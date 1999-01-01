Артем проводит ещё 6 экскурсий

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Групповая экскурсия по Куршской косе и Зеленоградску

Изучить эко-тропы, природные феномены и легенды косы на групповой экскурсии

Артем
Артем – представитель из Калининграда
За один день вы исследуете красивейшие 🤩 уголки Куршской косы — в компании до 19 человек и дружеской атмосфере, без туристической суеты и набора сухих фактов.

На автобусе 🚌 мы проедем от Королевского до песчаных дюн Эфа, насладимся панорамами Балтики, оценим литовскую кухню 🥧, а после пройдем по курортным улочкам Зеленоградска.
Задать вопросОбычно отвечает за 27 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 19 человек

  • 1 250 ₽ за человека

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Групповая экскурсия по Куршской косе и Зеленоградску
Групповая экскурсия по Куршской косе и Зеленоградску

Что вас ожидает

Природные феномены Куршской косы
Мы объедем основные достопримечательности 🏛️ национального парка, его колоритные поселки и уникальные эко-тропы. В пути гид не будет перегружать вас справочной информацией — зато поделится интересными фактами о Куршской косе, ответит на вопросы и даст рекомендации, куда сходить в Калининграде.

  • Вы посетите Королевский бор, в котором веками охотились прусские короли, и полюбуетесь диким балтийским пляжем.
  • В поселке Лесной исследуем самую узкую часть косы, а на променаде поищем кусочки янтаря, оставшиеся после шторма.
  • В Рыбачем, уютном поселке, вы отобедаете копченой рыбкой, литовским пивом и строганиной из пеламиды. Кроме того, мы заглянем в лавку авторских янтарных изделий, где вы сможете купить работы местного мастера.
  • Танцующий лес со скрученными спиралевидными соснами — одна из главных загадок Куршской косы. Вы узнаете несколько версий о происхождении феномена: научных, мистических и забавных.
  • На Высоте Эфа приготовьтесь вдохнуть ароматы моря 🌊 и хвои, покорить самую высокую точку заповедника и насладиться панорамами залива, мягких дюн и поселка Морское.

Приморский Кранц
Кроме того, по пути мы посетим стилизованный под замок 🏰 комплекс «Нессельбек» и остановимся в одном из самых уютных курортов побережья, Зеленоградске. Здесь вы полюбуетесь довоенной архитектурой, пройдете по красивому променаду и Курортному проспекту с сувенирными лавками, увидите старинную водонапорную башню и поймете, почему бывший Кранц прозвали «Городом кошек».

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На автобусе 🚌 повышенной комфортности до 19 человек
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • На высоте Эфа и в Зеленоградске у вас будет свободное время для самостоятельных прогулок
  • На все ваши вопросы, которые появятся до экскурсии 🧭, я обязательно отвечу, но скорее всего вечером: в течение дня часто не могу быть на связи, т. к. веду экскурсию ⛳.

Дополнительные расходы

  • Экологический сбор при въезде на косу – 150 рублей с человека. Пенсионерам скидка 50%, дети до 18 лет — бесплатно.
  • Возможны любые изменения программы за доплату: заезды в форт №3, замки Нессельбек и Шаакен, посещение Зеленоградска или продление экскурсии – при единогласном согласии всех путешественников
Начало и место завершения
🚩 в центре Калининграда
Групповая экскурсия по Куршской косе и Зеленоградску
Групповая экскурсия по Куршской косе и Зеленоградску
Групповая экскурсия по Куршской косе и Зеленоградску
Групповая экскурсия по Куршской косе и Зеленоградску
Групповая экскурсия по Куршской косе и Зеленоградску
Групповая экскурсия по Куршской косе и Зеленоградску
Групповая экскурсия по Куршской косе и Зеленоградску
Групповая экскурсия по Куршской косе и Зеленоградску
Групповая экскурсия по Куршской косе и Зеленоградску
Групповая экскурсия по Куршской косе и Зеленоградску

Экскурсия проводится в субботу и воскресенье в 09:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Артем
Артем
Организатор туров и экскурсий по Калининградской области, Литве, Польше. Гид со стажем, местный житель. Представляю команду профессиональных гидов. Мы с удовольствием организуем для вас насыщенный отдых в нашем удивительном Янтарном крае, исходя из ваших пожеланий и возможностей.
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Артем проводит ещё 6 экскурсий

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