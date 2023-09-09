Я проведу вас по главным историческим и культурным точкам города. Покажу, где спрятался Дедушка Холмин, и расскажу, почему возле биржи сидят львы. Сфотографию вас в уютной листве парка на острове Канта и на видовой башне в самом сердце Кёнингсберга. Вы получите много положительных эмоций и снимки на фоне открыточных видов Калининграда!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Калининград must see

Прогуляемся по набережной вдоль Рыбной деревни, утопающей в ароматах сладкой выпечки и кофе, и сфотографируемся на фоне уютных ресторанчиков и красивых цветов. Поднимемся на 33-метровую смотровую башню «Маяк» и сделаем эффектные снимки с видом на Кафедральный собор. По желанию мы можем зайти в музей открыток «Домик смотрителя Высокого моста» — вход свободный.

Хроники города

Мы пройдёмся по парку острова Канта и сделаем сочные фото в прохладной тени его зелени. Покатаемся на качелях и потанцуем у поющего фонтана для живых и эмоциональных кадров. Подержимся за гриву льва возле Кёнигсбергской биржи и поприветствуем Дедушку Холмина на Медовом мосту. Попутно я расскажу несколько интересных фактов из истории Калининграда.

Организационные детали