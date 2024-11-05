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маршрут. Самостоятельно было бы сложно за это время посетить все объекты, которые были включены в экскурсию. Успели и погулять, и прокатиться на авто, и даже выпить кантвейн. Ольга ответила на все наши вопросы. Дала информации гораздо больше, чем просто стандартная экскурсия. Очень грамотная речь, которую приятно слушать. Мы остались очень довольны. И с удовольствием рекомендуем данную экскурсию с гидом Ольгой! Благодарим за знакомство с городом и его историей!