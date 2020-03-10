69 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Отголоски прошлого на улицах города

Начнётся экскурсия у гостиницы Калининград, откуда мы свернем с шумной современной дороги на тихую улочку, где в тени деревьев притаился музей Бункер. Именно в этом бункере вершилась когда-то судьба Кенигсберга и был подписан акт о капитуляции. Оттуда, с рассказом о древних Пруссах, населявших эти земли, мы пройдем к чудесному Нижнему Озеру, дошедшему до наших дней со времен рыцарей Тевтонского Ордена. Прогулка вдоль озера приведет нас на возвышенность, где когда-то находилось самое сердце Кёнигсберга и всей Восточной Пруссии — Королевский замок! Он был построен на месте старого языческого поселения в 13 веке, «прожил» более 700 лет и исчез с лица земли в 1968 году. В замке в разное время правили тевтонские рыцари, отдыхали прусские короли, Петр I вел светские беседы и обычные жители любили выпить вина в подвалах бывших пыточных камер. Сейчас от замка остался лишь древний фундамент. А возле него стоит «чудо» советской архитектурной мысли, печально известный в Калининграде недострой — Дом Советов, который должен был затмить замок своим величием, но также канул в бездну времени. О таких сооружениях, напоминающих о былых эпохах, мы и поговорим, знакомясь с городом и его историей.

Калининград как он есть

От Дома Советов мы прогуляемся в современный центр города — на Остров Кнайпхов, или на остров Канта. Вашему взору предстанет средневековый Кафедральный собор, чудом уцелевший во время военных бомбёжек. Его стены хранят прах и воспоминания жителей города, в нём каждый день звучит самый большой в Европе орган, в нём когда-то давал присягу в верности Елизавете Петровне выдающийся философ Иммануил Кант, и в нём же он нашел свой покой. Прочувствовав атмосферу этого завораживающего и умиротворяющего места, вы окажетесь в людной Рыбной деревне. И там, на фоне сказочных домиков, янтарных магазинов, уютных ресторанов и красивейших видов, вы ощутите ритм Калининграда наших дней, где из-за каждого угла всё равно виднеется многослойное культурное наследие.

Маршрут прогулки

Гостиница Калининград – Музей Бункер – Нижнее Озеро – Руины Замка – Дом Советов – Остров Кнайпхов (Канта) – Рыбная деревня.

Все самое интересное в сердце города!