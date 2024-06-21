Найдено 3 тура в категории « Романтические » в Калининграде, цены от 16 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Авторский тур 3 дня Уютный тур по Калининграду и окрестностям Порелаксировать в SPA, продегустировать местные вина и сыр и погулять по улочкам Зеленоградска Начало: Аэропорт Храброво, до 13:00 33 200 ₽ за человека Авторский тур 3 дня Балтийская перезагрузка: SPA, прогулки и органный концерт Расслабиться в роскошных SPA-комплексах, побывать в трёх городах и полюбоваться Куршской косой Начало: Калининград, аэропорт, до 12:00 38 450 ₽ за человека Авторский тур 3 дня Калининградский уикенд: знаковые локации и отдых в SPA-комплексе Погулять по острову Канта, побывать в «городе кошек» и понежиться в джакузи Начало: Аэропорт Храброво, время зависит от времени вашего... 16 000 ₽ за человека Все туры Калининграда

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Романтические»

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