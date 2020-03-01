Павел проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Танцы деревьев, песни песков и шум моря

Экскурсия проходит в мини-группе, а значит, мы путешествуем в дружеской атмосфере и не спешим. За 6 часов вы успеете насладиться красотой и атмосферой Куршской косы, исследуя главные места. Мы проедем через первозданный Королевский бор, пройдем вдоль кромки моря у поселка Лесное, поговорим о загадках Танцующего леса, полюбуемся Куршским заливом на прогулке по живописной территории одного отеля и заберемся на высоту Эфа за лучшими видами на царство дюн.

Истории о рыбаках, птицах и не только

Я расскажу, как образовалась коса, как «путешествует» песок, кто такие кусатели ворон и «восточно-прусские голубки». На узкой полоске суши мы, конечно, поговорим и о местном рыбном промысле — в Средние века, в 20 веке и сегодня. О суровом быте рыбаков, который не менялся веками, о должности фишмайстера в Тевтонском ордене, о символизме рун на рыбацких домах. Кроме того, вы узнаете о миграции птиц Куршской косы и увидите, как их кольцуют, на орнитологической станции «Фрингилла».

Очаровательный Зеленоградск

На обратном пути остановимся погулять по городу кошек и разноцветных старинных домов. Как развивался первый курорт Восточной Пруссии и в чем особенности его архитектуры? Я отвечу на эти вопросы и покажу местную кирху и водонапорную башню.