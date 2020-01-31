Что вас ожидает

Самое-самое на Куршской косе

Всего час от Калининграда, пропускной пункт на въезде в Национальный парк — и вы окажетесь на уникальной узкой полоске суши. Проедете по живописной дороге, погуляете по атмосферному Танцующему лесу и узнаете, почему деревья танцуют, а пески поют. На высоте Эфа и высоте Мюллера полюбуетесь лунным пейзажем песчаных дюн и послушаете шум ветра в верхушках сосен. А еще, если повезет с погодой, мы пройдем по берегу Балтийского моря и сможем пообедать на свежем воздухе в ресторане, где подают свежайшую рыбу из Куршского залива.

Душевный Зеленоградск

По соседству с Куршской косой, в первом курортном городке Восточной Пруссии, вы исследуете пешеходный центр, увидите особняки в стиле модерн и погуляете по длинному променаду вдоль моря. Я расскажу о судьбе Зеленоградска, покажу местные граффити с котиками и объясню, почему на гербе города изображены лосиный рог и камбала. Закончить путешествие предлагаю в кафе в деревенском стиле (в меню самолепные вареники, пельмени и пирожки) или в теплом кафе с видом на море.