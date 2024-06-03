Туры в Янтарный из Калининграда

Найдено 17 туров в категории «Янтарный» в Калининграде, цены от 13 450 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
Увидеть действующий маяк, перенестись в средневековье и побывать на могиле Канта
Начало: Аэропорт Калининграда
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
34 600 за человека
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
56 отзывов
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Пройтись по Куршской косе, побывать в городе кошек и увидеть Балтику во всей красе
Начало: Аэропорт Калининграда
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
13 450 за человека
Золотая пятёрка: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса и Янтарный
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Золотая пятёрка: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса и Янтарный
Насладиться свежим воздухом Балтийского моря и погрузиться в историю самого западного региона России
Начало: Аэропорт Калининграда, днём (заселение после 14:00...
22 июня в 08:00
6 июля в 08:00
42 500 за человека
Насыщенные выходные для школьников с мастер-классом, квестами и экскурсиями
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Насыщенные выходные для школьников с мастер-классом, квестами и экскурсиями
Собрать браслет из янтаря, почувствовать себя рыцарем и сразиться на мечах
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
4 июля в 08:00
1 авг в 08:00
24 000 за человека
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
Увидеть главные достопримечательности края и дополнить поездку локациями и событиями на свой вкус
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 513 за человека
Первый раз в Калининград: приятное знакомство
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
5 дней
Первый раз в Калининград: приятное знакомство
Побывать в 4 городах Калининградской области, полюбоваться морем и узнать всё о янтаре
Начало: Калининград, аэропорт, 13:00
20 июня в 13:00
27 июня в 13:00
5100043 350 за человека
Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
Увидеть средневековый город, посетить сыроварню и отправиться на Куршскую косу и курорты Балтики
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
25 500 за человека
Куршская коса, курорты Балтики и 2 дня в Калининграде
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Куршская коса, курорты Балтики и 2 дня в Калининграде
Посетить исторически значимые места региона, уникальный природный уголок и отправиться на променад
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
19 500 за человека
На выходные в Калининград и область: экспресс-тур по must-see-локациям
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
На выходные в Калининград и область: экспресс-тур по must-see-локациям
Послушать орган в Кафедральном соборе, узнать о добыче янтаря и полюбоваться дюнами Куршской косы
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
14 000 за человека
Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный
Посетить место, где заключили мир правители, увидеть орденский замок и послушать орган в соборе
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
22 900 за человека
Тур в Калининград и область с ночью в замке
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Тур в Калининград и область с ночью в замке
Увидеть вечерний город с воды, погулять по экотропам Куршской косы и перенестись во времена рыцарей
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
13 июня в 15:00
20 июня в 15:00
28 800 за человека
Город-крепость Калининград и побережье от Куршской косы до Балтийска
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Город-крепость Калининград и побережье от Куршской косы до Балтийска
Побывать в местах становления флота, полюбоваться дюнами и погулять в курортных городах
Начало: Г. Калининград, заселение в гостиницу с 14:00
15 июня в 14:00
22 июня в 14:00
32 200 за человека
История и природа области: Калининград, Черняховск, Куршская коса и Зеленоградск
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
История и природа области: Калининград, Черняховск, Куршская коса и Зеленоградск
Увидеть здания из разных эпох, дойти до самой высокой дюны и выбрать досуг на свой вкус
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
10 июня в 15:00
17 июня в 15:00
25 000 за человека
Увлекательные выходные: Калининград и курортные городки с местным гидом
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Увлекательные выходные: Калининград и курортные городки с местным гидом
Услышать историю края от влюблённого в него специалиста, узнать тайны янтаря и погулять у моря
Начало: Калининград, аэропорт, 10:00. Рекомендуем выбирать...
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
39 990 за человека
Знаменитые места Калининградской области за выходные
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Знаменитые места Калининградской области за выходные
Увидеть смешение веков и эпох, послушать шуршание дюн и рассмотреть старинные замки и виллы
Начало: Калининград, первая половина дня
1 ноя в 10:00
12 дек в 10:00
1800016 200 за человека
Кёнигсбергский топ: главные достопримечательности Калининграда и окрестностей
Авторский тур
3 дня
Кёнигсбергский топ: главные достопримечательности Калининграда и окрестностей
Побывать на концерте органной музыки, полакомиться марципаном и полюбоваться пейзажами Куршской косы
Начало: Аэропорт Храброво, до 10:00
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
34 900 за человека
Калининградский уикенд: знаковые локации и отдых в SPA-комплексе
Авторский тур
3 дня
Калининградский уикенд: знаковые локации и отдых в SPA-комплексе
Погулять по острову Канта, побывать в «городе кошек» и понежиться в джакузи
Начало: Аэропорт Храброво, время зависит от времени вашего...
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
16 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Провели 3 чудесных дня! Повезло с погодой, очень красивый город, славная история! Грамотный гид Алимхан - любит историю своего города, знает много и увлекательно рассказывает! Рекомендую!
  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Очень понравилось. Без стрессов. Без накладок. Гиды замечательные. Второй раз в регионе. Открыла много нового.
  • Н
    Нина
    28 мая 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Большое спасибо за организацию тура. Все отлично, кроме экскурсии в п. Янтарный и Светлогорск. Остались совершенно недовольны экскурсоводом на данной
    читать дальше

    экскурсии. Ни организацией, ни подачей материала. Впечатление, что это случайный работник. Долго собирали людей по отелям (но это относится к минусам фирмы), 60 человек это очень много в принципе, да еще по городу ездить по отелям. После этого экскурсовод очень очень много времени потратил на сбор денег за экскурсию, кто не оплачивал заранее. И вместо полной путевой информации по маршруту, мы просто смотрели в окно. На фабрике в Янтарном долго сидели и ждали, когда 2-3 пассажира выберут себе украшения. Необходимо время там строго регламентировать. Экскурсовод на улице был без микрофона, в Светлогорске не все успевали за ним и соответственно были недовольны. Из за этой экскурсии я снизила оценку. Но экскурсоводы и в Калининграде, и в Зеленоградске - настоящие профессионалы. Огромное им спасибо! Влюбили нас в Калининградскую область. (маловато времени в Зеленоградске). Жаль, что пришлось снизить оценку, но надеюсь обратите внимание на мой отзыв.

  • О
    Ольга
    2 октября 2023
    Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
    Замечательный вариант для тех, кто впервые в Калининградской области. Широкий выбор экскурсий во всех направлениях региона. За 8 дней можно
    читать дальше

    познакомиться с основными достопримечательностями и понять для себя, куда именно хочется вернуться "поподробнее". Всё заявленные услуги турбюро выполнило на отлично. Трансфер, проживание, экскурсии в рамках тура и дополнительные. Всë чëтко, вовремя, информативно. И цены вполне адекватные Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Янтарный»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 17
  1. Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
  2. Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
  3. Золотая пятёрка: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса и Янтарный
  4. Насыщенные выходные для школьников с мастер-классом, квестами и экскурсиями
  5. Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Рыбная деревня
  5. Кафедральный собор
  6. Остров Канта
  7. Танцующий лес
  8. Янтарный комбинат
  9. Балтийская коса
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Янтарный" можно забронировать 17 авторских туров от 13 450 до 49 513 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самый интересный из 17 туров в Калининграде на 2024 год по теме «Янтарный», 57 ⭐ отзывов, цены от 13450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам