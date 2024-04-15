Термальные купальни, бани, сауны и SPA

Найдено 5 туров в категории «SPA» в Калининграде, цены от 16 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
SPA-тур с экскурсиями на балтийском побережье
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
5 отзывов
SPA-тур с экскурсиями на балтийском побережье
Расслабиться в бассейне в Янтарном и пожить в охотничьем замке прусского короля
Начало: Аэропорт Калининграда
«В отеле есть SPA-центр с бассейном, панорамными окнами, хамамом, джакузи и сауной»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
52 900 за человека
Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
Отдохнуть телом и душой на берегу моря, заглянуть на дегустацию в сыроварню и увидеть город кошек
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
«Будем жить в комфортабельных SPA-отелях в Калининграде и Светлогорске, в отдельных номерах с удобствами»
30 сен в 08:00
1 окт в 08:00
118 000 за человека
Уютный тур по Калининграду и окрестностям
Авторский тур
3 дня
Уютный тур по Калининграду и окрестностям
Порелаксировать в SPA, продегустировать местные вина и сыр и погулять по улочкам Зеленоградска
Начало: Аэропорт Храброво, до 13:00
«Вас ждут ужин с сомелье и мастер-класс по приготовлению строганины, дегустации сыра в сыроварне «Шаакен Дорф» и 2 часа блаженства в SPA»
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
33 200 за человека
Балтийская перезагрузка: SPA, прогулки и органный концерт
Авторский тур
3 дня
Балтийская перезагрузка: SPA, прогулки и органный концерт
Расслабиться в роскошных SPA-комплексах, побывать в трёх городах и полюбоваться Куршской косой
Начало: Калининград, аэропорт, до 12:00
«Вас ждут неспешные прогулки по городу и экотропам и отдых в SPA-комплексе на берегу моря»
13 сен в 11:00
38 450 за человека
Калининградский уикенд: знаковые локации и отдых в SPA-комплексе
Авторский тур
3 дня
Калининградский уикенд: знаковые локации и отдых в SPA-комплексе
Погулять по острову Канта, побывать в «городе кошек» и понежиться в джакузи
Начало: Аэропорт Храброво, время зависит от времени вашего...
«Необходимо взять с собой сланцы и купальник для посещения SPA»
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
16 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Лада
    15 апреля 2024
    SPA-тур с экскурсиями на Балтийском побережье
    Совершенно потрясающее четырехдневное путешествие! Прекрасные экскурсоводы, действительно индивидуальная программа, удивительные места! Сергей, Мария и Елена, вы замечательные! Спасибо!
  • Л
    Лариса
    7 ноября 2023
    Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
    « Время для себя»- отличная программа по красивым местам Балтийского побережья в период « золотой «осени. Полностью организовано и продумано
    читать дальше

    до мелочей все наше пребывание ( встреча и проводы в аэропорту, трансфер во время экскурсий, переезды в отели, заказы отелей, бронирование спа процедур). Очень познавательные экскурсии от Надежды, корректность и пунктуальность, мастерство водителя! Заботливое отношение ко всем нашим запросам от Марины. Великолепный индивидуальный тур для нас двоих с мужем, очень рекомендуем тем, кто ценит эксклюзивность и индивидуальный подход. С уважением, Лариса и Андрей Лебедевы, гости из Карелии

  • Д
    Дарья
    6 марта 2023
    SPA-тур с экскурсиями на Балтийском побережье
    Хотела сказать вам огромное спасибо за организацию нашего путешествия в Калининград❤️! Были приятно удивлены,что экскурсии были в индивидуальном формате,с оооочень приятными гидами)все доступно,не по учебнику,интересно и весело!) Особенно наши сердца покорил Сергей👌🏼
  • Е
    Елена
    14 октября 2022
    SPA-тур с экскурсиями на Балтийском побережье
    Спасибо Вам большое за прекрасные экскурсии. Сергей и Ульяна были наши добрыми ангелами в путешествии. Будем всем вас рекомендовать.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «SPA»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. SPA-тур с экскурсиями на балтийском побережье
  2. Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
  3. Уютный тур по Калининграду и окрестностям
  4. Балтийская перезагрузка: SPA, прогулки и органный концерт
  5. Калининградский уикенд: знаковые локации и отдых в SPA-комплексе
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Рыбная деревня
  5. Кафедральный собор
  6. Остров Канта
  7. Танцующий лес
  8. Янтарный комбинат
  9. Балтийская коса
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "SPA" можно забронировать 5 авторских туров от 16 000 до 118 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самый интересный из 5 туров в Калининграде на 2024 год по теме «SPA», 6 ⭐ отзывов, цены от 16000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам