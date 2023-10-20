Погулять по острову Канта, побывать в «городе кошек» и понежиться в джакузи
Увидим главные достопримечательности Кёнигсберга: осмотрим Кафедральный собор, погуляем по Рыбной деревне и району Амалиенау, заглянем в рабочий квартал Ратсхоф. «Замурчательно» проведём время в Зеленоградске и насладимся уютом Светлогорска. В первый день путешествия вас ждёт двухчасовой сеанс расслабления в SPA.
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Описание
Организационные детали
Подселение не предоставляется, если турист едет в тур один, то в этом случае необходимо выбрать одноместное размещение.
Необходимо не менее чем за 3 дня сообщить менеджеру данные о рейсе.
Время выезда на экскурсии может быть изменено, о чем менеджер предупреждает накануне, отправив сообщение с полной информацией о выезде.
Необходимо взять с собой сланцы и купальник для посещения SPA.
Рекомендуем приобретать билеты на обратный рейс после 20:00.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсии по Калининграду и вечер в SPA
Встретим вас в аэропорту и поедем в гостиницу, где вы сможете оставить лишние вещи в комнате для багажа. Заселение начинается с 14:00, поэтому сначала мы отправимся на экскурсию.
Первым делом, конечно, проследуем к Кафедральном собору, украшающему остров Канта. Увидим Рыбную деревню, Кирху королевы Луизы погуляем по историческому району, застроенному роскошными немецкими виллами — Амалиенау и по набережной Музея Мирового океана, посетим рабочий квартал Ратсхоф.
Завершим этот насыщенный день вечерним походом в SPA-комплекс. Вас ждут 4 парные: хаммам, финская сауна и русские парные с панорамным видом на Верхнее озеро. Вы сможете расслабиться в джакузи или на аппаратном массаже.
Куршская коса и Зеленоградск
После завтрака в гостинице выезжаем на Куршскую косу — визитную карточку Калининградской области и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пройдёмся по экотропам, поднимемся на дюну Эфа и полюбуемся потрясающими видами на песчаные пляжи и залив. Увидим причудливые деревья Танцующего леса.
Заглянем в посёлок Рыбачий, а затем отправимся в Зеленоградск, который покорит всех любителей кошек. Здесь хвостатые не просто разгуливают по улицам, но являются символом городка, поэтому везде можно встретить посвящённые им скульптуры и граффити. Прогуляемся по этому очаровательному месту и вернёмся в Калининград.
Посёлок Янтарный и Светлогорск
Позавтракав, выселимся из отеля. В 09:30 выезжаем на экскурсию в Янтарный. По приезде в посёлок увидим Кирху Пальмникена, пройдёмся по пляжу и отдохнём в парке Беккер, где собраны деревья и растения с разных уголков мира. Посетим Янтарную мануфактуру (оплачивается отдельно).
Затем поедем в Светлогорск — невероятно уютный город-курорт. Осмотрим Водонапорную башню, прогуляемся по историческому центру с фахверковыми домиками, заглянем в «Янтарь-Холл» и насладимся природой в Лиственничном парке.
Наше путешествие подошло к концу. Мы отвезём вас в аэропорт. До новых встреч в Калининграде!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Храброво, время зависит от времени вашего прибытияЗавершение: Аэропорт Храброво, около 20:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.