На комфортабельном морском катере мы отправимся в незабываемое морское приключение по водам Балтийска. Наш путь пройдет Калининградскому морскому каналу, а после мы выйдем в открытое море, насладимся свежим ветром, узнаем историю судоходства и сможем прогуляться по мягкому песку Балтийской косы.

Описание водной прогулки

Путешествие по Калининградскому морскому каналу

Приготовьтесь к увлекательному путешествию вдоль могучих кораблей военно-морского флота! Наш маршрут пройдет по живописному Калининградскому морскому каналу, где вы сможете насладиться красотой и величием морских просторов.

Открытое море и дух приключений

После того как мы покинем канал, нас ждет открытое море — самая западная точка России. Здесь вы сможете ощутить дух настоящего приключения и вдохнуть свежий соленый морской воздух. Это уникальная возможность увидеть природу и атмосферу, которые подарит вам Балтийское море.

Интересные факты и познания

Во время экскурсии мы поделимся с вами увлекательными фактами о Калининграде, судоходстве и работе порта. Вы сможете узнать много нового и интересного о нашем регионе, его истории и значении для страны.

Заключение экскурсии

В конце нашего путешествия у вас будет возможность выбрать: остаться на Балтийской косе для дальнейшего отдыха или вернуться обратно в Балтийск. Это ваше решение, и мы рады предложить вам варианты для завершения дня.

Важная информация

Обратите внимание, что выезд на экскурсию осуществляется из Балтийска. Мы ждем вас для незабываемого путешествия!