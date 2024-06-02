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решили поехать с гидом. Выбрали экскурсию у Сергея по 2-м параметрам: вариатив программ и отзывы. Изначально выбрали 3 города: Светлогорск, Зеленоградск и Янтарный. Но буквально накануне сын заявил, что без Куршской косы он не уедет … Позвонили Сергею и ДОГОВОРИЛИСЬ! Такая лояльность и открытость заранее вызвали уважение и благодарность. Ну, а далее утром всё началось и продолжилось прекрасно! Новый минивэн, начало без опозданий, располагающее знакомство, тайминг и периметр экскурсионного дня. И, конечно, Сергей показал нам все красоты региона, самое сердце! И даже договорился с погодой 🙃 Мы успели и погулять по Куршской косе, и попробовать местные специалитеты, и погулять по ВСЕМ городам. А сколько всего интересного нам рассказал Сергей, причём для детей в формате интересных вопросов. Моя любовь к региону стала просто безграничной!! И особенная радость - Сергей завёз нас на частное производство янтарных изделий - и это абсолютный восторг и восхищение! Мы с детьми сами шлифовали самородки, делали отверстия, придавали форму! Незабываемые впечатления. В общем и целом, огромное спасибо! 13 часов пролетели насыщенно, но совершенно незаметно! Рекомендуем услуги Сергея однозначно и будем делиться контактом с друзьями