Рыбалка в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Рыбалка» в Калининграде, цены от 3 400 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
88 отзывов
Ваш персональный день в Калининграде
Откройте для себя Калининград и его окрестности с экскурсией, спланированной под ваши интересы
Начало: На площади Победы
«На авто-пешеходной экскурсии вас ждут знаковые достопримечательности — Рыбная деревня и остров Канта с Кафедральным собором, городские ворота, Музей янтаря и пояс фортов «Ночная перина Кёнигсберга»»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 8 800 за всё до 6 чел.
В мини-группе: Куршская коса, Зеленоградск, замки Шаакен и Нессельбек
🚗 На машине
скидка
20%
Групповая
9 часов
551 отзыв
Куршская коса и замки: путешествие по историческим местам
Откройте тайны Куршской косы и замков Калининграда: реликтовые леса, танцующий лес и крафтовый сыр
Начало: Калининград, ул. Шевченко, 2 к. 5
«Поедем мы не по автостраде, а по старой прусской дороге - будет возможность остановиться возле симпатичного замка Нессельбек, чтобы сделать фото и услышать старую легенду про рыбу-льва, а также познакомиться с "последними солдатами вермахта"»
Расписание: Ежедневно с 8.30 до 17.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
42503 400 за человека
Рыбалка на Калининградском заливе с грамотным капитаном
🚤 На катере
Индивидуальная
7 часов
Рыбалка на Калининградском заливе с грамотным капитаном
Поймать судака или окуня на спиннинг с комфортабельного катера
«Место ловли я выберу в зависимости от погоды и того, где стоит рыба»
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
12 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    28 мая 2024
    В мини-группе: Куршская коса, Зеленоградск, замки Шаакен и Нессельбек
    Юрий супер гид! Мы шикарно провели время, спасибо большое за организацию! Всем советую!
  • С
    Светлана
    15 мая 2024
    Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор
    Мы с мужем и детьми путешествовали по Калининградской области с Евгением Хромовым. Все остались довольны. Гид погрузил нас в историю
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    края от каменного века до сегодняшнего дня, грамотно составил маршрут, исходя из возможностей наших детей, предложил по дороге места для еды, зонтики, порекомендовал маршруты для самостоятельных прогулок. Рекомендуем для частных экскурсий!

  • А
    Александра
    14 мая 2024
    Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор
    Отличная экскурсия! Поездка действительно составлялась конкретно под нас. Было много критериев: от имеющихся физических ограничений, а маршруты в основном пешие,
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    до ограничения по времени вылета из Калининграда. Но все сложилось так, как надо! Антон прекрасно владеет историей и огромным количеством интересных фактов! Поездка прошла очень легко, незаметно, познавательно и интересно. Побывали на Куршской косе, кормили лебедей, выходили к морю на пляж, смотрели на танцующий лес и все это сопровождалось интересными рассказами и пояснениями экскурсовода. Спасибо огромное за внимание и чуткость!

  • Е
    Елена
    18 марта 2024
    Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор
    Для осмотра оборонительных сооружений и фортов Калининграда мы нашли "своего" гида! Расставаться с Евгением не хотелось! Отличное знание истории края,понятная
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    подача информации, по-военному четко и пунктуально! Хотелось, чтоб эта экскурсия длилась ещё и ещё! При посещении Калининградского края в следующий раз, однозначно, будем договариваться с Евгением - ведь у него в запасе ещё много не рассказанных историй, не показанных локаций и не раскрытых секретиков! Рекомендуем! Евгений, до новых встреч!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Рыбалка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор
  2. В мини-группе: Куршская коса, Зеленоградск, замки Шаакен и Нессельбек
  3. Рыбалка на Калининградском заливе с грамотным капитаном
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Рыбалка" можно забронировать 3 экскурсии от 3 400 до 12 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 639 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Калининграде 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам