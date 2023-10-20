Калининградский уикенд: знаковые локации и отдых в SPA-комплексе

Погулять по острову Канта, побывать в «городе кошек» и понежиться в джакузи

Описание
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Планы на выходные: очароваться Калининградом и его окрестностями! Мини-тур для тех, кто хочет приятно и с пользой провести конец рабочей недели.

Увидим главные достопримечательности Кёнигсберга: осмотрим Кафедральный собор, погуляем по Рыбной деревне и району Амалиенау, заглянем в рабочий квартал Ратсхоф. «Замурчательно» проведём время в Зеленоградске и насладимся уютом Светлогорска. В первый день путешествия вас ждёт двухчасовой сеанс расслабления в SPA.
Калининградский уикенд: знаковые локации и отдых в SPA-комплексе
Калининградский уикенд: знаковые локации и отдых в SPA-комплексе
Калининградский уикенд: знаковые локации и отдых в SPA-комплексе
Калининградский уикенд: знаковые локации и отдых в SPA-комплексе
Калининградский уикенд: знаковые локации и отдых в SPA-комплексе
Калининградский уикенд: знаковые локации и отдых в SPA-комплексе
Калининградский уикенд: знаковые локации и отдых в SPA-комплексе
Калининградский уикенд: знаковые локации и отдых в SPA-комплексе
Калининградский уикенд: знаковые локации и отдых в SPA-комплексе
Калининградский уикенд: знаковые локации и отдых в SPA-комплексе
Ближайшие даты:
20
окт
27
окт
10
ноя
17
ноя
24
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Подселение не предоставляется, если турист едет в тур один, то в этом случае необходимо выбрать одноместное размещение.

Необходимо не менее чем за 3 дня сообщить менеджеру данные о рейсе.
Время выезда на экскурсии может быть изменено, о чем менеджер предупреждает накануне, отправив сообщение с полной информацией о выезде.

Необходимо взять с собой сланцы и купальник для посещения SPA.

Рекомендуем приобретать билеты на обратный рейс после 20:00.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсии по Калининграду и вечер в SPA

Встретим вас в аэропорту и поедем в гостиницу, где вы сможете оставить лишние вещи в комнате для багажа. Заселение начинается с 14:00, поэтому сначала мы отправимся на экскурсию.

Первым делом, конечно, проследуем к Кафедральном собору, украшающему остров Канта. Увидим Рыбную деревню, Кирху королевы Луизы погуляем по историческому району, застроенному роскошными немецкими виллами — Амалиенау и по набережной Музея Мирового океана, посетим рабочий квартал Ратсхоф.

Завершим этот насыщенный день вечерним походом в SPA-комплекс. Вас ждут 4 парные: хаммам, финская сауна и русские парные с панорамным видом на Верхнее озеро. Вы сможете расслабиться в джакузи или на аппаратном массаже.

Обзорная экскурсии по Калининграду и вечер в SPAОбзорная экскурсии по Калининграду и вечер в SPAОбзорная экскурсии по Калининграду и вечер в SPAОбзорная экскурсии по Калининграду и вечер в SPA
2 день

Куршская коса и Зеленоградск

После завтрака в гостинице выезжаем на Куршскую косу — визитную карточку Калининградской области и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пройдёмся по экотропам, поднимемся на дюну Эфа и полюбуемся потрясающими видами на песчаные пляжи и залив. Увидим причудливые деревья Танцующего леса.

Заглянем в посёлок Рыбачий, а затем отправимся в Зеленоградск, который покорит всех любителей кошек. Здесь хвостатые не просто разгуливают по улицам, но являются символом городка, поэтому везде можно встретить посвящённые им скульптуры и граффити. Прогуляемся по этому очаровательному месту и вернёмся в Калининград.

Куршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и Зеленоградск
3 день

Посёлок Янтарный и Светлогорск

Позавтракав, выселимся из отеля. В 09:30 выезжаем на экскурсию в Янтарный. По приезде в посёлок увидим Кирху Пальмникена, пройдёмся по пляжу и отдохнём в парке Беккер, где собраны деревья и растения с разных уголков мира. Посетим Янтарную мануфактуру (оплачивается отдельно).

Затем поедем в Светлогорск — невероятно уютный город-курорт. Осмотрим Водонапорную башню, прогуляемся по историческому центру с фахверковыми домиками, заглянем в «Янтарь-Холл» и насладимся природой в Лиственничном парке.

Наше путешествие подошло к концу. Мы отвезём вас в аэропорт. До новых встреч в Калининграде!

Посёлок Янтарный и СветлогорскПосёлок Янтарный и СветлогорскПосёлок Янтарный и СветлогорскПосёлок Янтарный и Светлогорск

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Храброво, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Храброво, около 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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