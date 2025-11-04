Мои заказы

Обзорная экскурсия по Калининграду «Русское имя - прусское сердце»

Узнайте, как Калининград сочетает в себе прусское наследие и советскую историю. Путешествие по городу в мини-группе откроет его тайны
Экскурсия по Калининграду предлагает уникальную возможность исследовать город за 4 часа.

Путешественники увидят Кафедральный собор, Королевские ворота и район Марауненхоф с его историческими виллами. Программа включает посещение Центральной площади и проспекта Мира с его архитектурными жемчужинами.

В мини-группе, в комфортном автопешеходном формате, каждый участник сможет насладиться индивидуальным подходом и услышать все детали благодаря радиогиду
5
30 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная история города
  • 🚶‍♂️ Комфортный формат путешествия
  • 🏛️ Архитектурные достопримечательности
  • 👥 Индивидуальный подход в мини-группе
  • 🔊 Радиогид для каждого участника
Обзорная экскурсия по Калининграду «Русское имя - прусское сердце»
Обзорная экскурсия по Калининграду «Русское имя - прусское сердце»© Надежда
Обзорная экскурсия по Калининграду «Русское имя - прусское сердце»© Надежда
Ближайшие даты:
14
ноя15
ноя18
ноя21
ноя2
дек9
дек12
дек
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Кафедральный собор
  • Королевские ворота
  • Бранденбургские ворота
  • Казарма «Кронпринц»
  • Район Марауненхоф
  • Центральная площадь
  • Проспект Мира
  • Кирха Королевы Луизы
  • Кирха Святого Адальберта
  • Район Амалиенау
  • Район Ратсхоф
  • Калининградский порт

Описание экскурсии

Мы увидим:

  • Кафедральный собор, синагогу и Рыбную деревню.
  • Королевские и Бранденбургские ворота, казарму «Кронпринц».
  • Район Марауненхоф с виллами 20 века и брусчаткой.
  • Достопримечательности Центральной площади.
  • Архитектурные жемчужины проспекта Мира, в том числе известную скульптуры «Борющиеся зубры».
  • Кирху Королевы Луизы и кирху Святого Адальберта.
  • Престижный район Амалиенау и первый город-сад всей Германии — район Ратсхоф.
  • Калининградский порт с его индустриальной атмосферой.
  • И многое-многое другое!

Мы обсудим:

  • Историю Восточной Пруссии и Кёнигсберга.
  • Разнообразие архитектуры города.
  • Выдающихся личностей и обыкновенных людей, живших здесь.
  • Воспоминания современников.
  • Природное наследие города.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт в комфортном автопешеходном формате.
  • Поедем на автомобиле Hyundai H1 2012 г. в. (в машине есть салфетки, пара пледов, одноразовые дождевики).
  • Если вы с детьми — напишите заранее возраст ребёнка и необходимость взять автокресло или бустер.
  • Каждому экскурсанту выдается индивидуальный радиогид, чтобы вам было слышно каждое слово.
  • Отдельно оплачивается кофе и перекус по желанию.

во вторник и пятницу в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На острове Канта
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 80 туристов
Добрый день, дорогие гости! Меня зовут Надежда. Я родилась и выросла в Калининграде и всегда знала, что проживу здесь всю свою жизнь. В этом месте есть всё: комфортный климат, потрясающая природа,
читать дальше

