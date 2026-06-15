Диана проводит ещё 2 экскурсии

читать дальше уменьшить

настоящую заботу и душевность — вам точно к Диане.

Мы были на программе «Сувенирно-подарочный Калининград», но на самом деле получили гораздо больше, чем просто обзорная экскурсия, магниты и марципаны. Диана с первых минут общения стала для нас не просто гидом, а близким человеком, который искренне хочет, чтобы вам было хорошо.



Рядом с Дианой испытываешь абсолютное чувство безопасности и спокойствия. Ты садишься в ее машину и понимаешь: можно расслабиться, можно ни о чем не думать. Она ведет маршрут идеально, всё вовремя, но без этой нервной гонки «успеть всё и сразу». Наоборот, всё очень четко, структурировано, но при этом мягко и по-домашнему уютно.



Диана — волшебница коммуникации. Всегда на связи 24/7, всегда отвечала на любые вопросы, даже самые мелкие. А главное — она подстраивается под клиента! Мы немного капризничали, и она ни разу не показала виду, что это неудобно. Она просто брала и перестраивала маршрут на ходу, учитывая каждую нашу просьбу. Это бесценно!



Отдельное спасибо за подачу информации. Это было не сухое «этот дом построен в таком-то году», а живое, увлекательное повествование с интонацией, секретами и историями, которые запоминаются. Мы слушали, открыв рты, и даже не заметили, как пролетело время.



Спасибо, Диана, за эту трогательную атмосферу, за то, что показали нам Калининград через призму своих глубоких знаний, любви к городу, вкуса, цвета и доброты. Уезжали мы, конечно, с сувенирами, но главный сувенир, который мы увезли в сердце — это наше знакомство с вами!



Однозначно рекомендуем! Лучший гид и самый заботливый водитель в одном лице! ❤️