3 часа
Групповая
до 15 чел.
«Война и Мир»: от Ганза-плаца до Закхаймских ворот через район Россгартен
Начало: Площадь Победы, 1
Расписание: Ежедневно в 10:00 и в 15:00.
29 дек в 10:00
30 дек в 10:00
1200₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Из города-крепости в город-сад
Начало: Калининград. Площадь Победы
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
7700₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Калининградом-Кёнигсбергом: обзорная прогулка
Начало: Г. Калининград, ул. Канта 1
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
7000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГригорий5 ноября 2024Отличная экскурсия! Увидели все, что было заявлено в программе. Экскурсовод много рассказывала и показывала фото объектов в прошлом. Узнали многое о современной жизни города. Несмотря на насыщенность экскурсии, нисколько не утомились. Гид отработала на все 100%.
- ООльга2 ноября 2024Благодарим Светлану за нашу занимательную прогулку! Калининград не устает удивлять! Мы словно окунулись в прошлоя, гуляяя по уже современному городу. Интересная история и виды! Однозначно рекомендуем.
- ККристина4 октября 2024В Кенигсберг на машине времениНам очень понравилась экскурсия, которую провела нам с сыном Ольга. Мы забронировали эту экскурсию первой в Калининграде, чтобы иметь представление
- ДДарья22 сентября 2024В Кенигсберг на машине времениЧтобы не терять время, договорились с гидом Ольгой о встрече сразу в аэропорту. Очень понравилась экскурсия. Понравилось, как был составлен
- ППавел18 сентября 2024В Кенигсберг на машине времениКёнигсберг прекрасен! Ольга отличный, интересный, умный и пунктуальный гид! Очень рад, что выбрал именно её!) Спасибо!)
- ДДина15 января 2024Калининград - русская ЕвропаГид Ольга полностью оправдала наши ожидания. Мы увидели все достопримечательности, несмотря на снег и дождь. С комфортом в ее машине мы осмотрели весь город и послушали интересный рассказ, а также получили рекомендации по посещению других мест. Большое спасибо, однозначно рекомендую!
- ММарина10 ноября 2023Калининград - русская ЕвропаОчень понравилось на экскурсии в Калининграде. Замечательный гид Ольга, очень внимательная, очень любит свой город. Я очарована и Калининградом и
- ККарине17 августа 2023В поисках хомлиновНа днях были на экскурсии с Марией "в поисках хомлинов". Понравился индивидуальный подход Марии, увлекательно рассказала как историю города, так
- TTatyana17 июня 2023В поисках хомлиновКалининград 🏰 - это не только красивые пейзажи и уютные улочки, но и богатая история, которая удивит каждого. Великолепная экскурсовод
- ССергей28 мая 2023Автовояж по КалининградуОтличная экскурсия для знакомства с городом. Только положительные эмоции!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Площадь Победы»
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