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меньше, личность Гида, иначе, в чем тогда смысл размещать на именной, не обезличенной, странице конкретного гида отзывы именно в отношении представленного на странице гида?

Говоря о экскурсии Татьяны, можно считать ее достаточно качественной, информативной, интересной, нормально проведенной. Но могу отметить лично для себя, объективности и справедливости ради, мне она показалась "суховатой", немного скучноватой, немного монотонной, не красочной и не эмоциональной, безтемпераментной. В этом смысле я ожидала большего. Это лично для меня повышает смысл и впечатление от экскурсии, тем более, мне есть с чем сравнивать. Прошу не обижаться, но отзывы пишутся о впечатлениях и озущениях.

Но кроме этого хочу отметить один очень существенный момент. В анонсе экскурсии на сайте сказано:"Мы сможем пообедать на свежем воздухе в ресторане, где подают свежайшую рыбу из Куршского залива. Я расскажу о судьбе Зеленоградска, покажу местные граффити с котиками и объясню, почему на гербе города изображены лосиный рог и камбала. Закончить путешествие предлагаю в кафе в деревенском стиле (в меню самолепные вареники, пельмени и пирожки) или в теплом кафе с видом на море".

Я ожидала чего-то подобного, хотя из-за спешки не очень запомнила программу, и, не будучи придирчивой и капризной, меня что-то время от времени внутри беспокоило, но что, я поняла позднее. Для нас ничего указанного выше, из анонса программы, не было и не предлагалось! Мы были оставлены на территории прибрежного пространства Зеленоградска и направлены на "погулять и посмотреть самостоятельно", а ранее, на вопрос, предусмотрен ли у нас обед или перекус (все таки это 7 часов, не считая времени до и после), получили отрицательный ответ и предложение удовлетвориться фаст-фудом по пути. Когда же позднее, возвращаясь домой из поездки, уже собравшись написать отзыв, я прочла на сайте тот анонс, моему расстройству и удурчению не было предела. Мы ехали через пол-страны и не пожалели внушительную сумму на экскурсию, чтобы, как выяснилось, просто получить какой-то полуфабрикат? Это и смазало в итоге наше впечатление и добавило ложку дегтя в бочку меда, к большому сожалению, просто на фоне достаточно хорошей экскурсии пришло осознание не полноценного, усечённого отдыха и наслаждения от поездки,"украденного" впечатления.

Ну а в общем, экскурсия хорошая, если относиться к ней формально, без особых ожиданий, что и выражено в моих оценках.