Об экскурсии

Интереснейшее путешествие вглубь времен, на восток Калининградской области, где вы сможете с легкостью оказаться в Средневековье! Мы посетим старинные кирхи Тевтонского ордена — Арнау и Хайлигенвальде и побываем в старых рыцарских замках XIV века — Инстербурге и Георгенбурге.

Это путешествие перенесет вас в XIV век уже в первые полчаса экскурсии, когда мы сделаем остановку возле одной из старейших орденских кирх в готическом стиле — Арнау. Затем вас ожидает знакомство с одной из самых необычных и красивых кирх в Калининградской области — Хайлигенвальде, которую неспроста называют «чудом на Прегеле».

В пути мы остановимся на обед в бывшей прусской деревушке Таплакен, в которой находятся руины одноименного орденского замка и затем прибудем в Черняховск (нем. Инстербург). В замке Инстербург, основанном в 1336 году, вы сможете полностью погрузиться в эпоху рыцарей Тевтонского ордена, пройдясь по замковой территории, спустившись в подземелье и осмотрев рыцарские доспехи.

Комплекс Георгенбург представлен средневековыми замковыми строениями и действующим конезаводом, где вы познакомитесь со знаменитой Тракененской породой и покатаетесь верхом.

Экскурсию завершит знакомство с городом Черняховском, бывшим Инстербургом, с сохранившимися колоритными немецкими улочками XIX века, старинными виллами, домами и действующим католическим храмом Святого Бруно.