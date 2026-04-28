Я проведу вас по главным историческим и культурным точкам города. Покажу, где спрятался Дедушка Холмин.
Сфотографирую вас в уютной листве парка на острове Канта и на видовой башне в самом сердце Кёнингсберга. Вы получите много положительных эмоций и снимки на фоне открыточных видов Калининграда!
Сфотографирую вас в уютной листве парка на острове Канта и на видовой башне в самом сердце Кёнингсберга. Вы получите много положительных эмоций и снимки на фоне открыточных видов Калининграда!
Описание фото-прогулки
Калининград must see
Прогуляемся по набережной вдоль Рыбной деревни, утопающей в ароматах сладкой выпечки и кофе, и сфотографируемся на фоне уютных ресторанчиков и красивых цветов. Если захотите, поднимемся на 33-метровую смотровую башню «Маяк» и сделаем эффектные снимки с видом на Кафедральный собор. По желанию мы можем зайти в музей открыток «Домик смотрителя Высокого моста» — вход свободный.
Хроники города
Мы пройдёмся по парку острова Канта и сделаем сочные фото в прохладной тени его зелени. Покатаемся на качелях и потанцуем у поющего фонтана для живых и эмоциональных кадров. Подержимся за гриву льва возле Кёнигсбергской биржи и поприветствуем Дедушку Холмина на Медовом мосту.
Организационные детали
- В течение 1 недели после прогулки вы получите около 200–300 фотографий в авторской цветокоррекции (загрузкой на Яндекс Диск).
- Съёмка проходит на фотоаппарат Nikon D850
- Дополнительные расходы (по желанию): подъём на башню «Маяк» — 100 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Юбилейного моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1085 туристов
Привет, дорогие путешественники! Я родилась и выросла в Калининграде, начинала снимать ещё на плёночные фотоаппараты. Мой опыт работы более 15 лет. Всю жизнь изучаю историю края, путешествую и нахожу интересные локации для фотосессий. Жизнерадостная, общительная, легко нахожу общий язык даже с теми, кто не любит фотографироваться, и помогаю расслабиться и сделать шикарные кадры!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 108 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Дата посещения: 31 мар 2026
Из всех фото удачных штук 5 (не верный ракурс, почти на всех фото у сына шапка на глазах).
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Е
Юлия не только профессиональный фотограф, интересный рассказчик, но и веселая и приятная в общении девушка!!! Прогулка получилась отличная, погода радовала солнышком 🌞Фотографии чудесные, будем их пересматривать и с теплом вспоминать наш отпуск в Калининграде!
Очень рады нашему с Юлей знакомству 🫶🫶🫶
Очень рады нашему с Юлей знакомству 🫶🫶🫶
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От всей души благодарю за экскурсию, Юлия как-будто заглянула в самую душу и фото получились именно такие, какие я хотела. Надеюсь в следующий приезд продолжить наши фотопрогулки.
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А
было очень интересно, познавательно и увлекательно! рекомендую))
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А
Это была наша первая прогулка по приезду в Калининград в первоначальный день путешествия! Юлия встретила нас, не только как долгожданных гостей, но и как родных подруг❤️, было очень комфортно гулять вместе. А ключевым стали наши совместные фотографии в самых запоминающихся местах города! Индивидуальные, групповые, эмоциональные, яркие и душевные! Спасибо за это чудесное свидание с Калининградом!!! Было волшебно 🌟
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Впечатление от прогулки самые положительные! Юлия обаяла своим подходом к теме фото, перемежая беседой про достопримечательности Острова Канта и далее по маршруту нашего передвижения и подбирая локации. Буду ждать фотографии. Прогулку с фотографом рекомендую!
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