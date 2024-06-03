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Авторский тур
3 дня
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Пройтись по Куршской косе, побывать в городе кошек и увидеть Балтику во всей красе
Начало: Аэропорт Калининграда
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
13 450₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
Полюбоваться дюнами, рассмотреть немецкую архитектуру и узнать о любимых местах горожан
Начало: Аэропорт Храброво, утром под ваш рейс
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
100 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
Отдохнуть телом и душой на берегу моря, заглянуть на дегустацию в сыроварню и увидеть город кошек
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
30 сен в 08:00
1 окт в 08:00
118 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
Погулять по Амалиенау, погладить котиков в Зеленоградске и узнать тайны замка Шаакен
Начало: Хостел, до 13:00
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
17 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Золотая пятёрка: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса и Янтарный
Насладиться свежим воздухом Балтийского моря и погрузиться в историю самого западного региона России
Начало: Аэропорт Калининграда, днём (заселение после 14:00...
22 июня в 08:00
6 июля в 08:00
42 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Лови волну: сёрфинг на Балтийском море
Попробовать себя в сёрфинге на волнах Балтики и проехаться по Зеленоградску на электросамокате
Начало: Калининград, до 18:00
21 июня в 08:00
21 июля в 08:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Квадротур по Балтике: Кёнигсберг, Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
Погонять по бездорожью сквозь леса, погулять по Зеленоградску и ощутить атмосферу Раушена
Начало: «Friday Center», с 08:00 до 13:00
21 окт в 08:00
49 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Уютный тур по Калининграду и окрестностям
Порелаксировать в SPA, продегустировать местные вина и сыр и погулять по улочкам Зеленоградска
Начало: Аэропорт Храброво, до 13:00
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
33 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
Насладиться органным концертом, прокатиться на катере и сделать марципан своими руками
Начало: Аэропорт Калининграда, выбирайте рейсы с прибытием...
27 июня в 12:00
4 июля в 12:00
77 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
«Я буду долго гнать велосипед»: велотур по Калининграду и пригороду
Попробовать настоящий «Тильзитер» и прокатиться вдоль границы с Польшей
Начало: Хостел, с 08:00 до 16:30
26 июля в 08:00
26 авг в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Активный трип по Калининградской области: Кёнигсберг, Зеленоградск и Светлогорск
Прокатиться на сапах и самокатах и устроить велопрогулку по «Калининградской Венеции»
Начало: Хостел, до 14:00
13 июня в 08:00
27 июня в 08:00
34 900₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
Увидеть главные достопримечательности края и дополнить поездку локациями и событиями на свой вкус
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 513₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Балтийская перезагрузка: SPA, прогулки и органный концерт
Расслабиться в роскошных SPA-комплексах, побывать в трёх городах и полюбоваться Куршской косой
Начало: Калининград, аэропорт, до 12:00
13 сен в 11:00
38 450₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Велотур: Калининград, Зеленоградск, Светлогорск и Куршская коса
Прокатиться по побережью и новым велодорожкам и исследовать знаковые места Калининградской области
Начало: Калининград, 13:00
24 июня в 13:00
1 июля в 13:00
53 200₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
5 дней
Первый раз в Калининград: приятное знакомство
Побывать в 4 городах Калининградской области, полюбоваться морем и узнать всё о янтаре
Начало: Калининград, аэропорт, 13:00
20 июня в 13:00
27 июня в 13:00
5100043 350₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
Увидеть средневековый город, посетить сыроварню и отправиться на Куршскую косу и курорты Балтики
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
25 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Куршская коса, курорты Балтики и 2 дня в Калининграде
Посетить исторически значимые места региона, уникальный природный уголок и отправиться на променад
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
19 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На выходные в Калининград и область: экспресс-тур по must-see-локациям
Послушать орган в Кафедральном соборе, узнать о добыче янтаря и полюбоваться дюнами Куршской косы
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
14 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный
Посетить место, где заключили мир правители, увидеть орденский замок и послушать орган в соборе
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
22 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Всё и сразу в Калининграде: тур по главным достопримечательностям Кёнигсберга и округи
Побывать на янтарном производстве, посетить органный концерт и заглянуть на орнитологическую станцию
Начало: Аэропорт Храброво, 12:30. Центр Калининграда, 11:4...
12 июня в 12:30
11 сен в 12:30
44 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Открывая балтийские чудеса: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера
Попробовать сыр с бокалом вина, услышать, как «поют» пески, и перенестись в прошлое
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
44 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Тур в Калининград и область с ночью в замке
Увидеть вечерний город с воды, погулять по экотропам Куршской косы и перенестись во времена рыцарей
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
13 июня в 15:00
20 июня в 15:00
28 800₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Город-крепость Калининград и побережье от Куршской косы до Балтийска
Побывать в местах становления флота, полюбоваться дюнами и погулять в курортных городах
Начало: Г. Калининград, заселение в гостиницу с 14:00
15 июня в 14:00
22 июня в 14:00
32 200₽ за человека
Авторский тур
6 дней
История и природа области: Калининград, Черняховск, Куршская коса и Зеленоградск
Увидеть здания из разных эпох, дойти до самой высокой дюны и выбрать досуг на свой вкус
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
10 июня в 15:00
17 июня в 15:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Увлекательные выходные: Калининград и курортные городки с местным гидом
Услышать историю края от влюблённого в него специалиста, узнать тайны янтаря и погулять у моря
Начало: Калининград, аэропорт, 10:00. Рекомендуем выбирать...
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
39 990₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Знаменитые места Калининградской области за выходные
Увидеть смешение веков и эпох, послушать шуршание дюн и рассмотреть старинные замки и виллы
Начало: Калининград, первая половина дня
1 ноя в 10:00
12 дек в 10:00
1800016 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Кёнигсбергский топ: главные достопримечательности Калининграда и окрестностей
Побывать на концерте органной музыки, полакомиться марципаном и полюбоваться пейзажами Куршской косы
Начало: Аэропорт Храброво, до 10:00
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
34 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Калининградский уикенд: знаковые локации и отдых в SPA-комплексе
Погулять по острову Канта, побывать в «городе кошек» и понежиться в джакузи
Начало: Аэропорт Храброво, время зависит от времени вашего...
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
16 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена3 июня 2024Провели 3 чудесных дня! Повезло с погодой, очень красивый город, славная история! Грамотный гид Алимхан - любит историю своего города, знает много и увлекательно рассказывает! Рекомендую!
- ММария1 июня 2024Очень понравилось. Без стрессов. Без накладок. Гиды замечательные. Второй раз в регионе. Открыла много нового.
- ЕЕлена31 мая 2024Тур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. Экскурсии интересные и насыщенные. Спасибо нашему гиду Даше за прекрасное проведённое время.
- ННина28 мая 2024Большое спасибо за организацию тура. Все отлично, кроме экскурсии в п. Янтарный и Светлогорск. Остались совершенно недовольны экскурсоводом на данной
- ААлла4 мая 2024Это было замечательное путешествие! Отличные гиды, люксовые условия проживания, учтены все наши пожелания. Знакомство с городами и косами прошло так,
- ЛЛариса7 ноября 2023« Время для себя»- отличная программа по красивым местам Балтийского побережья в период « золотой «осени. Полностью организовано и продумано
- ННаталья17 сентября 2023Индивидуальная экскурсия с гидом на 4 дня. Впечатлений и эмоций на целый месяц!!! Посетили Калининград, Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск и Янтарный.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Зеленоградск»
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- Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
- Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
- Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
- Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
- Золотая пятёрка: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса и Янтарный
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