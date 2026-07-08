69 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Образ Калининграда многогранен, и на экскурсии мы постараемся раскрыть все его стороны. Следы деятельности рыцарского ордена и величайшего мыслителя 18 столетия, тень советской эпохи, богатое средневековое наследие и уютные улицы на фоне прекрасной природы — всё это Калининград, так не похожий на другие российские города.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Начнём с Королевского замка — точнее, возвышенности, где когда-то находилось сердце Восточной Пруссии. Вы узнаете, сколько простоял здесь замок, кто в нём правил, вёл светские беседы и любил выпить вина в подвалах бывших пыточных.

Заглянем в казарму «Кронпринц», оценим стрельчатые арки Росгартенских ворот и поедем в район роскошных вилл Амалиенау. Оттуда — в рабочий портовый район Ратсхоф. Если повезёт, увидим пришвартованный легендарный барк «Крузенштерн». А потом брусчатая дорога выведет нас к неоготическим Бранденбургским воротам.

Остров Кнайпхоф — остров Канта. Вы увидете Кафедральный собор, который чудом уцелел во время бомбардировок. В нём каждый день звучит самый большой в России орган, здесь когда-то присягал на верность Елизавете Петровне Иммануил Кант и здесь же он обрёл покой.

После — людная Рыбная деревня. На фоне сказочных домиков, возрождённой синагоги, янтарных магазинов и уютных ресторанов вы ощутите ритм сегодняшнего Калининграда с его многослойным культурным наследием.

Организационные детали