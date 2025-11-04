Анастасия С Надеждой легко настроиться на одну волну и отлично провести время за этим кольцевым маршрутом, охватывающим основные исторические районы города. Местами пешая, местами автомобильная прогулка — классный формат для знакомства с городом, если приезжаешь на один уикэнд. Спасибо!

Е Елена Надежда прекрасный рассказчик с обширными познаниями,и к тому же обаятельный человек с живым умом. Обязательно расскажем своим друзьям в Новороссийске и посоветуем именно ее. Благодаря ей Калининград воспринимается целостно.

Андрей Экскурсия отличная: интересная программа, профессиональный гид, комфортный транспорт. Получил много новых впечатлений и узнал много интересного. Однозначно рекомендую!

М Марина Очень довольны, что выбрали Надежду в качестве нашего гида по Калининграду. Сразу чувствуется, что Надежда очень любит свой город, глубоко владеет историей города как современной, так и древней. Очень комфортна как водитель и как замечательный рассказчик. Обязательно рекомендуем данную экскурсию.

Александр Очень доволен экскурсией. Можно сказать, неожиданно интересно!

л любовь Надежда очень интересно и профессионально провела экскурсию, с большим знанием материала. Мы посетили и исторически старый город и новые районы. Очень внимательно и заботливо относится к своим экскурсантам, поездка была комфортная и безопасная. Рекомендуем.

Е Екатерина В приятном восторге от гида! Очень благодарны за такую подробную четко спланированную экскурсию!

Ч Чижиков Спасибо за интереснейшую экскурсию. Слушали с открытым ртом. Время пролетело незаметно!!

Александр читать дальше для гида не так давно работающем на трипстере, просто удивительно классно!!! А какие обширные знания не только истории, а и экономики, природы родного края!!! Такая работа гида вызывает не только уважение, а в нашем случае,

не побоюсь сказать, восхищение!!! Спасибо Вам, Надежда, от всей нашей команды!!! Рекомендую всем!!! Просто потрясающе!!!! Ожидали, конечно, но Надежда нас так очаровала Калининградом, что срочно захотелось отправить сюда всех занкомых и родственников. Какая ненавязчивая, грамотно выстроенная подача материала с юмором и интересными фактами,

Э Эдуард Отличная, информативная экскурсия. Спасибо Надежде!

Наталья Экскурсовод Надежда нам очень понравилась, приятная в общении. Профессионал, знает безупречно свой город, было очень интересно! Рекомендую

Е Евгения читать дальше сопровождение, большой кольцевой маршрут, исторические факты, личные истории и свидетельства участников событий - я получила колоссальное удовольствие и от насыщенности фактами, и от эмоциональности и всеобъемлимости тем, и от четкости дикции, и от велеречивости, и от структурированности и резюмирования. Очень комфортная экскурсия, много точек посетили, не устали - прониклись и заразились любовью Надежды к городу. Однозначно рекомендуем! Невозможно кратко описать глубину эмоций после экскурсии: Надежда чуткий, внимательный, заботливый экскурсовод, коренная жительница этих земель, велеречивая расказчица, очень глубоко чувствующий человек и просто красавица. Приятно-быстрый темп, знание материала, аудио-визуальное

Е Екатерина Замечательный гид Надежда, видно, что любит город, интересуется историей города, с душой рассказывает, увлекательно, очень много информации. Рассказ сопровождался историческими фактами и подкреплялся фотографиями. Очень приятный и отзывчивый человек, время пролетело незаметно. Спасибо огромное, вернемся обязательно в ваш теплый, уютный город.

Б Белова Очень понравилась экскурсия! Много интересного материала. Надежда искренне любит свой город. Знает историю, подробно рассказала о прошлом и настоящем Калининграда. Останавливались в самых значимых местах для фото.