Мастер-классы для детей – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы для детей» в Калининграде, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Калининград сквозь стекло: витражный мастер-класс
Пешая
17 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Калининград сквозь стекло: витражный мастер-класс
Под руководством лучшего городского мастера создать свой авторский витраж
Начало: На улице ген-лейтенанта Озерова
Расписание: в будние дни в 11:30 и 14:00
Завтра в 11:30
19 сен в 11:30
2 500 за человека
О Кёнигсберге на языке ароматов
30 отзывов
1.5 часа
Мини-группа
до 4 чел.
О Кёнигсберге на языке ароматов: мастер-класс в Калининграде
Узнайте историю Калининграда через ароматы на мастер-классе «О Кёнигсберге на языке ароматов». Создайте уникальное парфюмерное воспоминание
Начало: У Астрономического бастиона
Расписание: во вторник и пятницу в 14:00, 17:00 и 20:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 14:00, 17:00 и 20:00
Сегодня в 14:00
20 сен в 17:00
2 900 за человека
Фабрика марципана: экскурсия + мастер-класс
1.5 часа
Групповая
Фабрика марципана: экскурсия + мастер-класс
Познакомиться с производством, продегустировать разные вкусы и своими руками сделать конфеты
Начало: Индустриальный парк «Храброво»
Расписание: в будние дни в 10:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    25 августа 2024
    Калининград сквозь стекло: витражный мастер-класс
    Это не экскурсия, это только мастер-класс. Учат, как из витражного стекла создавать удивительные изделия. Кто любит заниматься ремеслами, тому обязательно надо посетить. Нам с дочкой 10 лет чрезвычайно понравилось.
  • О
    ОЛьга
    6 августа 2024
    О Кёнигсберге на языке ароматов
    Замечательный интеллигентный гид Александр! Специалист в своем деле! Человек, который не просто сам понимает химию как науку, но и максимально
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    доступно передает свои знания тем, кто далек от этого! При этом, уходишь с полным ощущением того, что пережил многовековую историю Кенигсберга на чувственном опыте! Прекрасно! Спасибо, мы очень довольны!

  • П
    Полина
    4 августа 2024
    О Кёнигсберге на языке ароматов
    Взрослым и детям 11 и 13 лет очень понравилось
    Взрослым и детям 11 и 13 лет очень понравилось
  • Е
    Екатерина
    28 июля 2024
    О Кёнигсберге на языке ароматов
    Спасибо большое Александру за прекрасное времяпрепровождение! Пытаюсь подобрать правильный термин: это не совсем экскурсия, и не совсем мастер-класс, скорее это
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    действо/ performance! Были семьей с детьми 11 и 17 лет. Создали каждый себе по аромату! Атмосфера созданная Александром в его «лаборатории» сказочная: костюм Александра, музыкальный фон, сопровождающий рассказ, помещение и детали интерьера. Очень рекомендую встраивать как творческую паузу в насыщенные экскурсионные маршруты!

  • С
    Сергей
    4 июля 2024
    Калининград сквозь стекло: витражный мастер-класс
    Мастер-класс очень понравился! Необычно! Новая тема, новые знания, проба новых умений! Масса впечатлений! Организация мастер-класса отличная, четко оговорены безопасные приемы работы, предложено несколько вариантов для творчества и дальше - твори, придумывай, пробуй!!! Очень советую!!!
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Калининград сквозь стекло: витражный мастер-класс
    Мастер-класс превосходный! Прикоснулись к уникальному творческому процессу. Очень интересно и не банально
    Мастер-класс превосходный! Прикоснулись к уникальному творческому процессу. Очень интересно и не банальноМастер-класс превосходный! Прикоснулись к уникальному творческому процессу. Очень интересно и не банальноМастер-класс превосходный! Прикоснулись к уникальному творческому процессу. Очень интересно и не банально

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Мастер-классы для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Калининград сквозь стекло: витражный мастер-класс
  2. О Кёнигсберге на языке ароматов
  3. Фабрика марципана: экскурсия + мастер-класс
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Остров Канта
  2. Куршская Коса
  3. Самое главное
  4. Амалиенау
  5. Танцующий лес
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Бранденбургские ворота
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в сентябре 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Мастер-классы для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 2 900. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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