Артем проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Природные феномены Куршской косы

Мы объедем основные достопримечательности 🏛️ национального парка, его колоритные поселки и уникальные эко-тропы. В пути гид не будет перегружать вас справочной информацией — зато поделится интересными фактами о Куршской косе, ответит на вопросы и даст рекомендации, куда сходить в Калининграде.

Вы посетите Королевский бор , в котором веками охотились прусские короли, и полюбуетесь диким балтийским пляжем.

, в котором веками охотились прусские короли, и полюбуетесь диким балтийским пляжем. В поселке Лесной исследуем самую узкую часть косы, а на променаде поищем кусочки янтаря, оставшиеся после шторма.

исследуем самую узкую часть косы, а на променаде поищем кусочки янтаря, оставшиеся после шторма. В Рыбачем , уютном поселке, вы отобедаете копченой рыбкой, литовским пивом и строганиной из пеламиды. Кроме того, мы заглянем в лавку авторских янтарных изделий, где вы сможете купить работы местного мастера.

, уютном поселке, вы отобедаете копченой рыбкой, литовским пивом и строганиной из пеламиды. Кроме того, мы заглянем в лавку авторских янтарных изделий, где вы сможете купить работы местного мастера. Танцующий лес со скрученными спиралевидными соснами — одна из главных загадок Куршской косы. Вы узнаете несколько версий о происхождении феномена: научных, мистических и забавных.

со скрученными спиралевидными соснами — одна из главных загадок Куршской косы. Вы узнаете несколько версий о происхождении феномена: научных, мистических и забавных. На Высоте Эфа приготовьтесь вдохнуть ароматы моря 🌊 и хвои, покорить самую высокую точку заповедника и насладиться панорамами залива, мягких дюн и поселка Морское.

Приморский Кранц

Кроме того, по пути мы посетим стилизованный под замок 🏰 комплекс «Нессельбек» и остановимся в одном из самых уютных курортов побережья, Зеленоградске. Здесь вы полюбуетесь довоенной архитектурой, пройдете по красивому променаду и Курортному проспекту с сувенирными лавками, увидите старинную водонапорную башню и поймете, почему бывший Кранц прозвали «Городом кошек».

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На автобусе 🚌 повышенной комфортности до 19 человек

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

На высоте Эфа и в Зеленоградске у вас будет свободное время для самостоятельных прогулок

На все ваши вопросы, которые появятся до экскурсии 🧭, я обязательно отвечу, но скорее всего вечером: в течение дня часто не могу быть на связи, т. к. веду экскурсию ⛳.

Дополнительные расходы