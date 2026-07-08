69 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Познакомиться с самым западным и самым таинственным уголком страны
Образ Калининграда многогранен, и на экскурсии мы постараемся раскрыть все его стороны.
Следы деятельности рыцарского ордена и величайшего мыслителя 18 столетия, тень советской эпохи, богатое средневековое наследие и уютные улицы на фоне прекрасной природы — всё это Калининград, так не похожий на другие российские города.
Начнём с Королевского замка — точнее, возвышенности, где когда-то находилось сердце Восточной Пруссии. Вы узнаете, сколько простоял здесь замок, кто в нём правил, вёл светские беседы и любил выпить вина в подвалах бывших пыточных.
Заглянем в казарму «Кронпринц», оценим стрельчатые арки Росгартенских ворот и поедем в район роскошных вилл Амалиенау. Оттуда — в рабочий портовый район Ратсхоф. Если повезёт, увидим пришвартованный легендарный барк «Крузенштерн». А потом брусчатая дорога выведет нас к неоготическим Бранденбургским воротам.
Остров Кнайпхоф — остров Канта. Вы увидете Кафедральный собор, который чудом уцелел во время бомбардировок. В нём каждый день звучит самый большой в России орган, здесь когда-то присягал на верность Елизавете Петровне Иммануил Кант и здесь же он обрёл покой.
После — людная Рыбная деревня. На фоне сказочных домиков, возрождённой синагоги, янтарных магазинов и уютных ресторанов вы ощутите ритм сегодняшнего Калининграда с его многослойным культурным наследием.
Организационные детали
Едем на Nissan Qashqai, есть детские кресла. Будем делать остановки и прогуливаться
По запросу встретим вас в любой точке города и области — детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Центральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 2429 туристов
Я живу в лучшем городе на свете — Калининграде. Провожу душевные прогулки и поездки с лучшими видами и историями, помогаю гостям увидеть и полюбить наши края.
Имею большой опыт в логистике, поэтому не только провожу экскурсии, но и строю уникальные маршруты.
Рада познакомить вас с самым необычным и интересным!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 214 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Сергей
Всё прошло отлично. Организатор забрал нас прямо из дома, показал город достопримечательности, рассказал нам много интересного и высадил нас где мы хотели.
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Д
Дарья
Было очень интересно! Получили массу впечатлений, ответы на все вопросы, ощущения как будто гуляли с другом.
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Александр
Отличная экскурсия. Анастасия-знаток города. Понравилась подача, интересные факты, включенность.
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М
Марк
Добрый день! В июне 2026 года я отдыхала в Калининградской области со своей дочерью. Планируя путешествие, я заранее выбрала на сайте обзорную экскурсию по Калининграду с Анастасией и списалась с читать дальшеуменьшить
ней, чтобы обсудить детали. Моя дочь имеет инвалидность и для комфортной поездки она нуждается в доступной среде. Анастасия с понимаем отнеслась к этой ситуации и сделала всё возможное, чтобы всем было удобно: она приехала за нами в Зеленоградск на личном автомобиле и уже в пути начала экскурсию. Мы останавливались в самых живописных местах Калининграда, прогуливались в спокойном темпе, фотографировались. Дважды Анастасия предлагала отдых - сначала в уютном и невероятно колоритном кафе, а позже - в прохладе янтарного магазинчика на мастер-классе. Анастасия много рассказывала не только об истории Калининграда и о том, чем живет город сегодня, но и о своей семье, о своих предках, которые однажды переехали в этот необыкновенный регион России и стали свидетелями многих значимых для страны событий. Нам было очень приятно общаться с Анастасией. Погода весь день стояла солнечная и тёплая. Мы попрощались на набережной недалеко от Кафедрального собора на острове Канта и после обеда в ресторанчике вернулись на такси в Зеленоградск.
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Елена
Большое спасибо Анастасии за содержательную экскурсию, за доброе отношение, за полезные советы, которые она дала нам по поводу дальнейших поездок и музеев, за то, что подстроилась под нас по времени и забрала от квартиры. Для первого знакомства с Калининградом прекрасно. Чистая, удобная машина. Рекомендуем.
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Валентин
Прекрасная экскурсия. Много разнообразной информации. Хорошая,легко усваиваимая информация. Доброжелательность и предусмотрительность со стороны гида. Спасибо Анастасия за полученое удовольствие от экскурсии!
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