Этот маршрут хорошо подходит для первого знакомства с городом.
Мы пройдём по парадной части Калининграда до настоящего оазиса культурного и исторического наследия — района Амалиенау. Здесь до сих пор сохранился дух довоенного Кёнигсберга.
Поговорим об архитектурных тенденциях и исторических кварталах, состоятельных кёнигсбержцах и их судьбах.
Описание экскурсии
- Мы начнём путешествие во времени с площади Победы — главной в городе
- На проспекте Мира рассмотрим детали исторических зданий и обсудим, как стремительно менялись архитектурные тенденции в начале 20 века — от роскошного необарокко до школы баухаус
- Проследим, куда и зачем «мигрировали» исторические памятники в городе
- Пройдём по району Хуфен — «золотой миле» Кёнигсберга
- У калининградского зоопарка вспомним его историю и выясним, какое животное стало его символом
- Дойдём до Центрального парка и полюбуемся кирхой памяти королевы Луизы. Вы узнаете о гении Восточной Пруссии, королеве сердец, её участии в антинаполеоновской борьбе и связи с Россией
- Прогуляемся по району Амалиенау среди сохранившихся вилл состоятельных кёнигсбержцев. Поговорим о модной на рубеже 19-20 веков концепции «город-сад», первых владельцах зданий и их судьбах в послевоенные годы
Организационные детали
Экскурсия проходит в спокойном темпе. Однако маршрут достаточно протяжённый, поэтому рекомендован для участников 12+.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 886 туристов
Я дипломированный и аттестованный гид по Калининграду и Калининградской области, коренная жительница. По основному образованию я переводчик, много лет работала в судоходном бизнесе. Однако интерес к истории и искусству, любовь
Основано на 1 отзыве
Очень интересно, очень ёмко и вообще все супер! Инна приятная девушка, отвечала на все вопросы! После экскурсии есть желание возвращаться в этот замечательный город! Спасибо большое!
