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до ограничения по времени вылета из Калининграда. Но все сложилось так, как надо! Антон прекрасно владеет историей и огромным количеством интересных фактов! Поездка прошла очень легко, незаметно, познавательно и интересно. Побывали на Куршской косе, кормили лебедей, выходили к морю на пляж, смотрели на танцующий лес и все это сопровождалось интересными рассказами и пояснениями экскурсовода. Спасибо огромное за внимание и чуткость!