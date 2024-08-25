читать дальше доступно передает свои знания тем, кто далек от этого! При этом, уходишь с полным ощущением того, что пережил многовековую историю Кенигсберга на чувственном опыте! Прекрасно! Спасибо, мы очень довольны!

Замечательный интеллигентный гид Александр! Специалист в своем деле! Человек, который не просто сам понимает химию как науку, но и максимально