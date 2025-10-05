Авторская экскурсия по Ратсхофу и Амалиенау предлагает уникальную возможность увидеть довоенные районы Кёнигсберга. Архитекторы Курт Фрик и Фридрих Хайтман создали здесь комфортное жилье для всех. Вы увидите дома, построенные владельцем вагоностроительного завода, и узнаете, как жили рабочие и состоятельные граждане. Прогулка по улицам, сохранившим особое очарование, и посещение музея старинного быта оставят незабываемые впечатления

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Район Ратсхоф, построенный по концепции «Город-сад». Мы пройдём по уютным улочкам и рассмотрим домики, утопающие в зелени и цветах.

Район Амалиенау — колония роскошных вилл и садов. Вы увидите дома в стиле модерн, украшенные затейливыми декоративными элементами. Рассмотрите вальмовые крыши, веранды и узорчатые заборы.

Кирха Христа — последнее религиозное сооружение, построенное в Кёнигсберге. Строение, как писали в том время, «без прикрас в своём внешнем оформлении, однако понятное обычному человеку».

Капелла Святого Адальберта в готическом стиле. Совсем скоро в стенах бывшего католического храма зазвучат православные молитвы — откроется православный храм Дмитрия Донского.

Дом Счастья, в котором проходила регистрация браков жителей Калининграда: в торжественной обстановке, с цветами, фотографами и неизменным атрибутом — куклой-невестой на капоте «Волги».

Самый длинный довоенный дом. В одном из подъездов расположилось музейное пространство «РатсхофХаус» — атмосферное местечко, в котором представлена коллекция старинных бутылок, мебель и необычные предметы.

как жили состоятельные граждане и люди рабочего класса в Кёнигсберге

какие правила застройки существовали в начале 20 века

кто живёт в виллах бывших немецких магнатов сегодня

где находится самая узкая улица в Калининграде

сколько улиц имели название Диагональная

