Диана проводит ещё 2 экскурсии

«Сувенирно-подарочный» Калининград + обзорная экскурсия

Погрузитесь в атмосферу Калининграда, исследуя его исторические и современные районы. Узнайте о местных брендах и найдите уникальные сувениры
Экскурсия по Калининграду предлагает уникальную возможность узнать город от исторического центра до спальных и индустриальных районов.

В программе: знаменитый остров Канта, кафедральный собор, Бранденбургские и Аусфальские ворота, Астрономический бастион, Рыбная деревня и многое другое. Также вы узнаете о местных брендах, таких как янтарь, керамика, марципан, рыба и коньяк. Завершите день покупкой уникальных сувениров и подарков
5
66 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные достопримечательности
  • 🎁 Широкий выбор сувениров
  • 📜 Исторические факты и легенды
  • 🍬 Вкусные местные деликатесы
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться приятной атмосферой города, исследовать его достопримечательности и найти уникальные сувениры.
Сейчас август — это идеальное время.
«Сувенирно-подарочный» Калининград + обзорная экскурсия
«Сувенирно-подарочный» Калининград + обзорная экскурсия
«Сувенирно-подарочный» Калининград + обзорная экскурсия

Что можно увидеть

  • Остров Канта
  • Кафедральный собор
  • Бранденбургские ворота
  • Аусфальские ворота
  • Астрономический бастион
  • Рыбная деревня
  • Новая синагога
  • Медовый мост
  • Юбилейный мост
  • Площадь Победы
  • Набережная Петра Великого

Описание экскурсии

Большая обзорная экскурсия по городу

Об истории Кёнигсберга-Калининграда вы шаг за шагом будете узнавать, рассматривая главные достопримечательности города. В нашей программе знаменитый остров Канта с кафедральным собором и историями о философе, Бранденбургские и Аусфальские ворота. Также вы увидите Астрономический бастион, Рыбную деревню и Новую синагогу, Медовый и Юбилейный мосты, музеи и театры, площадь Победы и набережную Петра Великого.

Пять брендов Калининграда

  • Янтарь. Многие увозят из Янтарного края в качестве сувенира тёплый кусочек застывшего солнца. Я расскажу о красивом природном камне с богатой историей, о его загадках и свойствах, а также смогу ответить на другие вопросы о ценной смоле.
  • Керамика. О местной глине будет отдельный разговор. Вы узнаете о секретном долговечном кирпиче, из которого отстроили всю Восточную Пруссию, и его современном применении.
  • Марципан. Кенигсбергский марципан прославил регион на весь мир. Вы услышите о первой фабрике итальянских кондитеров, возрожденной марке и сладостях, которые сегодня делают по оригинальным рецептам.
  • Рыба. Не удивительно, что это и есть излюбленное блюдо калининградцев. Здесь вы встретите большое разнообразие видов рыбы и гастрономических изделий из нее. Но не вся рыба в продаже — местного улова. Я расскажу, какую рыбу, где и когда ловят, что стоит попробовать и, конечно, где покупать рыбку в Калининграде.
  • Коньяк. Винно-коньячный дом «Альянс-1892» известен далеко за пределами города. О гордости завода, вкусовых тонкостях и особенностях производства мы также можем поговорить.

Другие сувенирные радости

Наш план — свободный, поэтому я могу включить множество мест, где вы сможете присмотреть и другие товары. В нашем списке могу быть старинные открытки, сказочные герои и хомлины, антиквариат, Кенигсбергское стекло, изделия из натуральной кожи, домики Кнайпхофа, предметы интерьера, сургуч, авторские работы. Янтарная, натуральная, польская и чешская косметика. Качественные продукты питания, в том числе, деликатесы. И многое-многое другое!

Кому подойдет экскурсия

Маршрут предназначен для семейного отдыха, в котором будет интересно и взрослым, и детям самого разного возраста.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: по желанию, вход в музей Кенигсбергского стекла и на смотровую площадку на маяке — 100 руб. /человека
  • Еда, напитки, подарки и сувениры оплачиваются вами самостоятельно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У «Медового моста». Остров Канта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана
Диана — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1570 туристов
Я тот самый гид, который может запросто превратить обычный день в приключение. По образованию — географ, по призванию — рассказчик, а по факту — человек, который знает про Калининградскую область чуть
читать дальшеуменьшить

