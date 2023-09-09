Пройтись по классным локациям и получить профессиональные снимки на память
Я проведу вас по главным историческим и культурным точкам города. Покажу, где спрятался Дедушка Холмин, и расскажу, почему возле биржи сидят львы.
Сфотографию вас в уютной листве парка на острове Канта и на видовой башне в самом сердце Кёнингсберга. Вы получите много положительных эмоций и снимки на фоне открыточных видов Калининграда!
Сфотографию вас в уютной листве парка на острове Канта и на видовой башне в самом сердце Кёнингсберга. Вы получите много положительных эмоций и снимки на фоне открыточных видов Калининграда!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Калининград must see
Прогуляемся по набережной вдоль Рыбной деревни, утопающей в ароматах сладкой выпечки и кофе, и сфотографируемся на фоне уютных ресторанчиков и красивых цветов. Поднимемся на 33-метровую смотровую башню «Маяк» и сделаем эффектные снимки с видом на Кафедральный собор. По желанию мы можем зайти в музей открыток «Домик смотрителя Высокого моста» — вход свободный.
Хроники города
Мы пройдёмся по парку острова Канта и сделаем сочные фото в прохладной тени его зелени. Покатаемся на качелях и потанцуем у поющего фонтана для живых и эмоциональных кадров. Подержимся за гриву льва возле Кёнигсбергской биржи и поприветствуем Дедушку Холмина на Медовом мосту. Попутно я расскажу несколько интересных фактов из истории Калининграда.
Организационные детали
- В течение недели после прогулки вы получите около 150–200 фотографий в авторской цветокоррекции (загрузкой на Яндекс Диск). 10 лучших кадров я отдаю в лёгкой ретуши.
- Дополнительные расходы: подъём на башню «Маяк» — 100 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от музея открыток «Домик смотрителя Высокого моста»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 88 туристов
Привет, дорогие путешественники! Я родилась и выросла в Калининграде, начинала снимать еще на пленочные фотоаппараты. Большой опыт работы, более 15 лет. Всю жизнь изучаю историю края, путешествую и нахожу интересные локации для фотосессий. Жизнерадостная, общительная, легко нахожу общий язык даже с теми, кто не любит фотографироваться, и помогаю вам расслабиться и сделать шикарные кадры!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
9 сен 2023
Юлия, большое спасибо за волшебный вечер, интересные рассказы, красивые фотографии, море позитива.
Т
Татьяна
18 авг 2023
Отличная прогулка с веселым гидом, коренным жителем и классным фотографом одновременно. Нам было интересно, легко, ненавязчиво. Спасибо!
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