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Авторский тур
4 дня
SPA-тур с экскурсиями на балтийском побережье
Расслабиться в бассейне в Янтарном и пожить в охотничьем замке прусского короля
Начало: Аэропорт Калининграда
«В отеле есть SPA-центр с бассейном, панорамными окнами, хамамом, джакузи и сауной»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
52 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
Отдохнуть телом и душой на берегу моря, заглянуть на дегустацию в сыроварню и увидеть город кошек
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
«Будем жить в комфортабельных SPA-отелях в Калининграде и Светлогорске, в отдельных номерах с удобствами»
30 сен в 08:00
1 окт в 08:00
118 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Уютный тур по Калининграду и окрестностям
Порелаксировать в SPA, продегустировать местные вина и сыр и погулять по улочкам Зеленоградска
Начало: Аэропорт Храброво, до 13:00
«Вас ждут ужин с сомелье и мастер-класс по приготовлению строганины, дегустации сыра в сыроварне «Шаакен Дорф» и 2 часа блаженства в SPA»
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
33 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Балтийская перезагрузка: SPA, прогулки и органный концерт
Расслабиться в роскошных SPA-комплексах, побывать в трёх городах и полюбоваться Куршской косой
Начало: Калининград, аэропорт, до 12:00
«Вас ждут неспешные прогулки по городу и экотропам и отдых в SPA-комплексе на берегу моря»
13 сен в 11:00
38 450₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Калининградский уикенд: знаковые локации и отдых в SPA-комплексе
Погулять по острову Канта, побывать в «городе кошек» и понежиться в джакузи
Начало: Аэропорт Храброво, время зависит от времени вашего...
«Необходимо взять с собой сланцы и купальник для посещения SPA»
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
16 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛада15 апреля 2024Совершенно потрясающее четырехдневное путешествие! Прекрасные экскурсоводы, действительно индивидуальная программа, удивительные места! Сергей, Мария и Елена, вы замечательные! Спасибо!
- ЛЛариса7 ноября 2023« Время для себя»- отличная программа по красивым местам Балтийского побережья в период « золотой «осени. Полностью организовано и продумано
- ДДарья6 марта 2023Хотела сказать вам огромное спасибо за организацию нашего путешествия в Калининград❤️! Были приятно удивлены,что экскурсии были в индивидуальном формате,с оооочень приятными гидами)все доступно,не по учебнику,интересно и весело!) Особенно наши сердца покорил Сергей👌🏼
- ЕЕлена14 октября 2022Спасибо Вам большое за прекрасные экскурсии. Сергей и Ульяна были наши добрыми ангелами в путешествии. Будем всем вас рекомендовать.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «SPA»
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