больше, чем написано в путеводителях, и с радостью этим поделится. Автор публикаций по истории, культуре и географии края — но не пугайтесь: на экскурсии никаких лекций. Только живые истории, неожиданные факты и тот самый местный вайб, который цепляет с первой минуты. Обожаю, когда путешественники замечают детали: вот эта бабочка, эти тени на старых камнях и прочее — это и есть настоящие моменты путешествия. И я с удовольствием «зависну» с вами хоть на десять минут, чтобы поймать идеальный кадр. Если хотите не просто «посмотреть достопримечательности», а прочувствовать регион — давайте гулять. Покажу вам нашу область такой, какой её вижу я: живой, разной и бесконечно интересной. Жду нашей встречи — обещаю, будет красиво, познавательно и без спешки.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 66 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
66
4
3
2
1
Ирина
Недавно мы с семьёй побывали на обзорной экскурсии по Калининграду, и это было просто великолепно! Наш гид Диана оказалась настоящим профессионалом: она не только отлично знает историю города, но и
читать дальшеуменьшить

умеет подавать материал так, что скучать не приходилось ни минуты. Экскурсия была очень насыщенной, но при этом абсолютно неутомительной.
Благодаря этой прогулке город открылся для нас с совершенно новой стороны.
Очень рекомендую эту экскурсию всем, кто приезжает в Калининград впервые — это идеальный способ влюбиться в этот удивительный город и захотеть вернуться сюда снова.

Большое спасибо за чудесный день!

Недавно мы с семьёй побывали на обзорной экскурсии по Калининграду, и это было просто великолепно! Наш
Недавно мы с семьёй побывали на обзорной экскурсии по Калининграду, и это было просто великолепно! Наш
Недавно мы с семьёй побывали на обзорной экскурсии по Калининграду, и это было просто великолепно! Наш
Недавно мы с семьёй побывали на обзорной экскурсии по Калининграду, и это было просто великолепно! Наш
Недавно мы с семьёй побывали на обзорной экскурсии по Калининграду, и это было просто великолепно! Наш
Недавно мы с семьёй побывали на обзорной экскурсии по Калининграду, и это было просто великолепно! Наш
Недавно мы с семьёй побывали на обзорной экскурсии по Калининграду, и это было просто великолепно! Наш
Недавно мы с семьёй побывали на обзорной экскурсии по Калининграду, и это было просто великолепно! Наш+2
Недавно мы с семьёй побывали на обзорной экскурсии по Калининграду, и это было просто великолепно! Наш
Недавно мы с семьёй побывали на обзорной экскурсии по Калининграду, и это было просто великолепно! Наш
Диана
Диана
Ответ организатора:
Большое спасибо за такой душевный и подробный отзыв!

Я очень рада, что экскурсия по Калининграду понравилась вам и вашей семье —
читать дальшеуменьшить

для меня это самая важная награда. Приятно слышать, что вы по‑новому взглянули на город и получили яркие впечатления: именно ради таких моментов я и работаю!

Благодарю за тёплые слова о подаче материала и насыщенности программы — я всегда стараюсь найти баланс, чтобы путешествие было и познавательным, и комфортным. Ваши рекомендации будущим гостям Калининграда особенно ценны — спасибо, что делитесь эмоциями!

Буду искренне счастлива встретить вас снова на одной из экскурсий — у нас ещё много удивительных мест и историй!

С благодарностью и наилучшими пожеланиями, Диана

Вам был полезен этот отзыв?
О
Калининград с душой: спасибо, Диана, за идеальный день!

Хочется написать этот отзыв не просто как благодарность, а как маленькое письмо с теплом. Если вы ищете в Калининграде не просто экскурсию, а
читать дальшеуменьшить

настоящую заботу и душевность — вам точно к Диане.
Мы были на программе «Сувенирно-подарочный Калининград», но на самом деле получили гораздо больше, чем просто обзорная экскурсия, магниты и марципаны. Диана с первых минут общения стала для нас не просто гидом, а близким человеком, который искренне хочет, чтобы вам было хорошо.

Рядом с Дианой испытываешь абсолютное чувство безопасности и спокойствия. Ты садишься в ее машину и понимаешь: можно расслабиться, можно ни о чем не думать. Она ведет маршрут идеально, всё вовремя, но без этой нервной гонки «успеть всё и сразу». Наоборот, всё очень четко, структурировано, но при этом мягко и по-домашнему уютно.

Диана — волшебница коммуникации. Всегда на связи 24/7, всегда отвечала на любые вопросы, даже самые мелкие. А главное — она подстраивается под клиента! Мы немного капризничали, и она ни разу не показала виду, что это неудобно. Она просто брала и перестраивала маршрут на ходу, учитывая каждую нашу просьбу. Это бесценно!

Отдельное спасибо за подачу информации. Это было не сухое «этот дом построен в таком-то году», а живое, увлекательное повествование с интонацией, секретами и историями, которые запоминаются. Мы слушали, открыв рты, и даже не заметили, как пролетело время.

Спасибо, Диана, за эту трогательную атмосферу, за то, что показали нам Калининград через призму своих глубоких знаний, любви к городу, вкуса, цвета и доброты. Уезжали мы, конечно, с сувенирами, но главный сувенир, который мы увезли в сердце — это наше знакомство с вами!

