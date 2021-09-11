Путешествие начинается в Калининграде, и уже через час вы окажетесь на уникальной полоске суши - Куршской косе. Полюбуйтесь песчаными дюнами с высоты Эфа и Мюллера,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальная природа Куршской косы
- 🏖 Прогулка по променаду Зеленоградска
- 🏛 Исторические особняки и граффити
- 🍽 Возможность обеда с видом на море
- 🚗 Индивидуальный трансфер и комфорт
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Высота Эфа
- Высота Мюллера
- Променад Зеленоградска
Описание экскурсии
Самое-самое на Куршской косе
Всего час от Калининграда, пропускной пункт на въезде в Национальный парк — и вы окажетесь на уникальной узкой полоске суши. Проедете по живописной дороге и услышите о том, почему деревья танцуют, а пески поют. На высоте Эфа и высоте Мюллера полюбуетесь лунным пейзажем песчаных дюн и послушаете шум ветра в верхушках сосен.
Душевный Зеленоградск
По соседству с Куршской косой находится первый курортный городок Восточной Пруссии: вместе мы проедем по уютным улочкам Зеленоградска, поговорим о судьбе Зеленоградска и обсудим, почему на гербе города изображены лосиный рог и камбала. А после вы самостоятельно исследуете пешеходный центр, увидите особняки в стиле модерн и погуляете по длинному променаду вдоль моря.
По желанию вы сможете закончить путешествие в кафе в деревенском стиле (в меню самолепные вареники, пельмени и пирожки) либо в теплом кафе с видом на море — или остаться в этом городе до вечера и вернуться в Калининград самостоятельно на электричке.
Организационные детали
Что не включено в стоимость
- Экологический сбор: 300 ₽ с человека, а проезд машины на территорию — 150 ₽
- Входной билет на часть объектов Янтарного комбината на — 1300 ₽
- Кофе-пауза на Куршской косе, обед на Куршской косе (по предварительной договоренности) или в Зеленоградске (все по желанию)
- Программу можно продлить: + 1000 ₽ за дополнительный час
Как проходит экскурсия
- Экскурсия начинается в Калининграде. Транспортные расходы включены в стоимость. Суммарное время экскурсии 7 часов, 3 часа занимает дорога в обе стороны.
- Если вы остановились в других городах области, то возможен трансфер по предварительной договоренности (оплачивается дополнительно).
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
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Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Впечатления самые потрясающие)!
Мы увидели всю красоту Куршской косы с её дюнами, морем, заливом, искупались в Балтийском море, узнали много нового)
Виктория - супер гид и интересный