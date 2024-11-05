Площадь Победы – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Площадь Победы» в Калининграде, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
«Война и Мир»: от Ганза-плаца до Закхаймских ворот через район Россгартен
Пешая
5 отзывов
3 часа
Групповая
до 15 чел.
«Война и Мир»: от Ганза-плаца до Закхаймских ворот через район Россгартен
Начало: Площадь Победы, 1
Расписание: Ежедневно в 10:00 и в 15:00.
29 дек в 10:00
30 дек в 10:00
1200 за человека
Из города-крепости в город-сад
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Из города-крепости в город-сад
Начало: Калининград. Площадь Победы
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
7700 за всё до 5 чел.
Знакомство с Калининградом-Кёнигсбергом: обзорная прогулка
Пешая
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Калининградом-Кёнигсбергом: обзорная прогулка
Начало: Г. Калининград, ул. Канта 1
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
7000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Григорий
    5 ноября 2024
    «Война и Мир»: от Ганза-плаца до Закхаймских ворот через район Россгартен
    Отличная экскурсия! Увидели все, что было заявлено в программе. Экскурсовод много рассказывала и показывала фото объектов в прошлом. Узнали многое о современной жизни города. Несмотря на насыщенность экскурсии, нисколько не утомились. Гид отработала на все 100%.
  • О
    Ольга
    2 ноября 2024
    «Война и Мир»: от Ганза-плаца до Закхаймских ворот через район Россгартен
    Благодарим Светлану за нашу занимательную прогулку! Калининград не устает удивлять! Мы словно окунулись в прошлоя, гуляяя по уже современному городу. Интересная история и виды! Однозначно рекомендуем.
  • К
    Кристина
    4 октября 2024
    В Кенигсберг на машине времени
    Нам очень понравилась экскурсия, которую провела нам с сыном Ольга. Мы забронировали эту экскурсию первой в Калининграде, чтобы иметь представление
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    о всех интересных местах города. Ольга очень интересно рассказывает, нам было комфортно, сын 15 лет был очень заинтересован. Далее мы уже будем самостоятельно возвращаться в некоторые места, по которым проезжали и проходили сегодня. От всей души советуем экскурсии с Ольгой👍

  • Д
    Дарья
    22 сентября 2024
    В Кенигсберг на машине времени
    Чтобы не терять время, договорились с гидом Ольгой о встрече сразу в аэропорту. Очень понравилась экскурсия. Понравилось, как был составлен
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    маршрут. Самостоятельно было бы сложно за это время посетить все объекты, которые были включены в экскурсию. Успели и погулять, и прокатиться на авто, и даже выпить кантвейн. Ольга ответила на все наши вопросы. Дала информации гораздо больше, чем просто стандартная экскурсия. Очень грамотная речь, которую приятно слушать. Мы остались очень довольны. И с удовольствием рекомендуем данную экскурсию с гидом Ольгой! Благодарим за знакомство с городом и его историей!

  • П
    Павел
    18 сентября 2024
    В Кенигсберг на машине времени
    Кёнигсберг прекрасен! Ольга отличный, интересный, умный и пунктуальный гид! Очень рад, что выбрал именно её!) Спасибо!)
  • Д
    Дина
    15 января 2024
    Калининград - русская Европа
    Гид Ольга полностью оправдала наши ожидания. Мы увидели все достопримечательности, несмотря на снег и дождь. С комфортом в ее машине мы осмотрели весь город и послушали интересный рассказ, а также получили рекомендации по посещению других мест. Большое спасибо, однозначно рекомендую!
  • М
    Марина
    10 ноября 2023
    Калининград - русская Европа
    Очень понравилось на экскурсии в Калининграде. Замечательный гид Ольга, очень внимательная, очень любит свой город. Я очарована и Калининградом и
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    окрестностями. И в этом большая заслуга таких гидов как Ольга. Даже за такую не очень большую по времени экскурсию осталось самое яркое впечатление о городе, крае. Спасибо большое!

  • К
    Карине
    17 августа 2023
    В поисках хомлинов
    На днях были на экскурсии с Марией "в поисках хомлинов". Понравился индивидуальный подход Марии, увлекательно рассказала как историю города, так
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    и историю хомлинов. С нами были детки, так они до сих пор вспоминают рассказы про хомлинов. Спасибо большое за приятную и увлекательную экскурсию 👍

  • T
    Tatyana
    17 июня 2023
    В поисках хомлинов
    Калининград 🏰 - это не только красивые пейзажи и уютные улочки, но и богатая история, которая удивит каждого. Великолепная экскурсовод
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    Мария Соловей 👸 помогла раскрыть все тайны этого города и ощутить его душу! Её индивидуальные авторские экскурсии 🚘👣📑 дают возможность разглядеть его в деталях🧐, со всех сторон, потрогать, понюхать и даже попробовать на вкус.

  • С
    Сергей
    28 мая 2023
    Автовояж по Калининграду
    Отличная экскурсия для знакомства с городом. Только положительные эмоции!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Площадь Победы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Война и Мир»: от Ганза-плаца до Закхаймских ворот через район Россгартен
  2. Из города-крепости в город-сад
  3. Знакомство с Калининградом-Кёнигсбергом: обзорная прогулка
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Остров Канта
  3. Куршская Коса
  4. Танцующий лес
  5. Кафедральный собор
  6. Высота Эфа
  7. Рыбная деревня
  8. Амалиенау
  9. Высота Мюллера
  10. Королевские ворота
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в декабре 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Площадь Победы" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 7700. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Калининграде на 2025 год по теме «Площадь Победы», 6 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль