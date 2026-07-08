69 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Калининград - город многослойности и контрастов

Познакомиться с самым западным и самым таинственным уголком страны
Образ Калининграда многогранен, и на экскурсии мы постараемся раскрыть все его стороны.

Следы деятельности рыцарского ордена и величайшего мыслителя 18 столетия, тень советской эпохи, богатое средневековое наследие и уютные улицы на фоне прекрасной природы — всё это Калининград, так не похожий на другие российские города.
5
214 отзывов
Калининград - город многослойности и контрастов
Калининград - город многослойности и контрастов
Калининград - город многослойности и контрастов

Описание экскурсии

Начнём с Королевского замка — точнее, возвышенности, где когда-то находилось сердце Восточной Пруссии. Вы узнаете, сколько простоял здесь замок, кто в нём правил, вёл светские беседы и любил выпить вина в подвалах бывших пыточных.

Заглянем в казарму «Кронпринц», оценим стрельчатые арки Росгартенских ворот и поедем в район роскошных вилл Амалиенау. Оттуда — в рабочий портовый район Ратсхоф. Если повезёт, увидим пришвартованный легендарный барк «Крузенштерн». А потом брусчатая дорога выведет нас к неоготическим Бранденбургским воротам.

Остров Кнайпхоф — остров Канта. Вы увидете Кафедральный собор, который чудом уцелел во время бомбардировок. В нём каждый день звучит самый большой в России орган, здесь когда-то присягал на верность Елизавете Петровне Иммануил Кант и здесь же он обрёл покой.

После — людная Рыбная деревня. На фоне сказочных домиков, возрождённой синагоги, янтарных магазинов и уютных ресторанов вы ощутите ритм сегодняшнего Калининграда с его многослойным культурным наследием.

Организационные детали

  • Едем на Nissan Qashqai, есть детские кресла. Будем делать остановки и прогуливаться
  • По запросу встретим вас в любой точке города и области — детали уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Центральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 2429 туристов
Я живу в лучшем городе на свете — Калининграде. Провожу душевные прогулки и поездки с лучшими видами и историями, помогаю гостям увидеть и полюбить наши края. Имею большой опыт в логистике, поэтому не только провожу экскурсии, но и строю уникальные маршруты. Рада познакомить вас с самым необычным и интересным!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 214 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
205
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7
3
2
2
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С
Всё прошло отлично. Организатор забрал нас прямо из дома, показал город достопримечательности, рассказал нам много интересного и высадил нас где мы хотели.
Всё прошло отлично. Организатор забрал нас прямо из дома, показал город достопримечательности, рассказал нам много интересного
Всё прошло отлично. Организатор забрал нас прямо из дома, показал город достопримечательности, рассказал нам много интересного
Всё прошло отлично. Организатор забрал нас прямо из дома, показал город достопримечательности, рассказал нам много интересного
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Д
Было очень интересно! Получили массу впечатлений, ответы на все вопросы, ощущения как будто гуляли с другом.
Было очень интересно! Получили массу впечатлений, ответы на все вопросы, ощущения как будто гуляли с другом.
Было очень интересно! Получили массу впечатлений, ответы на все вопросы, ощущения как будто гуляли с другом.
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Александр
Отличная экскурсия. Анастасия-знаток города. Понравилась подача, интересные факты, включенность.
Отличная экскурсия. Анастасия-знаток города. Понравилась подача, интересные факты, включенность.
Отличная экскурсия. Анастасия-знаток города. Понравилась подача, интересные факты, включенность.
Отличная экскурсия. Анастасия-знаток города. Понравилась подача, интересные факты, включенность.
Отличная экскурсия. Анастасия-знаток города. Понравилась подача, интересные факты, включенность.
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М
Добрый день! В июне 2026 года я отдыхала в Калининградской области со своей дочерью. Планируя путешествие, я заранее выбрала на сайте обзорную экскурсию по Калининграду с Анастасией и списалась с
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ней, чтобы обсудить детали. Моя дочь имеет инвалидность и для комфортной поездки она нуждается в доступной среде. Анастасия с понимаем отнеслась к этой ситуации и сделала всё возможное, чтобы всем было удобно: она приехала за нами в Зеленоградск на личном автомобиле и уже в пути начала экскурсию. Мы останавливались в самых живописных местах Калининграда, прогуливались в спокойном темпе, фотографировались. Дважды Анастасия предлагала отдых - сначала в уютном и невероятно колоритном кафе, а позже - в прохладе янтарного магазинчика на мастер-классе. Анастасия много рассказывала не только об истории Калининграда и о том, чем живет город сегодня, но и о своей семье, о своих предках, которые однажды переехали в этот необыкновенный регион России и стали свидетелями многих значимых для страны событий. Нам было очень приятно общаться с Анастасией.
Погода весь день стояла солнечная и тёплая. Мы попрощались на набережной недалеко от Кафедрального собора на острове Канта и после обеда в ресторанчике вернулись на такси в Зеленоградск.

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Елена
Большое спасибо Анастасии за содержательную экскурсию, за доброе отношение, за полезные советы, которые она дала нам по поводу дальнейших поездок и музеев, за то, что подстроилась под нас по времени и забрала от квартиры. Для первого знакомства с Калининградом прекрасно. Чистая, удобная машина. Рекомендуем.
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Валентин
Прекрасная экскурсия. Много разнообразной информации. Хорошая,легко усваиваимая информация. Доброжелательность и предусмотрительность со стороны гида. Спасибо Анастасия за полученое удовольствие от экскурсии!
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