Куршская Коса, Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта - за один день

Это мини путешествие ни оставит равнодушным никого

Индивидуальная
Это мини путешествие ни оставит равнодушным никого.

Все самое красивое создано природой и Куршская коса этому ещё одно подтверждение.

Посещение природного заповедника «Куршская коса» запомнится на всю жизнь.
Куршская Коса, Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта - за один день
Куршская Коса, Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта - за один день
Куршская Коса, Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта - за один день
Куршская Коса, Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта - за один день
Куршская Коса, Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта - за один день
Куршская Коса, Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта - за один день

Что вас ожидает 🤩

  • Замок Шаакен
  • Куршская Коса
  • Танцующий Лес
  • Высота Эфа
  • Береговые укрепления немецких войск
  • Смотровая площадка у приграничного города
  • Зеленоградск
  • Светлогорск
  • Филинская бухта

Об экскурсии

Мы посетим природный заповедник Куршская коса со всеми его знаковыми местами. Скорее всего увидим перебегающих через дорогу лис, оленей или кабанов, ведь заповедник – это особо важное место для животных.
После, продолжая наше мини путешествие, отправимся в старинный город курорт Зеленоградск (бывший Кранц), прогуляемся по узким немецким улочкам, наслаждаясь местной красотой и архитектурой, прогуляемся по «Кошачьей улице», в прямом смысле этого слова, на этой улице очень много кошек. Сам город покажет Вам как он относится к кошкам, вы увидите граффити кошек на домах, торговые автоматы с жидким кормом внутри, кошачий светофор и многое другое.
Наша следующая остановка – уютный городок немецкого образца и курорт Светлогорск (бывший Раушен). На некоторых улицах этого города до сих пор сохранилась родная немецкая брусчатка, что придает особую изюминку. Прогуляемся по променаду, с которого открывается изумительный вид на море. Увидим европейский архитектурный стиль, фахверковые дома, интересную городскую планировку. Все это вместе вызывает восхищение городом.
Финальная точка нашего путешествия – романтическое место Филинская бухта. Находясь здесь, чувствуешь прилив энергии, морской бриз, свежий и чистый воздух. Что еще нужно для умиротворения? А уж какая там высота со склона, сердце замирает, если смотришь вниз, прилив адреналина обеспечен. Жаль, что фотографии не могут передать то, что увидят наши глаза.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт до 3-4 человек
Что не входит
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, по договоренности
Завершение: По запросу путешественника
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 10:00

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