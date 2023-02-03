Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Идеальная экскурсия для первого знакомства с городом! Вы увидите центр современного Калининграда, одновременно являющегося и окраиной средневекового Кёнигсберга. Далее мы вырвемся из старых крепостных границ и отправимся в город-сад. 5 2 оценки

Инна Ваш гид в Калининграде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 7900 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 2 отзыва 2 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Об экскурсии Динамичная и яркая велоэкскурсия из центра современного Калининграда в его старинные районы. Вы увидите все сокровища нашего города и познакомитесь с его богатейшей историей. Сравните центр современного Калининграда и архитектуру и дух старого Хуфена. Посмотрите на величественные постройки начала XX века, скульптуры, памятники и кирхи тех времен. Познакомитесь с районом старинных вилл Амалиенау и рабочим райончиком Ратсхофом.

Ежедневно в 10:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Площадь Победы

Хуфен

Центральный парк

Амалиенау

Ратсхоф Что включено Услуги гида Что не входит в цену Аренда велосипедов не включена в стоимость. Велосипеды оплачиваются в велопрокате. Где начинаем и завершаем? Начало: Калининград. Площадь Победы Завершение: Центральный Парк Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 10:00 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.