Диана проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Большая обзорная экскурсия ⛳ по городу

Об истории 📖 Кёнигсберга-Калининграда вы шаг за шагом будете узнавать, рассматривая главные достопримечательности 🏛️ города. В нашей программе знаменитый остров 🏝️ Канта с кафедральным собором и историями о философе, Бранденбургские и Аусфальские ворота. Также вы увидите Астрономический бастион, Рыбную деревню и Новую синагогу, Медовый и Юбилейный мосты, музеи 🖼 и театры, площадь Победы и набережную Петра Великого.

Пять брендов Калининграда

Янтарь . Многие увозят из Янтарного края в качестве сувенира 🎁 тёплый кусочек застывшего солнца. Я расскажу о красивом природном камне с богатой историей, о его загадках и свойствах, а также смогу ответить на другие вопросы о ценной смоле.

. Многие увозят из Янтарного края в качестве сувенира 🎁 тёплый кусочек застывшего солнца. Я расскажу о красивом природном камне с богатой историей, о его загадках и свойствах, а также смогу ответить на другие вопросы о ценной смоле. Керамика . О местной глине будет отдельный разговор. Вы узнаете о секретном долговечном кирпиче, из которого отстроили всю Восточную Пруссию, и его современном применении.

. О местной глине будет отдельный разговор. Вы узнаете о секретном долговечном кирпиче, из которого отстроили всю Восточную Пруссию, и его современном применении. Марципан . Кенигсбергский марципан прославил регион на весь мир. Вы услышите о первой фабрике итальянских кондитеров, возрожденной марке и сладостях, которые сегодня делают по оригинальным рецептам.

. Кенигсбергский марципан прославил регион на весь мир. Вы услышите о первой фабрике итальянских кондитеров, возрожденной марке и сладостях, которые сегодня делают по оригинальным рецептам. Рыба . Не удивительно, что это и есть излюбленное блюдо калининградцев. Здесь вы встретите большое разнообразие видов рыбы и рыбных блюд. Но не вся рыба 🐟 в продаже — местного улова. Я расскажу, какую рыбу, где и когда ловят, что стоит попробовать и, конечно, где покупать рыбку в Калининграде.

. Не удивительно, что это и есть излюбленное блюдо калининградцев. Здесь вы встретите большое разнообразие видов рыбы и рыбных блюд. Но не вся рыба 🐟 в продаже — местного улова. Я расскажу, какую рыбу, где и когда ловят, что стоит попробовать и, конечно, где покупать рыбку в Калининграде. Коньяк. Винно-коньячный дом «Альянс-1892» известен далеко за пределами города. О гордости завода, вкусовых тонкостях и особенностях производства мы также можем поговорить.

Другие сувенирные радости

Наш план — свободный, поэтому я могу включить множество мест, где вы сможете присмотреть и другие товары. В нашем списке могу быть старинные открытки, сказочные герои и хомлины, антиквариат, Кенигсбергское стекло, изделия из натуральной кожи, домики Кнайпхофа, предметы интерьера, сургуч, авторские работы. Янтарная, натуральная, польская и чешская косметика. Качественные продукты питания, в том числе, деликатесы. И многое-многое другое!

Кому подойдет экскурсия

Маршрут предназначен для семейного отдыха, в котором будет интересно и взрослым, и детям самого разного возраста.

Организационные детали