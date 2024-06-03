Туры в Зеленоградск из Калининграда

Найдено 28 туров в категории «Зеленоградск» в Калининграде, цены от 13 450 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
56 отзывов
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Пройтись по Куршской косе, побывать в городе кошек и увидеть Балтику во всей красе
Начало: Аэропорт Калининграда
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
13 450 за человека
Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
Полюбоваться дюнами, рассмотреть немецкую архитектуру и узнать о любимых местах горожан
Начало: Аэропорт Храброво, утром под ваш рейс
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
100 000 за человека
Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
Отдохнуть телом и душой на берегу моря, заглянуть на дегустацию в сыроварню и увидеть город кошек
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
30 сен в 08:00
1 окт в 08:00
118 000 за человека
Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
Погулять по Амалиенау, погладить котиков в Зеленоградске и узнать тайны замка Шаакен
Начало: Хостел, до 13:00
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
17 000 за человека
Золотая пятёрка: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса и Янтарный
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Золотая пятёрка: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса и Янтарный
Насладиться свежим воздухом Балтийского моря и погрузиться в историю самого западного региона России
Начало: Аэропорт Калининграда, днём (заселение после 14:00...
22 июня в 08:00
6 июля в 08:00
42 500 за человека
Лови волну: сёрфинг на Балтийском море
🚌 На автобусе
🛴 На самокатах
Сёрфинг
Авторский тур
4 дня
Лови волну: сёрфинг на Балтийском море
Попробовать себя в сёрфинге на волнах Балтики и проехаться по Зеленоградску на электросамокате
Начало: Калининград, до 18:00
21 июня в 08:00
21 июля в 08:00
39 900 за человека
Квадротур по Балтике: Кёнигсберг, Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
4 дня
Квадротур по Балтике: Кёнигсберг, Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
Погонять по бездорожью сквозь леса, погулять по Зеленоградску и ощутить атмосферу Раушена
Начало: «Friday Center», с 08:00 до 13:00
21 окт в 08:00
49 900 за человека
Уютный тур по Калининграду и окрестностям
Авторский тур
3 дня
Уютный тур по Калининграду и окрестностям
Порелаксировать в SPA, продегустировать местные вина и сыр и погулять по улочкам Зеленоградска
Начало: Аэропорт Храброво, до 13:00
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
33 200 за человека
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
Насладиться органным концертом, прокатиться на катере и сделать марципан своими руками
Начало: Аэропорт Калининграда, выбирайте рейсы с прибытием...
27 июня в 12:00
4 июля в 12:00
77 000 за человека
«Я буду долго гнать велосипед»: велотур по Калининграду и пригороду
🚲 На велосипеде
Авторский тур
6 дней
«Я буду долго гнать велосипед»: велотур по Калининграду и пригороду
Попробовать настоящий «Тильзитер» и прокатиться вдоль границы с Польшей
Начало: Хостел, с 08:00 до 16:30
26 июля в 08:00
26 авг в 08:00
54 900 за человека
Активный трип по Калининградской области: Кёнигсберг, Зеленоградск и Светлогорск
🛴 На самокатах
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
4 дня
Активный трип по Калининградской области: Кёнигсберг, Зеленоградск и Светлогорск
Прокатиться на сапах и самокатах и устроить велопрогулку по «Калининградской Венеции»
Начало: Хостел, до 14:00
13 июня в 08:00
27 июня в 08:00
34 900 за человека
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
Увидеть главные достопримечательности края и дополнить поездку локациями и событиями на свой вкус
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 513 за человека
Балтийская перезагрузка: SPA, прогулки и органный концерт
Авторский тур
3 дня
Балтийская перезагрузка: SPA, прогулки и органный концерт
Расслабиться в роскошных SPA-комплексах, побывать в трёх городах и полюбоваться Куршской косой
Начало: Калининград, аэропорт, до 12:00
13 сен в 11:00
38 450 за человека
Велотур: Калининград, Зеленоградск, Светлогорск и Куршская коса
🚲 На велосипеде
Авторский тур
6 дней
Велотур: Калининград, Зеленоградск, Светлогорск и Куршская коса
Прокатиться по побережью и новым велодорожкам и исследовать знаковые места Калининградской области
Начало: Калининград, 13:00
24 июня в 13:00
1 июля в 13:00
53 200 за человека
Первый раз в Калининград: приятное знакомство
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
5 дней
Первый раз в Калининград: приятное знакомство
Побывать в 4 городах Калининградской области, полюбоваться морем и узнать всё о янтаре
Начало: Калининград, аэропорт, 13:00
20 июня в 13:00
27 июня в 13:00
5100043 350 за человека
Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
Увидеть средневековый город, посетить сыроварню и отправиться на Куршскую косу и курорты Балтики
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
25 500 за человека
Куршская коса, курорты Балтики и 2 дня в Калининграде
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Куршская коса, курорты Балтики и 2 дня в Калининграде
Посетить исторически значимые места региона, уникальный природный уголок и отправиться на променад
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
19 500 за человека
На выходные в Калининград и область: экспресс-тур по must-see-локациям
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
На выходные в Калининград и область: экспресс-тур по must-see-локациям
