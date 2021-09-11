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Куршская коса и уютный Зеленоградск - из Калининграда

Индивидуальная экскурсия из Калининграда: Куршская коса и Зеленоградск. Узнайте, почему деревья танцуют, а пески поют, и насладитесь морским воздухом
Программа 2в1: Куршская коса и Зеленоградск.

Путешествие начинается в Калининграде, и уже через час вы окажетесь на уникальной полоске суши - Куршской косе. Полюбуйтесь песчаными дюнами с высоты Эфа и Мюллера,
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ощутите атмосферу соснового леса.

В Зеленоградске пройдите по уютным улочкам, насладитесь видами старинных особняков и граффити с котиками. Завершите день в кафе с видом на море или останьтесь в городе до вечера

4.9
22 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Уникальная природа Куршской косы
  • 🏖 Прогулка по променаду Зеленоградска
  • 🏛 Исторические особняки и граффити
  • 🍽 Возможность обеда с видом на море
  • 🚗 Индивидуальный трансфер и комфорт

Лучшее время для посещения

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июл
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Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь. В это время природа Куршской косы особенно красива, а прогулки по Зеленоградску дарят максимум удовольствия. Летние месяцы позволяют насладиться свежим морским воздухом и теплыми вечерами.
Сейчас август — это идеальное время.
Куршская коса и уютный Зеленоградск - из Калининграда
Куршская коса и уютный Зеленоградск - из Калининграда
Куршская коса и уютный Зеленоградск - из Калининграда

Что можно увидеть

  • Высота Эфа
  • Высота Мюллера
  • Променад Зеленоградска

Описание экскурсии

Самое-самое на Куршской косе

Всего час от Калининграда, пропускной пункт на въезде в Национальный парк — и вы окажетесь на уникальной узкой полоске суши. Проедете по живописной дороге и услышите о том, почему деревья танцуют, а пески поют. На высоте Эфа и высоте Мюллера полюбуетесь лунным пейзажем песчаных дюн и послушаете шум ветра в верхушках сосен.

Душевный Зеленоградск

По соседству с Куршской косой находится первый курортный городок Восточной Пруссии: вместе мы проедем по уютным улочкам Зеленоградска, поговорим о судьбе Зеленоградска и обсудим, почему на гербе города изображены лосиный рог и камбала. А после вы самостоятельно исследуете пешеходный центр, увидите особняки в стиле модерн и погуляете по длинному променаду вдоль моря.
По желанию вы сможете закончить путешествие в кафе в деревенском стиле (в меню самолепные вареники, пельмени и пирожки) либо в теплом кафе с видом на море — или остаться в этом городе до вечера и вернуться в Калининград самостоятельно на электричке.

Организационные детали

Что не включено в стоимость

  • Экологический сбор: 300 ₽ с человека, а проезд машины на территорию — 150 ₽
  • Входной билет на часть объектов Янтарного комбината на — 1300 ₽
  • Кофе-пауза на Куршской косе, обед на Куршской косе (по предварительной договоренности) или в Зеленоградске (все по желанию)
  • Программу можно продлить: + 1000 ₽ за дополнительный час

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия начинается в Калининграде. Транспортные расходы включены в стоимость. Суммарное время экскурсии 7 часов, 3 часа занимает дорога в обе стороны.
  • Если вы остановились в других городах области, то возможен трансфер по предварительной договоренности (оплачивается дополнительно).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1501 туриста
Я профессиональный гид, имею диплом по специальности «Экскурсоведение» и большой опыт проведения экскурсий. Работаю с командой гидов-единомышленников. Наше главное правило: показать край таким, чтоб вы снова хотели приехать к нам и пригласить с собой друзей! Предлагаю вам узнать больше об истории янтарного края, а так же посетить уникальные места области вместе с нами!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
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3
2
2
1
Т
Отзыв на экскурсию гида Татьяны, предоставленной вместо Виктории. На это стоит тоже обратить внимание, так как, выбирая экскурсию, мы учитываем все условия, и содержание и маршрут и особенности и, не
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меньше, личность Гида, иначе, в чем тогда смысл размещать на именной, не обезличенной, странице конкретного гида отзывы именно в отношении представленного на странице гида?
Говоря о экскурсии Татьяны, можно считать ее достаточно качественной, информативной, интересной, нормально проведенной. Но могу отметить лично для себя, объективности и справедливости ради, мне она показалась "суховатой", немного скучноватой, немного монотонной, не красочной и не эмоциональной, безтемпераментной. В этом смысле я ожидала большего. Это лично для меня повышает смысл и впечатление от экскурсии, тем более, мне есть с чем сравнивать. Прошу не обижаться, но отзывы пишутся о впечатлениях и озущениях.
Но кроме этого хочу отметить один очень существенный момент. В анонсе экскурсии на сайте сказано:"Мы сможем пообедать на свежем воздухе в ресторане, где подают свежайшую рыбу из Куршского залива. Я расскажу о судьбе Зеленоградска, покажу местные граффити с котиками и объясню, почему на гербе города изображены лосиный рог и камбала. Закончить путешествие предлагаю в кафе в деревенском стиле (в меню самолепные вареники, пельмени и пирожки) или в теплом кафе с видом на море".
Я ожидала чего-то подобного, хотя из-за спешки не очень запомнила программу, и, не будучи придирчивой и капризной, меня что-то время от времени внутри беспокоило, но что, я поняла позднее. Для нас ничего указанного выше, из анонса программы, не было и не предлагалось! Мы были оставлены на территории прибрежного пространства Зеленоградска и направлены на "погулять и посмотреть самостоятельно", а ранее, на вопрос, предусмотрен ли у нас обед или перекус (все таки это 7 часов, не считая времени до и после), получили отрицательный ответ и предложение удовлетвориться фаст-фудом по пути. Когда же позднее, возвращаясь домой из поездки, уже собравшись написать отзыв, я прочла на сайте тот анонс, моему расстройству и удурчению не было предела. Мы ехали через пол-страны и не пожалели внушительную сумму на экскурсию, чтобы, как выяснилось, просто получить какой-то полуфабрикат? Это и смазало в итоге наше впечатление и добавило ложку дегтя в бочку меда, к большому сожалению, просто на фоне достаточно хорошей экскурсии пришло осознание не полноценного, усечённого отдыха и наслаждения от поездки,"украденного" впечатления.
Ну а в общем, экскурсия хорошая, если относиться к ней формально, без особых ожиданий, что и выражено в моих оценках.

