Немецкие кирхи и рыцарские замки Восточной Пруссии

Интереснейшее путешествие вглубь времен, на восток Калининградской области, где вы сможете с легкостью оказаться

Интереснейшее путешествие вглубь времен, на восток Калининградской области, где вы сможете с легкостью оказаться в Средневековье! Мы посетим старинные кирхи Тевтонского ордена — Арнау и Хайлигенвальде и побываем в старых рыцарских замках XIV века — Инстербурге и Георгенбурге.
Немецкие кирхи и рыцарские замки Восточной Пруссии
Немецкие кирхи и рыцарские замки Восточной Пруссии
Немецкие кирхи и рыцарские замки Восточной Пруссии
Немецкие кирхи и рыцарские замки Восточной Пруссии
Немецкие кирхи и рыцарские замки Восточной Пруссии
Немецкие кирхи и рыцарские замки Восточной Пруссии

Что вас ожидает 🤩

  • Кирха Арнау
  • Кирха Хайлигенвальде
  • Замок Таплакен
  • Замок Инстербург
  • Замок Георгенбург
  • Конезавод Георгенбург
  • Обзорная экскурсия по г. Черняховск

Об экскурсии

Интереснейшее путешествие вглубь времен, на восток Калининградской области, где вы сможете с легкостью оказаться в Средневековье! Мы посетим старинные кирхи Тевтонского ордена — Арнау и Хайлигенвальде и побываем в старых рыцарских замках XIV века — Инстербурге и Георгенбурге.
Это путешествие перенесет вас в XIV век уже в первые полчаса экскурсии, когда мы сделаем остановку возле одной из старейших орденских кирх в готическом стиле — Арнау. Затем вас ожидает знакомство с одной из самых необычных и красивых кирх в Калининградской области — Хайлигенвальде, которую неспроста называют «чудом на Прегеле».
В пути мы остановимся на обед в бывшей прусской деревушке Таплакен, в которой находятся руины одноименного орденского замка и затем прибудем в Черняховск (нем. Инстербург). В замке Инстербург, основанном в 1336 году, вы сможете полностью погрузиться в эпоху рыцарей Тевтонского ордена, пройдясь по замковой территории, спустившись в подземелье и осмотрев рыцарские доспехи.
Комплекс Георгенбург представлен средневековыми замковыми строениями и действующим конезаводом, где вы познакомитесь со знаменитой Тракененской породой и покатаетесь верхом.
Экскурсию завершит знакомство с городом Черняховском, бывшим Инстербургом, с сохранившимися колоритными немецкими улочками XIX века, старинными виллами, домами и действующим католическим храмом Святого Бруно.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Вход в замок Инстербург с экскурсией (150-200 руб. /чел.)
  • Вход на конезавод Георгенбург с экскурсией (150-300 руб. /чел.)
  • Катание на лошади (100 руб. /чел.)
  • Питание и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я заберу вас по любому адресу в Калининграде
Завершение: Калининград, место по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам, четвергам и субботам в 9:30, 10:00 или в 10:30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По вторникам, четвергам и субботам в 9:30, 10:00 или в 10:30

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