Об экскурсии

Мы посетим природный заповедник Куршская коса со всеми его знаковыми местами. Скорее всего увидим перебегающих через дорогу лис, оленей или кабанов, ведь заповедник – это особо важное место для животных.

После, продолжая наше мини путешествие, отправимся в старинный город курорт Зеленоградск (бывший Кранц), прогуляемся по узким немецким улочкам, наслаждаясь местной красотой и архитектурой, прогуляемся по «Кошачьей улице», в прямом смысле этого слова, на этой улице очень много кошек. Сам город покажет Вам как он относится к кошкам, вы увидите граффити кошек на домах, торговые автоматы с жидким кормом внутри, кошачий светофор и многое другое.

Наша следующая остановка – уютный городок немецкого образца и курорт Светлогорск (бывший Раушен). На некоторых улицах этого города до сих пор сохранилась родная немецкая брусчатка, что придает особую изюминку. Прогуляемся по променаду, с которого открывается изумительный вид на море. Увидим европейский архитектурный стиль, фахверковые дома, интересную городскую планировку. Все это вместе вызывает восхищение городом.

Финальная точка нашего путешествия – романтическое место Филинская бухта. Находясь здесь, чувствуешь прилив энергии, морской бриз, свежий и чистый воздух. Что еще нужно для умиротворения? А уж какая там высота со склона, сердце замирает, если смотришь вниз, прилив адреналина обеспечен. Жаль, что фотографии не могут передать то, что увидят наши глаза.