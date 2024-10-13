Морская прогулка на скоростном катере из Балтийска

На комфортабельном морском катере мы отправимся в незабываемое морское приключение по водам Балтийска.

Наш путь пройдет Калининградскому морскому каналу, а после мы выйдем в открытое море, насладимся свежим ветром, узнаем историю судоходства и сможем прогуляться по мягкому песку Балтийской косы.
4.9
34 отзыва
Морская прогулка на скоростном катере из Балтийска
Морская прогулка на скоростном катере из Балтийска
Морская прогулка на скоростном катере из Балтийска
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание водной прогулки

Путешествие по Калининградскому морскому каналу

Приготовьтесь к увлекательному путешествию вдоль могучих кораблей военно-морского флота! Наш маршрут пройдет по живописному Калининградскому морскому каналу, где вы сможете насладиться красотой и величием морских просторов.

Открытое море и дух приключений

После того как мы покинем канал, нас ждет открытое море — самая западная точка России. Здесь вы сможете ощутить дух настоящего приключения и вдохнуть свежий соленый морской воздух. Это уникальная возможность увидеть природу и атмосферу, которые подарит вам Балтийское море.

Интересные факты и познания

Во время экскурсии мы поделимся с вами увлекательными фактами о Калининграде, судоходстве и работе порта. Вы сможете узнать много нового и интересного о нашем регионе, его истории и значении для страны.

Заключение экскурсии

В конце нашего путешествия у вас будет возможность выбрать: остаться на Балтийской косе для дальнейшего отдыха или вернуться обратно в Балтийск. Это ваше решение, и мы рады предложить вам варианты для завершения дня.

Важная информация

Обратите внимание, что выезд на экскурсию осуществляется из Балтийска. Мы ждем вас для незабываемого путешествия!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Калининградский морской канал
  • Памятник императрице Елизавете Петровне
  • Старинные немецкие береговые укрепления
  • Морской порт
  • Балтийская коса
Что включено
  • Услуги гида
  • Прогулка на скоростном катере
Что не входит в цену
  • Обед и напитки
Место начала и завершения?
Г. Балтийск, Морской бульвар, 7
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 34 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
3
1
2
1
И
13 окт 2024
Сервис хороший, но продолжительность прогулки надо увеличить!
Ю
12 сен 2024
Удовлетворены экскурсией и прогулкой на 100 %, гостям понравилось!
Ю
8 сен 2024
Все прошло согласно договорённостям. Кирилл очень хорошо и легко подаёт информацию.
С
1 сен 2024
Вячеслав провел на катере 45-минутную экскурсию по акватории Балтийска и окрестностям. В деталях интересно рассказал об основных достопримечательностях, кораблях. Мы в восторге!
И
23 авг 2024
Отличная прогулка со знающим гидом. Впечатлили наши корабли
Е
19 авг 2024
Очень понравилась прогулка и сам экскурсовод! Интересно рассказывает, порядочный и добрый.
В
11 авг 2024
Благодарим за полученные эмоции! Отличное сочетание прогулки на катере с экскурсией! Всем советую этого гида!
Е
5 авг 2024
Бронируйте такую прогулку только с Вячеславом! Прекрасная прогулка! Узнали много нового и интересного! Вячеслав, спасибо огромное! Будем Вас рекомендовать всем знакомым и друзьям!
Е
2 июл 2024
Большое спасибо Вячеславу! очень понравилась экскурсия. Узнали много интересного) незабываемо!
С
22 июн 2024
Были на экскурсии 21.06.2024г. Понравилась сама организация экскурсии. Гид Вячеслав интересно рассказывал, отвечал на наши вопросы. Рекомендуем посетить экскурсию.
Л
14 июн 2024
Очень классно, нас катал Вадим, рассказывал нам экскурсию, очень здорово все прошло, рекомендую
А
19 мая 2024
Отличная прогулка с опытным моряком. Интересно рассказывал о балтийске
В
7 мая 2024
Вадим - молодец! Дети и взрослые довольны! Спасибо
Л
5 мая 2024
Остались в полном восторге. Вячеслав очень интересно провел экскурсию, особенно понравилась часть про Балтийскую косу, посоветовал как лучше по ней пройти куда заглянуть, отдельное спасибо за совет про карту. Сама поездка прошла замечательно, комфортное судно. Остались у нас и детей неизгладимые эмоции и впечатления!!! Приедем обязательно еще!!!
Я
4 мая 2024
Все отлично Интересная экскурсия

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