богатая история, аутентичная архитектура, крутая гастрономия и особый дух! Это всё мы и будем «пробовать на вкус». У меня за плечами: — 2 диплома: «Менеджмент организации» и «Экскурсоведение» — 4х летний опыт работы в корпоративном туризме с большими и малыми группами — Разработка и проведение экскурсий по направлениям: Куршская коса, Калининград Побережье, Восток области — Водительский стаж более 15 лет — Полезные контакты, знакомства, адреса и рекомендации для вашего дальнейшего отдыха Я коммуникабельная, добродушная, ответственная, внимательная и очень заботливая. Мы с вами будем путешествовать в комфортном темпе на минивэне 2012 г. в. В поездку возьмём: салфетки, плед, зонт от дождя и пляжный, дождевик, бинокль. Вас ждет любопытное путешествие. Решайтесь!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Обзорная экскурсия по Калининграду «Русское имя - прусское сердце» (Елена)Обзорная экскурсия по Калининграду «Русское имя - прусское сердце» (Елена)Обзорная экскурсия по Калининграду «Русское имя - прусское сердце» (Елена)Обзорная экскурсия по Калининграду «Русское имя - прусское сердце» (Елена)Обзорная экскурсия по Калининграду «Русское имя - прусское сердце» (Елена)Обзорная экскурсия по Калининграду «Русское имя - прусское сердце» (Елена)Обзорная экскурсия по Калининграду «Русское имя - прусское сердце» (Елена)Обзорная экскурсия по Калининграду «Русское имя - прусское сердце» (Александр)Обзорная экскурсия по Калининграду «Русское имя - прусское сердце» (Александр)Обзорная экскурсия по Калининграду «Русское имя - прусское сердце» (Александр)Обзорная экскурсия по Калининграду «Русское имя - прусское сердце» (Александр)Обзорная экскурсия по Калининграду «Русское имя - прусское сердце» (Александр)Обзорная экскурсия по Калининграду «Русское имя - прусское сердце» (Даниил)Обзорная экскурсия по Калининграду «Русское имя - прусское сердце» (Даниил)Обзорная экскурсия по Калининграду «Русское имя - прусское сердце» (Даниил)Обзорная экскурсия по Калининграду «Русское имя - прусское сердце» (Даниил)Обзорная экскурсия по Калининграду «Русское имя - прусское сердце» (Даниил)Обзорная экскурсия по Калининграду «Русское имя - прусское сердце» (Даниил)Обзорная экскурсия по Калининграду «Русское имя - прусское сердце» (Александр)Обзорная экскурсия по Калининграду «Русское имя - прусское сердце» (Александр)Обзорная экскурсия по Калининграду «Русское имя - прусское сердце» (Александр)Обзорная экскурсия по Калининграду «Русское имя - прусское сердце» (Александр)Обзорная экскурсия по Калининграду «Русское имя - прусское сердце» (Ольга)Обзорная экскурсия по Калининграду «Русское имя - прусское сердце» (Ольга)Обзорная экскурсия по Калининграду «Русское имя - прусское сердце» (Ольга)Обзорная экскурсия по Калининграду «Русское имя - прусское сердце» (Ольга)Обзорная экскурсия по Калининграду «Русское имя - прусское сердце» (Ольга)Обзорная экскурсия по Калининграду «Русское имя - прусское сердце» (Елена)
Анастасия
Анастасия
4 ноя 2025
С Надеждой легко настроиться на одну волну и отлично провести время за этим кольцевым маршрутом, охватывающим основные исторические районы города. Местами пешая, местами автомобильная прогулка — классный формат для знакомства с городом, если приезжаешь на один уикэнд. Спасибо!
Е
Елена
14 окт 2025
Надежда прекрасный рассказчик с обширными познаниями,и к тому же обаятельный человек с живым умом. Обязательно расскажем своим друзьям в Новороссийске и посоветуем именно ее. Благодаря ей Калининград воспринимается целостно.
Надежда прекрасный рассказчик с обширными познаниями,и к тому же обаятельный человек с живым умом. Обязательно расскажемНадежда прекрасный рассказчик с обширными познаниями,и к тому же обаятельный человек с живым умом. Обязательно расскажемНадежда прекрасный рассказчик с обширными познаниями,и к тому же обаятельный человек с живым умом. Обязательно расскажемНадежда прекрасный рассказчик с обширными познаниями,и к тому же обаятельный человек с живым умом. Обязательно расскажемНадежда прекрасный рассказчик с обширными познаниями,и к тому же обаятельный человек с живым умом. Обязательно расскажемНадежда прекрасный рассказчик с обширными познаниями,и к тому же обаятельный человек с живым умом. Обязательно расскажемНадежда прекрасный рассказчик с обширными познаниями,и к тому же обаятельный человек с живым умом. Обязательно расскажем
Андрей
Андрей
8 окт 2025
Экскурсия отличная: интересная программа, профессиональный гид, комфортный транспорт. Получил много новых впечатлений и узнал много интересного. Однозначно рекомендую!
М
Марина
7 окт 2025
Очень довольны, что выбрали Надежду в качестве нашего гида по Калининграду. Сразу чувствуется, что Надежда очень любит свой город, глубоко владеет историей города как современной, так и древней. Очень комфортна как водитель и как замечательный рассказчик. Обязательно рекомендуем данную экскурсию.
Александр
Александр
1 окт 2025
Очень доволен экскурсией. Можно сказать, неожиданно интересно!
л
любовь
30 сен 2025
Надежда очень интересно и профессионально провела экскурсию, с большим знанием материала. Мы посетили и исторически старый город и новые районы. Очень внимательно и заботливо относится к своим экскурсантам, поездка была комфортная и безопасная. Рекомендуем.
Е
Екатерина
23 сен 2025
В приятном восторге от гида! Очень благодарны за такую подробную четко спланированную экскурсию!
Ч
Чижиков
22 сен 2025
Спасибо за интереснейшую экскурсию. Слушали с открытым ртом. Время пролетело незаметно!!
Александр
Александр
19 сен 2025
Просто потрясающе!!!! Ожидали, конечно, но Надежда нас так очаровала Калининградом, что срочно захотелось отправить сюда всех занкомых и родственников. Какая ненавязчивая, грамотно выстроенная подача материала с юмором и интересными фактами,
читать дальше

