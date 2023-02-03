Идеальная экскурсия для первого знакомства с городом! Вы увидите центр современного Калининграда, одновременно являющегося и окраиной средневекового Кёнигсберга. Далее мы вырвемся из старых крепостных границ и отправимся в город-сад.
Описание экскурсииОб экскурсии Динамичная и яркая велоэкскурсия из центра современного Калининграда в его старинные районы. Вы увидите все сокровища нашего города и познакомитесь с его богатейшей историей. Сравните центр современного Калининграда и архитектуру и дух старого Хуфена. Посмотрите на величественные постройки начала XX века, скульптуры, памятники и кирхи тех времен. Познакомитесь с районом старинных вилл Амалиенау и рабочим райончиком Ратсхофом.
Ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Победы
- Хуфен
- Центральный парк
- Амалиенау
- Ратсхоф
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Аренда велосипедов не включена в стоимость. Велосипеды оплачиваются в велопрокате.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград. Площадь Победы
Завершение: Центральный Парк
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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