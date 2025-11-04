Экскурсия по Калининграду предлагает уникальную возможность исследовать город за 4 часа.
Путешественники увидят Кафедральный собор, Королевские ворота и район Марауненхоф с его историческими виллами. Программа включает посещение Центральной площади и проспекта Мира с его архитектурными жемчужинами.
В мини-группе, в комфортном автопешеходном формате, каждый участник сможет насладиться индивидуальным подходом и услышать все детали благодаря радиогиду
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная история города
- 🚶♂️ Комфортный формат путешествия
- 🏛️ Архитектурные достопримечательности
- 👥 Индивидуальный подход в мини-группе
- 🔊 Радиогид для каждого участника
Что можно увидеть
- Кафедральный собор
- Королевские ворота
- Бранденбургские ворота
- Казарма «Кронпринц»
- Район Марауненхоф
- Центральная площадь
- Проспект Мира
- Кирха Королевы Луизы
- Кирха Святого Адальберта
- Район Амалиенау
- Район Ратсхоф
- Калининградский порт
Описание экскурсии
Мы увидим:
- Кафедральный собор, синагогу и Рыбную деревню.
- Королевские и Бранденбургские ворота, казарму «Кронпринц».
- Район Марауненхоф с виллами 20 века и брусчаткой.
- Достопримечательности Центральной площади.
- Архитектурные жемчужины проспекта Мира, в том числе известную скульптуры «Борющиеся зубры».
- Кирху Королевы Луизы и кирху Святого Адальберта.
- Престижный район Амалиенау и первый город-сад всей Германии — район Ратсхоф.
- Калининградский порт с его индустриальной атмосферой.
- И многое-многое другое!
Мы обсудим:
- Историю Восточной Пруссии и Кёнигсберга.
- Разнообразие архитектуры города.
- Выдающихся личностей и обыкновенных людей, живших здесь.
- Воспоминания современников.
- Природное наследие города.
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт в комфортном автопешеходном формате.
- Поедем на автомобиле Hyundai H1 2012 г. в. (в машине есть салфетки, пара пледов, одноразовые дождевики).
- Если вы с детьми — напишите заранее возраст ребёнка и необходимость взять автокресло или бустер.
- Каждому экскурсанту выдается индивидуальный радиогид, чтобы вам было слышно каждое слово.
- Отдельно оплачивается кофе и перекус по желанию.
во вторник и пятницу в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На острове Канта
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 80 туристов
Добрый день, дорогие гости! Меня зовут Надежда. Я родилась и выросла в Калининграде и всегда знала, что проживу здесь всю свою жизнь. В этом месте есть всё: комфортный климат, потрясающая природа,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Анастасия
4 ноя 2025
С Надеждой легко настроиться на одну волну и отлично провести время за этим кольцевым маршрутом, охватывающим основные исторические районы города. Местами пешая, местами автомобильная прогулка — классный формат для знакомства с городом, если приезжаешь на один уикэнд. Спасибо!
Е
Елена
14 окт 2025
Надежда прекрасный рассказчик с обширными познаниями,и к тому же обаятельный человек с живым умом. Обязательно расскажем своим друзьям в Новороссийске и посоветуем именно ее. Благодаря ей Калининград воспринимается целостно.
Андрей
8 окт 2025
Экскурсия отличная: интересная программа, профессиональный гид, комфортный транспорт. Получил много новых впечатлений и узнал много интересного. Однозначно рекомендую!
М
Марина
7 окт 2025
Очень довольны, что выбрали Надежду в качестве нашего гида по Калининграду. Сразу чувствуется, что Надежда очень любит свой город, глубоко владеет историей города как современной, так и древней. Очень комфортна как водитель и как замечательный рассказчик. Обязательно рекомендуем данную экскурсию.
Александр
1 окт 2025
Очень доволен экскурсией. Можно сказать, неожиданно интересно!
л
любовь
30 сен 2025
Надежда очень интересно и профессионально провела экскурсию, с большим знанием материала. Мы посетили и исторически старый город и новые районы. Очень внимательно и заботливо относится к своим экскурсантам, поездка была комфортная и безопасная. Рекомендуем.
Е
Екатерина
23 сен 2025
В приятном восторге от гида! Очень благодарны за такую подробную четко спланированную экскурсию!
Ч
Чижиков
22 сен 2025
Спасибо за интереснейшую экскурсию. Слушали с открытым ртом. Время пролетело незаметно!!
Александр
19 сен 2025
Просто потрясающе!!!! Ожидали, конечно, но Надежда нас так очаровала Калининградом, что срочно захотелось отправить сюда всех занкомых и родственников. Какая ненавязчивая, грамотно выстроенная подача материала с юмором и интересными фактами,
Э
Эдуард
19 сен 2025
Отличная, информативная экскурсия. Спасибо Надежде!
Наталья
8 сен 2025
Экскурсовод Надежда нам очень понравилась, приятная в общении. Профессионал, знает безупречно свой город, было очень интересно! Рекомендую
Е
Евгения
4 сен 2025
Невозможно кратко описать глубину эмоций после экскурсии: Надежда чуткий, внимательный, заботливый экскурсовод, коренная жительница этих земель, велеречивая расказчица, очень глубоко чувствующий человек и просто красавица. Приятно-быстрый темп, знание материала, аудио-визуальное
Е
Екатерина
2 сен 2025
Замечательный гид Надежда, видно, что любит город, интересуется историей города, с душой рассказывает, увлекательно, очень много информации. Рассказ сопровождался историческими фактами и подкреплялся фотографиями. Очень приятный и отзывчивый человек, время пролетело незаметно. Спасибо огромное, вернемся обязательно в ваш теплый, уютный город.
Б
Белова
2 сен 2025
Очень понравилась экскурсия! Много интересного материала. Надежда искренне любит свой город. Знает историю, подробно рассказала о прошлом и настоящем Калининграда. Останавливались в самых значимых местах для фото.
Ольга
2 сен 2025
Надежда прекрасна и как гид, и как человек. Время экскурсии прошло незаметно, и я даже расстроилась, что пора расставаться. По существу:
1. Всё детально объяснено в плане маршрута и времени
2. Машина