для гида не так давно работающем на трипстере, просто удивительно классно!!! А какие обширные знания не только истории, а и экономики, природы родного края!!! Такая работа гида вызывает не только уважение, а в нашем случае,
не побоюсь сказать, восхищение!!! Спасибо Вам, Надежда, от всей нашей команды!!! Рекомендую всем!!!

Просто потрясающе!!!! Ожидали, конечно, но Надежда нас так очаровала Калининградом, что срочно захотелось отправить сюда всехПросто потрясающе!!!! Ожидали, конечно, но Надежда нас так очаровала Калининградом, что срочно захотелось отправить сюда всехПросто потрясающе!!!! Ожидали, конечно, но Надежда нас так очаровала Калининградом, что срочно захотелось отправить сюда всехПросто потрясающе!!!! Ожидали, конечно, но Надежда нас так очаровала Калининградом, что срочно захотелось отправить сюда всехПросто потрясающе!!!! Ожидали, конечно, но Надежда нас так очаровала Калининградом, что срочно захотелось отправить сюда всех
Э
Эдуард
19 сен 2025
Отличная, информативная экскурсия. Спасибо Надежде!
Наталья
Наталья
8 сен 2025
Экскурсовод Надежда нам очень понравилась, приятная в общении. Профессионал, знает безупречно свой город, было очень интересно! Рекомендую
Е
Евгения
4 сен 2025
Невозможно кратко описать глубину эмоций после экскурсии: Надежда чуткий, внимательный, заботливый экскурсовод, коренная жительница этих земель, велеречивая расказчица, очень глубоко чувствующий человек и просто красавица. Приятно-быстрый темп, знание материала, аудио-визуальное
читать дальше

сопровождение, большой кольцевой маршрут, исторические факты, личные истории и свидетельства участников событий - я получила колоссальное удовольствие и от насыщенности фактами, и от эмоциональности и всеобъемлимости тем, и от четкости дикции, и от велеречивости, и от структурированности и резюмирования. Очень комфортная экскурсия, много точек посетили, не устали - прониклись и заразились любовью Надежды к городу. Однозначно рекомендуем!

Е
Екатерина
2 сен 2025
Замечательный гид Надежда, видно, что любит город, интересуется историей города, с душой рассказывает, увлекательно, очень много информации. Рассказ сопровождался историческими фактами и подкреплялся фотографиями. Очень приятный и отзывчивый человек, время пролетело незаметно. Спасибо огромное, вернемся обязательно в ваш теплый, уютный город.
Б
Белова
2 сен 2025
Очень понравилась экскурсия! Много интересного материала. Надежда искренне любит свой город. Знает историю, подробно рассказала о прошлом и настоящем Калининграда. Останавливались в самых значимых местах для фото.
Ольга
Ольга
2 сен 2025
Надежда прекрасна и как гид, и как человек. Время экскурсии прошло незаметно, и я даже расстроилась, что пора расставаться. По существу:
1. Всё детально объяснено в плане маршрута и времени
2. Машина
читать дальше

удобная, езда тоже
3. Рассказ сам складный, полный деталей и сопровождается фото- и видеоматериалами.

Обязательно задавайте вопросы, так будет ещё интереснее)

Вся поездка вышла очень душевной, и это благодаря атмосфере, созданной Надеждой. Спасибо ей за такое отношение и такую любовь к тому, что она делает. И надеюсь, ещё встречусь с Надеждой и её историями)

