Романтические туры по Калининграду

Найдено 3 тура в категории «Романтические» в Калининграде, цены от 16 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Уютный тур по Калининграду и окрестностям
Авторский тур
3 дня
Уютный тур по Калининграду и окрестностям
Порелаксировать в SPA, продегустировать местные вина и сыр и погулять по улочкам Зеленоградска
Начало: Аэропорт Храброво, до 13:00
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
33 200 за человека
Балтийская перезагрузка: SPA, прогулки и органный концерт
Авторский тур
3 дня
Балтийская перезагрузка: SPA, прогулки и органный концерт
Расслабиться в роскошных SPA-комплексах, побывать в трёх городах и полюбоваться Куршской косой
Начало: Калининград, аэропорт, до 12:00
13 сен в 11:00
38 450 за человека
Калининградский уикенд: знаковые локации и отдых в SPA-комплексе
Авторский тур
3 дня
Калининградский уикенд: знаковые локации и отдых в SPA-комплексе
Погулять по острову Канта, побывать в «городе кошек» и понежиться в джакузи
Начало: Аэропорт Храброво, время зависит от времени вашего...
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
16 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Романтические»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Уютный тур по Калининграду и окрестностям
  2. Балтийская перезагрузка: SPA, прогулки и органный концерт
  3. Калининградский уикенд: знаковые локации и отдых в SPA-комплексе
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Рыбная деревня
  5. Кафедральный собор
  6. Остров Канта
  7. Танцующий лес
  8. Янтарный комбинат
  9. Балтийская коса
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
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