Послушать орган в Кафедральном соборе, узнать о добыче янтаря и полюбоваться дюнами Куршской косы
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
14 000 за человека
Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный
Посетить место, где заключили мир правители, увидеть орденский замок и послушать орган в соборе
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
22 900 за человека
Всё и сразу в Калининграде: тур по главным достопримечательностям Кёнигсберга и округи
Авторский тур
5 дней
Всё и сразу в Калининграде: тур по главным достопримечательностям Кёнигсберга и округи
Побывать на янтарном производстве, посетить органный концерт и заглянуть на орнитологическую станцию
Начало: Аэропорт Храброво, 12:30. Центр Калининграда, 11:4...
12 июня в 12:30
11 сен в 12:30
44 900 за человека
Открывая балтийские чудеса: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Открывая балтийские чудеса: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера
Попробовать сыр с бокалом вина, услышать, как «поют» пески, и перенестись в прошлое
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
44 900 за человека
Тур в Калининград и область с ночью в замке
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Тур в Калининград и область с ночью в замке
Увидеть вечерний город с воды, погулять по экотропам Куршской косы и перенестись во времена рыцарей
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
13 июня в 15:00
20 июня в 15:00
28 800 за человека
Город-крепость Калининград и побережье от Куршской косы до Балтийска
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Город-крепость Калининград и побережье от Куршской косы до Балтийска
Побывать в местах становления флота, полюбоваться дюнами и погулять в курортных городах
Начало: Г. Калининград, заселение в гостиницу с 14:00
15 июня в 14:00
22 июня в 14:00
32 200 за человека
История и природа области: Калининград, Черняховск, Куршская коса и Зеленоградск
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
История и природа области: Калининград, Черняховск, Куршская коса и Зеленоградск
Увидеть здания из разных эпох, дойти до самой высокой дюны и выбрать досуг на свой вкус
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
10 июня в 15:00
17 июня в 15:00
25 000 за человека
Увлекательные выходные: Калининград и курортные городки с местным гидом
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Увлекательные выходные: Калининград и курортные городки с местным гидом
Услышать историю края от влюблённого в него специалиста, узнать тайны янтаря и погулять у моря
Начало: Калининград, аэропорт, 10:00. Рекомендуем выбирать...
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
39 990 за человека
Знаменитые места Калининградской области за выходные
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Знаменитые места Калининградской области за выходные
Увидеть смешение веков и эпох, послушать шуршание дюн и рассмотреть старинные замки и виллы
Начало: Калининград, первая половина дня
1 ноя в 10:00
12 дек в 10:00
1800016 200 за человека
Кёнигсбергский топ: главные достопримечательности Калининграда и окрестностей
Авторский тур
3 дня
Кёнигсбергский топ: главные достопримечательности Калининграда и окрестностей
Побывать на концерте органной музыки, полакомиться марципаном и полюбоваться пейзажами Куршской косы
Начало: Аэропорт Храброво, до 10:00
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
34 900 за человека
Калининградский уикенд: знаковые локации и отдых в SPA-комплексе
Авторский тур
3 дня
Калининградский уикенд: знаковые локации и отдых в SPA-комплексе
Погулять по острову Канта, побывать в «городе кошек» и понежиться в джакузи
Начало: Аэропорт Храброво, время зависит от времени вашего...
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
16 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Провели 3 чудесных дня! Повезло с погодой, очень красивый город, славная история! Грамотный гид Алимхан - любит историю своего города, знает много и увлекательно рассказывает! Рекомендую!
  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Очень понравилось. Без стрессов. Без накладок. Гиды замечательные. Второй раз в регионе. Открыла много нового.
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
    Тур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. Экскурсии интересные и насыщенные. Спасибо нашему гиду Даше за прекрасное проведённое время.
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  • Н
    Нина
    28 мая 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Большое спасибо за организацию тура. Все отлично, кроме экскурсии в п. Янтарный и Светлогорск. Остались совершенно недовольны экскурсоводом на данной
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    экскурсии. Ни организацией, ни подачей материала. Впечатление, что это случайный работник. Долго собирали людей по отелям (но это относится к минусам фирмы), 60 человек это очень много в принципе, да еще по городу ездить по отелям. После этого экскурсовод очень очень много времени потратил на сбор денег за экскурсию, кто не оплачивал заранее. И вместо полной путевой информации по маршруту, мы просто смотрели в окно. На фабрике в Янтарном долго сидели и ждали, когда 2-3 пассажира выберут себе украшения. Необходимо время там строго регламентировать. Экскурсовод на улице был без микрофона, в Светлогорске не все успевали за ним и соответственно были недовольны. Из за этой экскурсии я снизила оценку. Но экскурсоводы и в Калининграде, и в Зеленоградске - настоящие профессионалы. Огромное им спасибо! Влюбили нас в Калининградскую область. (маловато времени в Зеленоградске). Жаль, что пришлось снизить оценку, но надеюсь обратите внимание на мой отзыв.

