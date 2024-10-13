Приготовьтесь к увлекательному путешествию вдоль могучих кораблей военно-морского флота! Наш маршрут пройдет по живописному Калининградскому морскому каналу, где вы сможете насладиться красотой и величием морских просторов.
Открытое море и дух приключений
После того как мы покинем канал, нас ждет открытое море — самая западная точка России. Здесь вы сможете ощутить дух настоящего приключения и вдохнуть свежий соленый морской воздух. Это уникальная возможность увидеть природу и атмосферу, которые подарит вам Балтийское море.
Интересные факты и познания
Во время экскурсии мы поделимся с вами увлекательными фактами о Калининграде, судоходстве и работе порта. Вы сможете узнать много нового и интересного о нашем регионе, его истории и значении для страны.
Заключение экскурсии
В конце нашего путешествия у вас будет возможность выбрать: остаться на Балтийской косе для дальнейшего отдыха или вернуться обратно в Балтийск. Это ваше решение, и мы рады предложить вам варианты для завершения дня.
Важная информация
Обратите внимание, что выезд на экскурсию осуществляется из Балтийска. Мы ждем вас для незабываемого путешествия!
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 34 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
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3
1
2
–
1
–
И
Игорь
13 окт 2024
Сервис хороший, но продолжительность прогулки надо увеличить!
Ю
Юлия
12 сен 2024
Удовлетворены экскурсией и прогулкой на 100 %, гостям понравилось!
Ю
Юлия
8 сен 2024
Все прошло согласно договорённостям. Кирилл очень хорошо и легко подаёт информацию.
С
Сергей
1 сен 2024
Вячеслав провел на катере 45-минутную экскурсию по акватории Балтийска и окрестностям. В деталях интересно рассказал об основных достопримечательностях, кораблях. Мы в восторге!
И
Ирина
23 авг 2024
Отличная прогулка со знающим гидом. Впечатлили наши корабли
Е
Елена
19 авг 2024
Очень понравилась прогулка и сам экскурсовод! Интересно рассказывает, порядочный и добрый.
В
Василий
11 авг 2024
Благодарим за полученные эмоции! Отличное сочетание прогулки на катере с экскурсией! Всем советую этого гида!
Е
Екатерина
5 авг 2024
Бронируйте такую прогулку только с Вячеславом! Прекрасная прогулка! Узнали много нового и интересного! Вячеслав, спасибо огромное! Будем Вас рекомендовать всем знакомым и друзьям!
Е
Елена
2 июл 2024
Большое спасибо Вячеславу! очень понравилась экскурсия. Узнали много интересного) незабываемо!
С
Светлана
22 июн 2024
Были на экскурсии 21.06.2024г. Понравилась сама организация экскурсии. Гид Вячеслав интересно рассказывал, отвечал на наши вопросы. Рекомендуем посетить экскурсию.
Л
Людмила
14 июн 2024
Очень классно, нас катал Вадим, рассказывал нам экскурсию, очень здорово все прошло, рекомендую
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Андрей
19 мая 2024
Отличная прогулка с опытным моряком. Интересно рассказывал о балтийске
В
Вячеслав
7 мая 2024
Вадим - молодец! Дети и взрослые довольны! Спасибо
Л
Лейла
5 мая 2024
Остались в полном восторге. Вячеслав очень интересно провел экскурсию, особенно понравилась часть про Балтийскую косу, посоветовал как лучше по ней пройти куда заглянуть, отдельное спасибо за совет про карту. Сама поездка прошла замечательно, комфортное судно. Остались у нас и детей неизгладимые эмоции и впечатления!!! Приедем обязательно еще!!!