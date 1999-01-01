Артем проводит ещё 6 экскурсий

Природные феномены Куршской косы Мы объедем основные достопримечательности 🏛️ национального парка, его колоритные поселки и уникальные эко-тропы. В пути гид не будет перегружать вас справочной информацией — зато поделится интересными фактами о Куршской косе, ответит на вопросы и даст рекомендации, куда сходить в Калининграде.
Вы посетите Королевский бор, в котором веками охотились прусские короли, и полюбуетесь диким балтийским пляжем.
В поселке Лесной исследуем самую узкую часть косы, а на променаде поищем кусочки янтаря, оставшиеся после шторма.
В Рыбачем, уютном поселке, вы отобедаете копченой рыбкой, литовским пивом и строганиной из пеламиды. Кроме того, мы заглянем в лавку авторских янтарных изделий, где вы сможете купить работы местного мастера.
Танцующий лес со скрученными спиралевидными соснами — одна из главных загадок Куршской косы. Вы узнаете несколько версий о происхождении феномена: научных, мистических и забавных.
На Высоте Эфа приготовьтесь вдохнуть ароматы моря 🌊 и хвои, покорить самую высокую точку заповедника и насладиться панорамами залива, мягких дюн и поселка Морское.
Приморский Кранц Кроме того, по пути мы посетим стилизованный под замок 🏰 комплекс «Нессельбек» и остановимся в одном из самых уютных курортов побережья, Зеленоградске. Здесь вы полюбуетесь довоенной архитектурой, пройдете по красивому променаду и Курортному проспекту с сувенирными лавками, увидите старинную водонапорную башню и поймете, почему бывший Кранц прозвали «Городом кошек».
Организационные детали
Как проходит экскурсия
На автобусе 🚌 повышенной комфортности до 19 человек
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
На высоте Эфа и в Зеленоградске у вас будет свободное время для самостоятельных прогулок
На все ваши вопросы, которые появятся до экскурсии 🧭, я обязательно отвечу, но скорее всего вечером: в течение дня часто не могу быть на связи, т. к. веду экскурсию ⛳.
Дополнительные расходы
Экологический сбор при въезде на косу – 150 рублей с человека. Пенсионерам скидка 50%, дети до 18 лет — бесплатно.
Возможны любые изменения программы за доплату: заезды в форт №3, замки Нессельбек и Шаакен, посещение Зеленоградска или продление экскурсии – при единогласном согласии всех путешественников
Начало и место завершения
🚩 в центре Калининграда
Экскурсия проводится в субботу и воскресенье в 09:30
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 19 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Организатор туров и экскурсий по Калининградской области, Литве, Польше. Гид со стажем, местный житель. Представляю команду профессиональных гидов. Мы с удовольствием организуем для вас насыщенный отдых в нашем удивительном Янтарном крае, исходя из ваших пожеланий и возможностей.