  • А
    Алла
    4 мая 2024
    Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
    Это было замечательное путешествие! Отличные гиды, люксовые условия проживания, учтены все наши пожелания. Знакомство с городами и косами прошло так,
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    что мы теперь обязательно вернемся. Дмитрию отдельное спасибо за терпение и понимание. Если вы планируете брать тур и сомневаетесь- не сомневайтесь, надо брать!

  • Л
    Лариса
    7 ноября 2023
    Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
    « Время для себя»- отличная программа по красивым местам Балтийского побережья в период « золотой «осени. Полностью организовано и продумано
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    до мелочей все наше пребывание ( встреча и проводы в аэропорту, трансфер во время экскурсий, переезды в отели, заказы отелей, бронирование спа процедур). Очень познавательные экскурсии от Надежды, корректность и пунктуальность, мастерство водителя! Заботливое отношение ко всем нашим запросам от Марины. Великолепный индивидуальный тур для нас двоих с мужем, очень рекомендуем тем, кто ценит эксклюзивность и индивидуальный подход. С уважением, Лариса и Андрей Лебедевы, гости из Карелии

  • Н
    Наталья
    17 сентября 2023
    Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
    Индивидуальная экскурсия с гидом на 4 дня. Впечатлений и эмоций на целый месяц!!! Посетили Калининград, Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск и Янтарный.
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    Наш терпеливый, внимательный и профессиональный проводник в этом чудесном путешествии Надежда. С любовь к своему краю, со знанием не только его истории, но образе жизни каждого места, где мы побывали, с рассказами об удивительных традициях жителей. В Калининграде мы как дети радовались милым фигуркам хомлинов, которых очень любят местные жители и гости города сразу влюбляются в них. Зеленоградск просто кошачая столица!! А весь Балтийск влюблён в семью лебедей, которая живёт на пирсе. Всех впечатлений не описать. Понравилась организация экскурсии. Две ночи мы ночевали в вилле на берегу. Хозяйка Наталья встречала нас с тёплыми носочками, с домашним борщом. Мы оказались не в отеле, а в гостях у хорошей знакомой: так радушно и по-домашнему нас встречали. Все гости в этом доме - а их всего 2-3 семьи - сразу становятся друзьями. Это заслуга радушного приёма и общительности хозяйки. Усталости после целого дня экскурсии не чувствовалось. Хватило сил даже на ночное купание всей компанией. Второй день мы провели в Балтийске. Прогулка на яхте по акватории, переправа на пароме на балтийскую косу. Еще одну ночь были в очень уютном СПА отеле в Зеленоградске. К слову - там отличный шеф-повар и рыбное меню. Попробуйте - не пожалеете!! 5 баллов!! Очень много можно описывать красоты края, косы, танцующий лес, море и дюны! Если вы любите активный отдых и новые места, то поезжайте, это того стоит!! Особо отмечу организацию тура. Проживание очень комфортное, отдых и релакс. По пути мы могли останавливаться в кафе перекусить там, где нам захочется. Надежда знает все самые уютные местечки, с хорошей кухней, уникальным кофе и сладостями. Даже просто пикник на берегу, если устали. Всё, как вы хотите)) Столик для ужина вам закажут именно с той кухней, которую вы предпочитаете. Остановка для фото, для покупки сувениров - всё по вашему желанию. Мы однозначно еще раз приедем! Спасибо огромное Надежде и Марине за чудесное путешествие!

    Индивидуальная экскурсия с гидом на 4 дня. Впечатлений и эмоций на целый месяц!!! Посетили Калининград, БалтийскИндивидуальная экскурсия с гидом на 4 дня. Впечатлений и эмоций на целый месяц!!! Посетили Калининград, БалтийскИндивидуальная экскурсия с гидом на 4 дня. Впечатлений и эмоций на целый месяц!!! Посетили Калининград, БалтийскИндивидуальная экскурсия с гидом на 4 дня. Впечатлений и эмоций на целый месяц!!! Посетили Калининград, БалтийскИндивидуальная экскурсия с гидом на 4 дня. Впечатлений и эмоций на целый месяц!!! Посетили Калининград, БалтийскИндивидуальная экскурсия с гидом на 4 дня. Впечатлений и эмоций на целый месяц!!! Посетили Калининград, Балтийск

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Зеленоградск»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 28
  1. Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
  2. Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
  3. Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
  4. Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
  5. Золотая пятёрка: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса и Янтарный
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Рыбная деревня
  5. Кафедральный собор
  6. Остров Канта
  7. Танцующий лес
  8. Янтарный комбинат
  9. Балтийская коса
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Зеленоградск" можно забронировать 28 авторских туров от 13 450 до 118 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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