69 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть всё интересное в сердце самого западного и таинственного города России на пешей экскурсии

Palina
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Palina – ваш гид
Образ Калининграда невероятно многогранен, и во время экскурсии я постараюсь раскрыть все стороны этого удивительного города.

Следы деятельности рыцарского ордена и величайшего мыслителя XVIII столетия, тень советской эпохи, богатое средневековое наследие и уютные, аккуратные улицы на фоне прекрасной природы — всё это Калининград, так не похожий на другие российские города.

Добро пожаловать!
2210 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча У входа в гостиницу Калининград
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У этой экскурсии69 отзывов
4.94
Прогулка сквозь время: старый и новый Калининград
Прогулка сквозь время: старый и новый Калининград

Что вас ожидает

Отголоски прошлого на улицах города
Начнётся экскурсия у гостиницы Калининград, откуда мы свернем с шумной современной дороги на тихую улочку, где в тени деревьев притаился музей Бункер. Именно в этом бункере вершилась когда-то судьба Кенигсберга и был подписан акт о капитуляции. Оттуда, с рассказом о древних Пруссах, населявших эти земли, мы пройдем к чудесному Нижнему Озеру, дошедшему до наших дней со времен рыцарей Тевтонского Ордена. Прогулка вдоль озера приведет нас на возвышенность, где когда-то находилось самое сердце Кёнигсберга и всей Восточной Пруссии — Королевский замок! Он был построен на месте старого языческого поселения в 13 веке, «прожил» более 700 лет и исчез с лица земли в 1968 году. В замке в разное время правили тевтонские рыцари, отдыхали прусские короли, Петр I вел светские беседы и обычные жители любили выпить вина в подвалах бывших пыточных камер. Сейчас от замка остался лишь древний фундамент. А возле него стоит «чудо» советской архитектурной мысли, печально известный в Калининграде недострой — Дом Советов, который должен был затмить замок своим величием, но также канул в бездну времени. О таких сооружениях, напоминающих о былых эпохах, мы и поговорим, знакомясь с городом и его историей.

Калининград как он есть
От Дома Советов мы прогуляемся в современный центр города — на Остров Кнайпхов, или на остров Канта. Вашему взору предстанет средневековый Кафедральный собор, чудом уцелевший во время военных бомбёжек. Его стены хранят прах и воспоминания жителей города, в нём каждый день звучит самый большой в Европе орган, в нём когда-то давал присягу в верности Елизавете Петровне выдающийся философ Иммануил Кант, и в нём же он нашел свой покой. Прочувствовав атмосферу этого завораживающего и умиротворяющего места, вы окажетесь в людной Рыбной деревне. И там, на фоне сказочных домиков, янтарных магазинов, уютных ресторанов и красивейших видов, вы ощутите ритм Калининграда наших дней, где из-за каждого угла всё равно виднеется многослойное культурное наследие.

Маршрут прогулки
Гостиница Калининград – Музей Бункер – Нижнее Озеро – Руины Замка – Дом Советов – Остров Кнайпхов (Канта) – Рыбная деревня.

Все самое интересное в сердце города!

Организационные детали

Экскурсия не предназначена для детей младше 12 лет. Если вы пришли с ребенком, особенно с коляской, будьте готовы к тому, что коляску придется носить на руках по лестницам, так как пандусов в городе очень мало.

Прогулка сквозь время: старый и новый Калининград
Прогулка сквозь время: старый и новый Калининград
Прогулка сквозь время: старый и новый Калининград

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура У входа в гостиницу Калининград.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Palina
Palina
Добрый день! Я — гид-экскурсовод и житель обожаемого города. Живу здесь уже несколько лет, безумно люблю Калининград со всеми его пробками, дождями, легендами и тайнами, и с удовольствием делюсь своими знаниями и впечатлениями, которые он дарит. Гидом стала случайно, когда мое хобби стало превращаться в любимую деятельность. Поэтому экскурсии провожу с душой и вниманием к каждому гостю, владею английским языком, поэтому смогу познакомить с городом и ваших англоязычных друзей. До встречи в Калининграде!
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69 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Очень приятный гид! Размеренный темп, сразу окунаешься в атмосферу города! Это касается не только темпа экскурсии но и того как она спланирована. Очень понравилась!!!
23 февраля 2020
Как обзорная экскурсия подойдёт. Основные достопримечательности вошли в экскурсию.
13 января 2020
Благодарим Палину за содержательную экскурсию!
7 января 2020
Хорошая обзорная экскурсия.
Но мне она показалась коротковатой, некое ощущение незавершённости. Но моей жене и дочке всё очень понравилось.
6 января 2020
Прекрасно провели время - очень динамично и познавательно. Замечательный город с многовековой драматичной историей. Палина - очень хороший гид. Рекомендую!
5 января 2020
Экскурсия очень понравилась, рекомендую всем! Полина прекрасный гид, отлично владеет материалом, рассказывает доступно и интересно. Мы окунулись в историю Кенигсберга и прошлись по современному Калининграду, получив достаточно полное представление об этом городе. Большое спасибо за прекрасно проведенное время с нами.
5 января 2020
Хорошая экскурсия, спасибо большое
23 декабря 2019
Спасибо Палине. Мы второй раз в Калининграде,в прошлый раз были на групповой экскурсии и уже ничего особо интересного не ждали- просто хотели познакомить ребенка с городом, но Палина рассказала,много нового и мы еще раз "открыли для себя" Калининград.
24 ноября 2019
Спасибо Полине ! экскурсия очень интересная и доступная , все было отлично!!!
4 ноября 2019
Это было наше первое знакомство с городом. Экскурсия была информативна, размеренна, не перегружена, и дополнена иллюстрациями. Спасибо за душевную прогулку и за фотографии!
Ещё 59 отзывов

Palina проводит ещё 1 экскурсию

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