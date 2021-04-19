Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Что вас ожидает

Остров 🏝️ Канта и Рыбная деревня

Я проведу вас по местам, где началась история 📖 Кенигсберга и где заложили Королевский замок 🏰. Расскажу о зарождении старого немецкого города и покажу его сердце — остров 🏝️ Канта. Вы отыщете могилу великого немецкого философа и рассмотрите величественный Кафедральный собор, возведенный более 640 лет назад. А также побываете в стилизованной Рыбной деревне с симпатичными «немецкими» домами.

Медовый мост, хомлины и башня Дона

Вы узнаете, почему Медовый мост носит такое «сладкое» название и как появилась версия, что могила Канта на самом деле пуста. Разгадаете старинную загадку о семи мостах Кенигсберга и познакомитесь с двумя хомлинами Янтарного города. В завершение оцените всю мощь немецких фортификационных сооружений и рассмотрите башню Дона, где 9 апреля 1945 года подошла к концу немецкая глава в истории 📖 города.

Организационные детали

Маршрут экскурсии 🧭 предполагает поездку на трамвае. Билет 🎫 оплачивается дополнительно — 28 рублей с человека.