Район Ратсхоф, построенный по концепции «Город-сад». Мы пройдём по уютным улочкам и рассмотрим домики, утопающие в зелени и цветах.
Район Амалиенау — колония роскошных вилл и садов. Вы увидите дома в стиле модерн, украшенные затейливыми декоративными элементами. Рассмотрите вальмовые крыши, веранды и узорчатые заборы.
Кирха Христа — последнее религиозное сооружение, построенное в Кёнигсберге. Строение, как писали в том время, «без прикрас в своём внешнем оформлении, однако понятное обычному человеку».
Капелла Святого Адальберта в готическом стиле. Совсем скоро в стенах бывшего католического храма зазвучат православные молитвы — откроется православный храм Дмитрия Донского.
Дом Счастья, в котором проходила регистрация браков жителей Калининграда: в торжественной обстановке, с цветами, фотографами и неизменным атрибутом — куклой-невестой на капоте «Волги».
Самый длинный довоенный дом. В одном из подъездов расположилось музейное пространство «РатсхофХаус» — атмосферное местечко, в котором представлена коллекция старинных бутылок, мебель и необычные предметы.
Вы узнаете:
как жили состоятельные граждане и люди рабочего класса в Кёнигсберге
какие правила застройки существовали в начале 20 века
кто живёт в виллах бывших немецких магнатов сегодня
где находится самая узкая улица в Калининграде
сколько улиц имели название Диагональная
Организационные детали
Рекомендованный возраст 14+
Мы посетим музейное пространство «РатсхофХаус» — билеты входят в стоимость (кофе и чай оплачивается отдельно по желанию)
Остальные достопримечательности осматриваем снаружи
По запросу посетим музей «50 миллионов лет», где можно купить сувениры из янтаря
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 203 туристов
Дипломированный гид. Родилась и выросла в Калининграде. Увлеклась историей Кёнигсберга в начале 90-х, когда стала появляться литература об истории края. Люблю гулять по городу пешком и готова делиться своими знаниями читать дальше
с гостями и местными жителями.
С рождения жила на улице Челюскинская, которая раньше называлась Капорнер Хайде, это район Метгетен. А в районе Растсхоф\Вагонка живу с 2004 года, на улице Харьковская, и ранее она носила название Капорнерштрассе. Вот такой факт в моей биографии, и как вы думаете — могу ли я теперь не быть гидом?
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
о
ольга
5 окт 2025
Очень все понравилось. Галина подробно и очень интересно рассказывает об этом районе. Прогулка была удивительна остались под впечатлением. Спасибо большое.
А
Аня
3 окт 2025
Благодарим Галину за прекрасную и неторопливую прогулку по старинным районам Калининграда. Было невероятно познавательное знакомство с историей города и его известными жителями, а также посещение янтарного салона, где нам рассказали о янтарном промысле. Нам доставило большое удовольствие общение! Галина - профессионал своего дела, очень интересный рассказчик, интеллигентный и культурный собеседник!
Марина
22 сен 2025
Большое спасибо Галине за отличную атмосферную экскурсию Гении места: авторская экскурсия по Ратсхофу и Амалиенау. Были в Калининграде впервые. Всегда хочется узнать историю города от человека погружённого в материал, знатока. читать дальше
Галина полностью оправдала наши ожидания. Было интересно, познавательно, не помешала даже дождливая погода. 3,5 часа прошли незаметно. Увидели и узнали очень много, познакомились не только с архитектурой микрорайонов старого Калининграда, внутренним устройством домов, квартир, элементами интерьера, но и погрузились в историю людей живших когда то в этом прекрасном городе!
О
Олег
16 сен 2025
Очень благодарны Галине за такую интересную, насыщенную и познавательную экскурсию. Маршрут построен очень интересно на контрасте двух районов - рабочего Ратсхову и богатого Амалиенау. Мы прошлись по тенистым, утопающим в зелени и цветах улочкам. Узнали об архитекторах, истории, быте того времени, гидрантах и даже люках. Получили огромное удовольствие от общения с таким прекрасным гидом!
Владимир
13 авг 2025
Добрый день! Нам очень понравилась индивидуальная авторская экскурсия от Галины по районам Калининграда Ратсхоф и Амалиенау. Экскурсия пешая, нужно быть готовым активно ходить. Мы благодарны Галине за персональный подход: она читать дальше
учитывала наш темпоритм ходьбы и необходимость периодического отдыха в положении сидя (здоровье иногда диктует свои правила). Это одно из ключевых отличий индивидуальной экскурсии от групповой, где темп задаёт гид без учёта пожеланий экскурсантов. Галина - профессионал экстра-класса с глубоким знанием истории своего края и представляемых районов Калининграда/ Кёнигсберга. Мы увидели самый длинный дом в Калининграде, дом, в котором провёл детские и юношеские годы космонавт Алексей Леонов. По пути мы посетили два интересных бесплатных музея: музей Ратсхофа с приветливым и увлечённым своим делом хозяином и музей инклюзов янтаря "50 миллионов лет" с не менее харизматичным знатоком искусства работы с янтарём. В музее Ратсхофа в комфортной обстановке можно выпить чашечку хорошего кофе по демократичной цене, а в музее инклюзов, при желании, можно приобрести продукцию из янтаря под увлекательные рассказы о способах добычи янтаря на земле и в море. По ходу движения мы прошли мимо сетевого магазина, в котором можно было купить еду и напитки (при желании). Амалиенау - район с сохранившимися жилыми немецкими виллами, где сейчас живёт местная зажиточная публика. Некоторые виллы отданы государством под социальные нужды (детские сады, государственные учреждения), что создаёт впечатление живого района, продолжающего свою жизнь от немецкого Кёнигсберга до нашего Калининграда. Оба района зеленые и комфортные для неспешной прогулки. Всем рекомендуем получить яркие впечатления от этой авторской экскурсии Галины! Спасибо!
О
Олег
30 июл 2025
Экскурсия в формате прогулки с "погружением" в эпоху старых районов Кенигсберга от простых рабочих кварталов до богатых вилл. Три часа пролетели незаметно.
Евгений
24 июл 2025
Отличная экскурсия! Отличный гид! Рассказала нам много интересного об архитекторах, создателях района, его жителях. Завела нас в небольшой частный музей редких антикварных вещей, где нас угостили шарлоткой. Все очень понравилось. Рекомендую Галину как профессионала своего дела!
Алена
23 июл 2025
Грамотно выстроен маршрут. Погрузились в историю двух противоположных районов Рацхоф и Амелинау. Галина располагает к себе и хорошо знает историю. Доступная подача информации.
Наталья
23 июл 2025
Столько раз гуляла самостоятельно по этим районам, но прогулка с Галиной - это что-то совершенно другое. Очень интересно, профессионально и познавательно. Много архивных фото и отдельная история про каждое здание. Галина чудесная. Легкий и приятный собеседник. Очень рекомендую!
Ольга
27 июн 2025
Экскурсия с Галиной прошла легко и познавательно. Район Ратсхоф раскрылся с неожиданной стороны. Огромная благодарность за грамотно выстроенный маршрут, душевную атмосферу!! Галина - прекрасный рассказчик, столько любопытных фактов о домах читать дальше
и людях Ратсхофа! Уникальный частный музей со старинной мебелью и бутылками, сколько вложено тепла в каждый восстановленный экспонат. Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Рекомендую всем посетить, откроете для себя много нового и неожиданного!
Т
Татьяна
2 июн 2025
Галина провела нас по интересному маршруту. Дома-люди-судьбы. Все переплетается в этой жизни. Спасибо.