген-лейтенанта Озерова
Расписание: в будние дни в 11:30 и 14:00
Завтра в 11:30
19 сен в 11:30
2 500₽ за человека
1.5 часа
Мини-группа
до 4 чел.
О Кёнигсберге на языке ароматов: мастер-класс в Калининграде
Узнайте историю Калининграда через ароматы на мастер-классе «О Кёнигсберге на языке ароматов». Создайте уникальное парфюмерное воспоминание
Начало: У Астрономического бастиона
Расписание: во вторник и пятницу в 14:00, 17:00 и 20:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 14:00, 17:00 и 20:00
Сегодня в 14:00
20 сен в 17:00
2 900₽ за человека
1.5 часа
Групповая
Фабрика марципана: экскурсия + мастер-класс
Познакомиться с производством, продегустировать разные вкусы и своими руками сделать конфеты
Начало: Индустриальный парк «Храброво»
Расписание: в будние дни в 10:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья25 августа 2024Это не экскурсия, это только мастер-класс. Учат, как из витражного стекла создавать удивительные изделия. Кто любит заниматься ремеслами, тому обязательно надо посетить. Нам с дочкой 10 лет чрезвычайно понравилось.
- ООЛьга6 августа 2024Замечательный интеллигентный гид Александр! Специалист в своем деле! Человек, который не просто сам понимает химию как науку, но и максимально
- ППолина4 августа 2024Взрослым и детям 11 и 13 лет очень понравилось
- ЕЕкатерина28 июля 2024Спасибо большое Александру за прекрасное времяпрепровождение! Пытаюсь подобрать правильный термин: это не совсем экскурсия, и не совсем мастер-класс, скорее это
- ССергей4 июля 2024Мастер-класс очень понравился! Необычно! Новая тема, новые знания, проба новых умений! Масса впечатлений! Организация мастер-класса отличная, четко оговорены безопасные приемы работы, предложено несколько вариантов для творчества и дальше - твори, придумывай, пробуй!!! Очень советую!!!
- ИИрина30 мая 2024Мастер-класс превосходный! Прикоснулись к уникальному творческому процессу. Очень интересно и не банально
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Мастер-классы для детей»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в сентябре 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Мастер-классы для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 2 900. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Калининграде на 2024 год по теме «Мастер-классы для детей», 47 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь