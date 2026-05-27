Приглашаем маленьких творцов на волшебный мастер-класс! Ваши детки в игровой форме узнают о технике создания мозаики и особенностях работы со смальтой и создадут собственное мозаичное полотно. Мы поможем на каждом этапе и вдохновим ребёнка на творчество и самовыражение.
Описание мастер-класса
Мастер в простой и понятной форме расскажет, как люди использовали мозаику с древних времён для украшения домов и храмов, и покажет примеры ярких мозаичных узоров.
Особое внимание будет уделено смальте, которую дети будут использовать в работе: у неё удобная форма, гладкие края и насыщенные цвета.
Ваш ребёнок выберет форму и заполнит её мозаикой в правильной технике, создав красочное украшение для своей комнаты или подарка близким.
Организационные детали
- Возрастная категория — 4+
- С вами будет один из мастеров нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У фонтана на Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я — главный мастер в студии художественного витража и мозаики в самом сердце Калининграда. Мы с командой изготавливаем сувениры и декор из витража и мозаики, а также уникальные ручные изделия по персональным эскизам. Работаем в разных техниках: витраж Тиффани, тренкадис, римская мозаика и др. Творческие на всю голову!
