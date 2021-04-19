Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Остров 🏝️ Канта и Рыбная деревня Я проведу вас по местам, где началась история 📖 Кенигсберга и где заложили Королевский замок 🏰. Расскажу о зарождении старого немецкого города и покажу его сердце — остров 🏝️ Канта. Вы отыщете могилу великого немецкого философа и рассмотрите величественный Кафедральный собор, возведенный более 640 лет назад. А также побываете в стилизованной Рыбной деревне с симпатичными «немецкими» домами.
Медовый мост, хомлины и башня Дона Вы узнаете, почему Медовый мост носит такое «сладкое» название и как появилась версия, что могила Канта на самом деле пуста. Разгадаете старинную загадку о семи мостах Кенигсберга и познакомитесь с двумя хомлинами Янтарного города. В завершение оцените всю мощь немецких фортификационных сооружений и рассмотрите башню Дона, где 9 апреля 1945 года подошла к концу немецкая глава в истории 📖 города.
Организационные детали
Маршрут экскурсии 🧭 предполагает поездку на трамвае. Билет 🎫 оплачивается дополнительно — 28 рублей с человека.
Начало и место завершения
🚩 возле ТЦ Плаза
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Всем привет! Меня зовут Данила, я бесконечно влюблен в Калининград. С радостью поделюсь с вами его шармом, историей и красотой. Покажу все самые живописные места и расскажу о них интересные факты. Я горжусь, что живу и работаю в Калининграде, и конечно же хочу, чтобы у Вас остались только положительные впечатления от экскурсий и исключительно приятные воспоминания об этом прекрасном городе. Я вам помогу вам окунуться в неповторимую атмосферу Калининград с его неповторимом историческом контрастом
Спасибо большое Данила за интересную и познавательную экскурсию по Калининграду. Во время и после экскурсии Данила дам много рекомендаций для самостоятельного посещения.
Анастасия
30 мар 2021
Выражаю благодарность гиду Даниле за очень интересную экскурсию по центру города. Несмотря на то, что я была одна, он не отменил экскурсию и провел ее только для меня. Экскурсия была очень информативной и хорошо структурированной. У Данилы была с собой огромная папка со старыми фотографиями Кенигсберга, которые было очень интересно рассматривать. Мы прошлись по основным местам в центре, прогулялись по рыбной деревне и доехали до музея янтаря на трамвайчике. Я узнала много интересных фактов из истории, различные легенды и истории и современные истории. Рекомендую Данилу, как интересного разказчика, с которым можно полностью погрузиться в столь необычную историю этого города...
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