Пешком по проспекту Мира

На примере главной улицы Калининграда проследить, как город менялся вместе с эпохами
Бывшая Хуфеналле — будто зеркало перемен всего Кёнигсберга, где улицы обновили имена, а здания — роли. Здесь вы узнаете прошлое Калининграда и обычаи горожан.

Зачем советские дети по ночам навещали Шиллера и что прячет в руках Достоевский? Где у нас старая Европа и новая? Что мы называем «Быками», «Девяткой», «Бастилией», «Дворянским гнездом»? Наконец — зачем к нам приезжал Джеймс Кэмерон?
Описание экскурсии

  • У монумента «Мать-Россия» поговорим о становлении Калининградской области
  • На площади Победы обсудим 100-летнюю историю, предыдущие и народные названия — Ганза-плац, Гитлер-плац, площадь Трёх Маршалов
  • Рядом со скульптурой «Борющиеся зубры» побеседуем, как после войны бронзовые фигуры «искали» в городе «лучшее пастбище»
  • Возле памятника Фридриху Шиллеру окунёмся в театральную жизнь Кёнигсберга и Калининграда
  • У мемориала Петру I разберём, зачем император посещал Восточную Пруссию и почему монумент стоит именно здесь
  • Рядом со скульптурой Фёдора Достоевского вспомним известных русских, путешествовавших по прусской провинции
  • Около монумента «Покорителям ближней Вселенной» поговорим об Алексее Леонове и освоении космоса
  • В Центральном парке у кукольного театра разберём историю кирхи памяти королевы Луизы и парка «Луизенваль» до 1945 года и после

А также обсудим, где найти дом с символикой Олимпиады-80, что построили вместо цирка и многое другое!

Организационные детали

Будем много ходить — обувайтесь удобно.

в понедельник в 17:00, во вторник в 10:00, 13:00, 15:00 и 17:00, в среду в 15:00 и 16:00, в четверг в 09:00, 13:00, 15:00 и 17:00, в пятницу в 10:00, 15:00 и 16:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 268 туристов
Дипломированный гид. Родилась и выросла в Калининграде. Увлеклась историей Кёнигсберга в начале 90-х, когда стала появляться литература об истории края. Люблю гулять по городу пешком и готова делиться своими знаниями
с гостями и местными жителями. С рождения жила на улице Челюскинская, которая раньше называлась Капорнер Хайде, это район Метгетен. А в районе Растсхоф/Вагонка живу с 2004 года, на улице Харьковская, и ранее она носила название Капорнерштрассе. Вот такой факт в моей биографии, и как вы думаете — могу ли я теперь не быть гидом?

