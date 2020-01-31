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  3. Куршская коса и уютный Зеленоградск

Путешествие в мир песчаных дюн и танцующих деревьев, а также прогулка по городу-курорту

Виктория
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Виктория – представитель гидов
Приморский Зеленоградск лежит по пути на Куршскую косу, и ему стоит уделить внимание — поэтому в моей экскурсии я предлагаю программу 2в1.

Вы насладитесь атмосферой косы: погуляете по Танцующему лесу, полюбуетесь видами с высоты Эфа и подышите сосново-морским воздухом.

А в Зеленоградске пройдете вдоль моря, увидите старые особняки и граффити с котиками.
7150 ₽
6435 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Куршская коса и уютный Зеленоградск
Куршская коса и уютный Зеленоградск

Что вас ожидает

Самое-самое на Куршской косе
Всего час от Калининграда, пропускной пункт на въезде в Национальный парк — и вы окажетесь на уникальной узкой полоске суши. Проедете по живописной дороге, погуляете по атмосферному Танцующему лесу и узнаете, почему деревья танцуют, а пески поют. На высоте Эфа и высоте Мюллера полюбуетесь лунным пейзажем песчаных дюн и послушаете шум ветра в верхушках сосен. А еще, если повезет с погодой, мы пройдем по берегу Балтийского моря и сможем пообедать на свежем воздухе в ресторане, где подают свежайшую рыбу из Куршского залива.

Душевный Зеленоградск
По соседству с Куршской косой, в первом курортном городке Восточной Пруссии, вы исследуете пешеходный центр, увидите особняки в стиле модерн и погуляете по длинному променаду вдоль моря. Я расскажу о судьбе Зеленоградска, покажу местные граффити с котиками и объясню, почему на гербе города изображены лосиный рог и камбала. Закончить путешествие предлагаю в кафе в деревенском стиле (в меню самолепные вареники, пельмени и пирожки) или в теплом кафе с видом на море.

Организационные детали

Что не включено в стоимость

  • Экологический сбор: 150 рублей с человека, есть льготы пенсионерам и детям
  • Обед по желанию

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия начинается в Калининграде. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Если вы остановились в Зеленоградске, можно начать оттуда — стоимость экскурсии та же.
  • Если вы остановились в других городах области, то возможен трансфер по предварительной договоренности (оплачивается дополнительно).
Куршская коса и уютный Зеленоградск
Куршская коса и уютный Зеленоградск
Куршская коса и уютный Зеленоградск
Куршская коса и уютный Зеленоградск
Куршская коса и уютный Зеленоградск
Куршская коса и уютный Зеленоградск
Куршская коса и уютный Зеленоградск
Куршская коса и уютный Зеленоградск
Куршская коса и уютный Зеленоградск
Куршская коса и уютный Зеленоградск
Куршская коса и уютный Зеленоградск
Куршская коса и уютный Зеленоградск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Виктория
Виктория
Здравствуйте, меня зовут Виктория. Я профессиональный гид, имею диплом по специальности «Экскурсоведение» и большой опыт проведения экскурсий. Работаю с командой гидов-единомышленников. Мое главное правило: показать наш край таким, чтоб вы снова хотели приехать к нам и пригласить с собой друзей! Предлагаю вам узнать больше об истории янтарного края, а так же посетить уникальные места области вместе с нами!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

31 января 2020
Были на экскурсии с гидом Виктория. Положительные эмоции и уверенность что день пройдёт прекрасно получаешь сразу после встречи. Погода в этот день была как и вся зима (моросящий дождь), поэтому мы вместе с Викторией решили сменить направление поездки и направились в сторону Балтийска, с намерением посетить ещё Янтарный и Светлогорск. И оказались правы на 100%. Это была очень интересная, познавательная, насыщенная экскурсия. В итоге мы очень много узнали и об истории и о сегодняшнем дне Калининграда и области, увидели много красивых мест, подышали морским воздухом и даже сбылась мечта моей дочери - она сама нашла настоящий янтарь. Ещё раз большое спасибо Виктории за этот день, я уверена, что и остальные её экскурсии так же прекрасны.

Виктория проводит ещё 3 экскурсии

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