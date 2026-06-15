Диана проводит ещё 2 экскурсии

В программе: знаменитый остров Канта, кафедральный собор, Бранденбургские и Аусфальские ворота, Астрономический бастион, Рыбная деревня и многое другое. Также вы узнаете о местных брендах, таких как янтарь, керамика, марципан, рыба и коньяк. Завершите день покупкой уникальных сувениров и подарков
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные достопримечательности
- 🎁 Широкий выбор сувениров
- 📜 Исторические факты и легенды
- 🍬 Вкусные местные деликатесы
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Остров Канта
- Кафедральный собор
- Бранденбургские ворота
- Аусфальские ворота
- Астрономический бастион
- Рыбная деревня
- Новая синагога
- Медовый мост
- Юбилейный мост
- Площадь Победы
- Набережная Петра Великого
Описание экскурсии
Большая обзорная экскурсия по городу
Об истории Кёнигсберга-Калининграда вы шаг за шагом будете узнавать, рассматривая главные достопримечательности города. В нашей программе знаменитый остров Канта с кафедральным собором и историями о философе, Бранденбургские и Аусфальские ворота. Также вы увидите Астрономический бастион, Рыбную деревню и Новую синагогу, Медовый и Юбилейный мосты, музеи и театры, площадь Победы и набережную Петра Великого.
Пять брендов Калининграда
- Янтарь. Многие увозят из Янтарного края в качестве сувенира тёплый кусочек застывшего солнца. Я расскажу о красивом природном камне с богатой историей, о его загадках и свойствах, а также смогу ответить на другие вопросы о ценной смоле.
- Керамика. О местной глине будет отдельный разговор. Вы узнаете о секретном долговечном кирпиче, из которого отстроили всю Восточную Пруссию, и его современном применении.
- Марципан. Кенигсбергский марципан прославил регион на весь мир. Вы услышите о первой фабрике итальянских кондитеров, возрожденной марке и сладостях, которые сегодня делают по оригинальным рецептам.
- Рыба. Не удивительно, что это и есть излюбленное блюдо калининградцев. Здесь вы встретите большое разнообразие видов рыбы и гастрономических изделий из нее. Но не вся рыба в продаже — местного улова. Я расскажу, какую рыбу, где и когда ловят, что стоит попробовать и, конечно, где покупать рыбку в Калининграде.
- Коньяк. Винно-коньячный дом «Альянс-1892» известен далеко за пределами города. О гордости завода, вкусовых тонкостях и особенностях производства мы также можем поговорить.
Другие сувенирные радости
Наш план — свободный, поэтому я могу включить множество мест, где вы сможете присмотреть и другие товары. В нашем списке могу быть старинные открытки, сказочные герои и хомлины, антиквариат, Кенигсбергское стекло, изделия из натуральной кожи, домики Кнайпхофа, предметы интерьера, сургуч, авторские работы. Янтарная, натуральная, польская и чешская косметика. Качественные продукты питания, в том числе, деликатесы. И многое-многое другое!
Кому подойдет экскурсия
Маршрут предназначен для семейного отдыха, в котором будет интересно и взрослым, и детям самого разного возраста.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: по желанию, вход в музей Кенигсбергского стекла и на смотровую площадку на маяке — 100 руб. /человека
- Еда, напитки, подарки и сувениры оплачиваются вами самостоятельно
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Хочется написать этот отзыв не просто как благодарность, а как маленькое письмо с теплом. Если вы ищете в Калининграде не просто экскурсию, а
Было очень красочно и познавательно! Мы