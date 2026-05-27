Мастер-класс в Калининграде «Картина на стекле витражными красками»

В уютной студии в центре Калининграда вы познакомитесь с витражной росписью и шаг за шагом создадите картину на стекле. Опыт и дополнительные материалы не требуются. Всё предоставлю, расскажу, покажу и всегда буду рядом, чтобы помочь!
Описание мастер-класса
- Вы выберете эскиз по своему вкусу — от простого до более детализированного.
- Перенесёте контур на стекло и раскрасите его, шаг за шагом создавая картину.
- Увидите, как краски начинают играть на свету и придавать работе особую глубину.
- В итоге у вас останется готовая картина, которая украсит интерьер или станет подарком.
Организационные детали
- Дополнительных расходов нет.
- Мастер-класс подходит взрослым и детям от 7 лет.
- Работу можно забрать сразу.
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Ушинского
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я — главный мастер в студии художественного витража и мозаики в самом сердце Калининграда. Мы с командой изготавливаем сувениры и декор из витража и мозаики, а также уникальные ручные изделия по персональным эскизам. Работаем в разных техниках: витраж Тиффани, тренкадис, римская мозаика и др. Творческие на всю голову!
