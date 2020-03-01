Павел проводит ещё 2 экскурсии

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  3. Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании

Насладиться видами и звуками заповедных мест, погружаясь в их истории

Павел
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Павел – ваш гид
Уверен, вас манят белые дюны и сосновый воздух Куршской косы! Я сделаю вашу встречу с этой уникальной землей красивой, интересной и удобной.

Вы удивитесь соснам в Танцующем лесу, пофотографируете песчаные пейзажи с дюны Эфа, познакомитесь с птицами, узнаете о природных особенностях косы и жизни рыбаков.

В финале погуляем по набережной и улочкам Зеленоградска.
1850 за человека
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча на Ленинском проспекте
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Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании

Что вас ожидает

Танцы деревьев, песни песков и шум моря
Экскурсия проходит в мини-группе, а значит, мы путешествуем в дружеской атмосфере и не спешим. За 6 часов вы успеете насладиться красотой и атмосферой Куршской косы, исследуя главные места. Мы проедем через первозданный Королевский бор, пройдем вдоль кромки моря у поселка Лесное, поговорим о загадках Танцующего леса, полюбуемся Куршским заливом на прогулке по живописной территории одного отеля и заберемся на высоту Эфа за лучшими видами на царство дюн.

Истории о рыбаках, птицах и не только
Я расскажу, как образовалась коса, как «путешествует» песок, кто такие кусатели ворон и «восточно-прусские голубки». На узкой полоске суши мы, конечно, поговорим и о местном рыбном промысле — в Средние века, в 20 веке и сегодня. О суровом быте рыбаков, который не менялся веками, о должности фишмайстера в Тевтонском ордене, о символизме рун на рыбацких домах. Кроме того, вы узнаете о миграции птиц Куршской косы и увидите, как их кольцуют, на орнитологической станции «Фрингилла».

Очаровательный Зеленоградск
На обратном пути остановимся погулять по городу кошек и разноцветных старинных домов. Как развивался первый курорт Восточной Пруссии и в чем особенности его архитектуры? Я отвечу на эти вопросы и покажу местную кирху и водонапорную башню.

Организационные детали

  • Если в группе будут 1-3 человека, экскурсия проводится на легковом автомобиле. Больше 3 человек — на просторном микроавтобусе Volkswagen Crafter.
  • Дополнительные расходы: экологический сбор — 150 руб.; вход на орнитологическую станцию (работает только в теплое время года) — 150 руб.; обед
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании

Экскурсия проводится в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Ленинском проспекте.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Павел
Павел
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Павел. Я родился и вырос в Калининграде. С юношеских лет увлекаюсь историей и архитектурой Калининградской области, много читаю по этой теме, профессионально снимаю видео и фотографирую. Я искренне верю, что смогу от всей души поделиться с вами любовью к нашему прекрасному Янтарному краю и провести экскурсию так, чтобы вам обязательно захотелось еще не раз сюда вернуться. Кроме того, на моих экскурсиях вам не придется торопиться и бегать — я не беру плату за дополнительное время, если оно понадобится!
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Павел проводит ещё 2 экскурсии

Солнечный Янтарный и курортный СветлогорскСолнечный Янтарный и курортный СветлогорскСолнечный Янтарный и курортный Светлогорск
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Калининград приветствует васКалининград приветствует васКалининград приветствует вас
скидка10%
980 ₽
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Сложить объемное представление о городе и понять его душу без монотонных фактов и философии Канта
Первое впечатление о Калининграде сложить непросто, но я помогу разобраться в его истории и архитектуре, и вы поймете, как из тесного переплетения немецкого и советского сформировалась самобытная «янтарная» столица. Увидите яркие символы прошлого и настоящего, услышите о восстановлении города из руин, ощутите его портовый дух и узнаете о местном менталитете.

Экскурсии на Куршскую косу

Куршская коса для детей и взрослыхКуршская коса для детей и взрослыхКуршская коса для детей и взрослых
скидка15%
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Это путешествие — возможность проникнуть в загадочный мир сказок Куршской косы, пройти по местам языческих обрядов и услышать истории, которые вдохновляли рыцарей, и удивляли королей. За один день вы не только увидите главные природные объекты заповедника, но и пройдете тропами прусских птицеловов, услышите музыку песчаных дюн, узнаете, какой след оставил на Куршской косе немецкий сказочник Э.Т.А. Гофман, и разведаете места обитания водяных и русалок.
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группеЭкскурсия на Куршскую косу в мини-группеЭкскурсия на Куршскую косу в мини-группе
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38 отзывов
Ощутить гармонию природы и открыть предания узкой полоски суши
Уверена, вы точно наслышаны о том, как прекрасна Куршская коса! Один из гидов нашей команды с радостью покажет вам интересные уголки земли между Балтийским морем и заливом: вы познакомитесь с птицами, увидите танцы деревьев, узнаете о хрониках этих мест, пройдете по дюне Эфа и увезете с собой красивые фотовоспоминания.
Уютное путешествие по Куршской косеУютное путешествие по Куршской косеУютное путешествие по Куршской косе
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Изучить эко-тропы, природные феномены и легенды косы в формате мини-группы
За один день вы исследуете красивейшие уголки Куршской косы — в маленькой компании и дружеской атмосфере, без туристической суеты и набора сухих фактов. На легковом автомобиле или минивэне мы проедем от загадочного Танцующего леса до песчаных дюн Эфа, насладимся панорамами Балтики и оценим литовскую кухню.
Куршская коса — путешествие в мир волшебстваКуршская коса — путешествие в мир волшебстваКуршская коса — путешествие в мир волшебства
скидка20%
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Песчаные дюны, Танцующий лес, высота Мюллера и орнитологическая станция на авто-пешеходной экскурсии
Приглашаю отвлечься от городской суеты и провести день в царстве природы, наполненной голосами птиц и ароматами моря и леса. Вы ощутите приятный бриз Балтики, погрузитесь в мир легенд и преданий древних куршей, посетите Танцующий лес и отведаете местные рыбные деликатесы.
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка ШаакенОчарование Куршской косы и загадки средневекового замка ШаакенОчарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
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Национальный парк «Куршская коса»Национальный парк «Куршская коса»Национальный парк «Куршская коса»
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