1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Ваш персональный день в Калининграде
Откройте для себя Калининград и его окрестности с экскурсией, спланированной под ваши интересы
Начало: На площади Победы
«На авто-пешеходной экскурсии вас ждут знаковые достопримечательности — Рыбная деревня и остров Канта с Кафедральным собором, городские ворота, Музей янтаря и пояс фортов «Ночная перина Кёнигсберга»»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 8 800₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Групповая
9 часов
Куршская коса и замки: путешествие по историческим местам
Откройте тайны Куршской косы и замков Калининграда: реликтовые леса, танцующий лес и крафтовый сыр
Начало: Калининград, ул. Шевченко, 2 к. 5
«Поедем мы не по автостраде, а по старой прусской дороге - будет возможность остановиться возле симпатичного замка Нессельбек, чтобы сделать фото и услышать старую легенду про рыбу-льва, а также познакомиться с "последними солдатами вермахта"»
Расписание: Ежедневно с 8.30 до 17.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
42503 400₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Рыбалка на Калининградском заливе с грамотным капитаном
Поймать судака или окуня на спиннинг с комфортабельного катера
«Место ловли я выберу в зависимости от погоды и того, где стоит рыба»
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия28 мая 2024Юрий супер гид! Мы шикарно провели время, спасибо большое за организацию! Всем советую!
- ССветлана15 мая 2024Мы с мужем и детьми путешествовали по Калининградской области с Евгением Хромовым. Все остались довольны. Гид погрузил нас в историю
- ААлександра14 мая 2024Отличная экскурсия! Поездка действительно составлялась конкретно под нас. Было много критериев: от имеющихся физических ограничений, а маршруты в основном пешие,
- ЕЕлена18 марта 2024Для осмотра оборонительных сооружений и фортов Калининграда мы нашли "своего" гида! Расставаться с Евгением не хотелось! Отличное знание истории края,понятная
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Рыбалка»
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Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Рыбалка" можно забронировать 3 экскурсии от 3 400 до 12 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 639 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Калининграде 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024