Однозначно рекомендуем! Лучший гид и самый заботливый водитель в одном лице! ❤️

Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Спасибо Диане за этот день! Знаете, так бывает, когда с подружкой по магазинам идешь: вроде бы собрался только за марципанами, а тут в витрине еще что-то увидел и тебе срочно
читать дальшеуменьшить

надо, или только вышли, прошли 2 квартала и ты такая "ой, я забыла! давай вернемся?", а она тебя не торопит, глаза не закатывает, обреченно не вздыхает "ну опяяяять …" Максимально комфортно и гибко. У меня был план искать всех хомлинов, отправлять открытки из домика смотрителя, пить кофе, пробовать марципан и искать самый лучший, а так же купить то, что понравится. План был выполнен на 100%!

Спасибо Диане за этот день! Знаете, так бывает, когда с подружкой по магазинам идешь: вроде бы
Спасибо Диане за этот день! Знаете, так бывает, когда с подружкой по магазинам идешь: вроде бы
Спасибо Диане за этот день! Знаете, так бывает, когда с подружкой по магазинам идешь: вроде бы
Спасибо Диане за этот день! Знаете, так бывает, когда с подружкой по магазинам идешь: вроде бы
Спасибо Диане за этот день! Знаете, так бывает, когда с подружкой по магазинам идешь: вроде бы
Спасибо Диане за этот день! Знаете, так бывает, когда с подружкой по магазинам идешь: вроде бы
Спасибо Диане за этот день! Знаете, так бывает, когда с подружкой по магазинам идешь: вроде бы
Спасибо Диане за этот день! Знаете, так бывает, когда с подружкой по магазинам идешь: вроде бы
Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Нам очень понравилось как Диана все организовала. Целый день пролетел быстро и интересно. Мы посетили все колоритные места Калининграда, закупились местными сувенирами и получили массу положительных впечатлений ✨
Нам очень понравилось как Диана все организовала. Целый день пролетел быстро и интересно. Мы посетили все
Нам очень понравилось как Диана все организовала. Целый день пролетел быстро и интересно. Мы посетили все
Нам очень понравилось как Диана все организовала. Целый день пролетел быстро и интересно. Мы посетили все
Вам был полезен этот отзыв?
Г
С Дианой мы провели три интереснейших интенсивных дня своего новогоднего мини отпуска 🙂 Нашу программу экскурсий мы сформировали исходя из наших пожеланий и советов Дианы.
Было очень красочно и познавательно! Мы
читать дальшеуменьшить

посмотрели сам Калининград, посетили форт, съездили на Куршскую косу, посетили Зеленоградск и Байкальск.
Поразило то, с какой любовью и как «вкусно» Диана рассказывала нам про разные события разных времен.
Большое спасибо Диане 🩷

Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Спасибо Диане за интересно и насыщенно проведенный день. Я очень довольна, что выбрала на сайте по отзывам Диану. Она смогла заинтересовать моего 11-летнего сына историей Калининграда. Без этой экскурсии наши дальнейшие экскурсии не имели бы смысла. Все интересно, полно, посетили основные места. Спасибо, рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии на ««Сувенирно-подарочный» Калининград + обзорная экскурсия»

За покупками, как местный: обзорная экскурсия + локальные бренды
На машине
4 часа
1 отзыв
Билеты
За покупками, как местный: обзорная экскурсия + локальные бренды
Не только знаковые места Калининграда и интересные факты, но и приятный шопинг
Начало: В Рыбной деревне
Завтра в 10:00
29 авг в 10:00
от 10 700 ₽ за всё до 4 чел.
Вкусы и ароматы Калининграда: гастрономическая прогулка
На машине
3.5 часа
23 отзыва
Билеты
Вкусы и ароматы Калининграда: гастрономическая прогулка
Откройте для себя кулинарные традиции Калининграда: отведайте лучшие блюда, узнайте о гастрономическом наследии и насладитесь атмосферой города
Начало: Возле Дома Советов
29 авг в 09:00
30 авг в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Калининград: город длинной колбасы, клопсов, строганины и марципана
Пешая
На машине
2.5 часа
127 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Калининград: город длинной колбасы, клопсов, строганины и марципана
Открыть историю города через кулинарные традиции его жителей и узнать рецепты кёнигсбергской кухни
Начало: Обычно на площади Победы или в Рыбной деревне
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:30
от 6800 ₽ за всё до 6 чел.
Калининград: самый смак за 3 часа (с дегустацией)
На автобусе
3.5 часа
-
15%
3949 отзывов
Фотопрогулка
Калининград: самый смак за 3 часа (с дегустацией)
Объехать топовые места города, раскрыть его историю, понять современность и сделать лучшие снимки
Начало: В одной из 5 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 14:00, 16:30 и 18:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
990 ₽1164 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде
от 18 000 ₽ за экскурсию