Диана проводит ещё 2 экскурсии

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«Сувенирно-подарочный» Калининград + обзорная экскурсия

Основательно познакомиться с городом и отыскать самое аутентичное, колоритное, вкусное и красивое

Диана
Диана – Гид из Калининграда
Предлагаю совместить приятное с очень приятным и, возможно, полезным! За полдня вы исследуете Калининград от исторического центра до спальных и индустриальных районов.

А заодно узнаете, чем, кроме янтаря и шпрот, славится наш богатый край, какие истории 📖 стоят за кенигсбергскими брендами и где найти настоящую продукцию местного производства.
Задать вопросОбычно отвечает за 37 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-2 человек

  • 60005 400 ₽ за экскурсиюскидка10%

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«Сувенирно-подарочный» Калининград + обзорная экскурсия
«Сувенирно-подарочный» Калининград + обзорная экскурсия

Что вас ожидает

Большая обзорная экскурсия ⛳ по городу
Об истории 📖 Кёнигсберга-Калининграда вы шаг за шагом будете узнавать, рассматривая главные достопримечательности 🏛️ города. В нашей программе знаменитый остров 🏝️ Канта с кафедральным собором и историями о философе, Бранденбургские и Аусфальские ворота. Также вы увидите Астрономический бастион, Рыбную деревню и Новую синагогу, Медовый и Юбилейный мосты, музеи 🖼 и театры, площадь Победы и набережную Петра Великого.

Пять брендов Калининграда

  • Янтарь. Многие увозят из Янтарного края в качестве сувенира 🎁 тёплый кусочек застывшего солнца. Я расскажу о красивом природном камне с богатой историей, о его загадках и свойствах, а также смогу ответить на другие вопросы о ценной смоле.
  • Керамика. О местной глине будет отдельный разговор. Вы узнаете о секретном долговечном кирпиче, из которого отстроили всю Восточную Пруссию, и его современном применении.
  • Марципан. Кенигсбергский марципан прославил регион на весь мир. Вы услышите о первой фабрике итальянских кондитеров, возрожденной марке и сладостях, которые сегодня делают по оригинальным рецептам.
  • Рыба. Не удивительно, что это и есть излюбленное блюдо калининградцев. Здесь вы встретите большое разнообразие видов рыбы и рыбных блюд. Но не вся рыба 🐟 в продаже — местного улова. Я расскажу, какую рыбу, где и когда ловят, что стоит попробовать и, конечно, где покупать рыбку в Калининграде.
  • Коньяк. Винно-коньячный дом «Альянс-1892» известен далеко за пределами города. О гордости завода, вкусовых тонкостях и особенностях производства мы также можем поговорить.

Другие сувенирные радости
Наш план — свободный, поэтому я могу включить множество мест, где вы сможете присмотреть и другие товары. В нашем списке могу быть старинные открытки, сказочные герои и хомлины, антиквариат, Кенигсбергское стекло, изделия из натуральной кожи, домики Кнайпхофа, предметы интерьера, сургуч, авторские работы. Янтарная, натуральная, польская и чешская косметика. Качественные продукты питания, в том числе, деликатесы. И многое-многое другое!

Кому подойдет экскурсия

Маршрут предназначен для семейного отдыха, в котором будет интересно и взрослым, и детям самого разного возраста.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: по желанию, вход в музей Кенигсбергского стекла и на смотровую площадку на маяке — 100 руб. /человека
  • Еда, напитки, подарки и сувениры оплачиваются вами самостоятельно
Начало и место завершения
🚩 на острове Канта
«Сувенирно-подарочный» Калининград + обзорная экскурсия
«Сувенирно-подарочный» Калининград + обзорная экскурсия
«Сувенирно-подарочный» Калининград + обзорная экскурсия
«Сувенирно-подарочный» Калининград + обзорная экскурсия
«Сувенирно-подарочный» Калининград + обзорная экскурсия
«Сувенирно-подарочный» Калининград + обзорная экскурсия
«Сувенирно-подарочный» Калининград + обзорная экскурсия
«Сувенирно-подарочный» Калининград + обзорная экскурсия
«Сувенирно-подарочный» Калининград + обзорная экскурсия
«Сувенирно-подарочный» Калининград + обзорная экскурсия
«Сувенирно-подарочный» Калининград + обзорная экскурсия
«Сувенирно-подарочный» Калининград + обзорная экскурсия
«Сувенирно-подарочный» Калининград + обзорная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Диана
Диана
Меня зовут Диана, я профессиональный географ и автор публикаций по истории, культуре и географии Калининградской области. Щедро делюсь с путешественниками любовью к природе: многие возвращаются снова за добавкой или переезжают навсегда! Лекций на моей экскурсии не будет, только правдивая и нескучная информация. А поскольку я обожаю фотографию — всегда готова «зависнуть» с вами над красивой бабочкой или завораживающими руинами замка. Надеюсь на скорую встречу!
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Диана проводит ещё 2 экскурсии

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