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И
Это была первая экскурсия двух сестренок из разных городов в нашем незабываемом новогоднем путешествии от Балтики до Черного моря!. Как нам повезло, что мы встретились с Викторией, очень грамотным,эрудированным и
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тактичным экскурсоводом и прекрасным водителем. Куршская коса и танцующий лес - это нечто, особенно с человеком, которому есть есть что показать и рассказать с такой любовью и поистине женским обаянием, что мы вспоминаем даже дома. Огромное спасибо за все вкусности, которые мы попробовали, а также терпение, глупые вопросы и нетерпение ко всему чудесному, что мы не успели посмотреть. Если бы можно было поставить 10 баллов - это для Вики!!

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М
Экскурсия очень понравилась. Виктория встретила нас прямо у дверей отеля. По дороге к Куршской косе увлекательно рассказала об истории и современных чертах Калининграда, Зеленоградска и Куршской косы. На Куршской косе
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мы посетили самые интересный места, прогулялись по «танцующему» лесу, полюбовались прекрасными видами с нескольких смотровых площадок, пообедали и выпили глинтвейн в уютной кафешке. Было свободное время на небольшую прогулку.
Зеленоградск – город котиков нам тоже очень понравился, особенно в новогоднем убранстве. От души рекомендуем экскурсию.
Виктория отличный гид и прекрасный водитель!

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А
Потрясающая экскурсия! Мы как будто побывали в сказке. Виктория невероятный рассказчик, маршрут продуман до мельчайших деталей. Мы пообедали в прекраснейшем рыбном ресторане, Виктория показала магазин в рыбной деревне, где мы
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купили украшения из янтаря, хотя в городе не смогли найти подходящие. Знания Виктории обо всем просто поражают - что бы мы ни спросили, на все услышали развернутый ответ с подкреплением историческими и литературными фактами. 7 часов пролетели как миг, получили множество фотографий, отдохнули и зарядились природой по максимуму. При таком насыщенном маршруте все очень размеренно, спокойно и ненавязчиво, для наслаждения морем Виктория оставила нас на прогулке одних. Действительно, на косе мы увидели самое-самое, а любое желание или детали в изменении маршрута решались секундно так, как мы хотели. Рекомендую всем и обязательно вернемся сами еще не раз!

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Наталья
Были на экскурсии 26.07.2020 с Викторией)))
Впечатления самые потрясающие)!
Мы увидели всю красоту Куршской косы с её дюнами, морем, заливом, искупались в Балтийском море, узнали много нового)
Виктория - супер гид и интересный
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общительный человек - за час с лишним ожидания въезда на косу (пробка) мы разговаривали обо всём на свете, - время пролетело незаметно, не было томительного ожидания и затяжных пауз!)
Виктория рассказала нам очень много, даже больше, чем мы рассчитывали!
Я не буду раскрывать все карты - заказывайте эту экскурсию у Викторию - сами всё увидите и ни сколько не пожалеете)))!
Виктория, Вам - огромное большущее человеческое спасибо за шикарно проведённое время!
Мы очень надеемся, что посетим Калининград ещё не раз)!

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И
Были на экскурсии с гидом Виктория. Положительные эмоции и уверенность что день пройдёт прекрасно получаешь сразу после встречи. Погода в этот день была как и вся зима (моросящий дождь), поэтому
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мы вместе с Викторией решили сменить направление поездки и направились в сторону Балтийска, с намерением посетить ещё Янтарный и Светлогорск. И оказались правы на 100%. Это была очень интересная, познавательная, насыщенная экскурсия. В итоге мы очень много узнали и об истории и о сегодняшнем дне Калининграда и области, увидели много красивых мест, подышали морским воздухом и даже сбылась мечта моей дочери - она сама нашла настоящий янтарь. Ещё раз большое спасибо Виктории за этот день, я уверена, что и остальные её экскурсии так же прекрасны.

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