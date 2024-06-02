Трансфер в Калининграде

Найдено 9 экскурсий в категории «Трансфер» в Калининграде, цены от 2 250 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из аэропорта - в Калининград: трансфер с гидом
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
97 отзывов
Трансфер-экскурсия из аэропорта Калининграда: комфорт и история
Встреча в аэропорту с табличкой, комфортный минивэн и увлекательные рассказы о Калининграде в пути
Начало: У аэропорта
«Трансфер из аэропорта в отель (или обратно) осуществляется на комфортабельном 6-местном минивэне бизнес-класса Toyota Vellfire в любое время суток»
10 июня в 00:00
11 июня в 00:00
25002 250 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
26 отзывов
Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
Совместить дорогу из Храброво с путешествием по ключевым достопримечательностям
Начало: Аэропорт Калининград
Завтра в 16:00
9 июня в 14:00
6 900 за всё до 7 чел.
Калининград от трапа самолёта
🚗 На машине
🛫 Полеты на самолетах
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Индивидуальный трансфер в Калининграде: от аэропорта до отеля
Начните своё путешествие по Калининграду с комфортного трансфера и экскурсии по ключевым достопримечательностям
«В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида»
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
1400012 600 за всё до 4 чел.
Трансфер + Знакомство с Калининградом
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Трансфер + Знакомство с Калининградом
Начало: Храброво, Калининградская обл., 238315
«Предлагаем совместить приятное с полезным — трансфер из аэропорта и прогулку по центру Калининграда»
Расписание: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс с 09:00 до 18:00
17 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 8 500 за всё до 3 чел.
Знакомство с городом у моря
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
Знакомство с городом у моря
Начало: Пл. Победы, 1 или любое
Расписание: Ежедневно в 9:30
16 июня в 09:30
19 июня в 09:30
7 999 за всё до 4 чел.
Очарование прусской провинции: Гвардейск, Черняховск и Гусев
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Очарование прусской провинции: Гвардейск, Черняховск и Гусев
Начало: Я заберу вас по любому адресу Калининграде
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Из аэропорта Калининграда - на Куршскую косу
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из аэропорта Калининграда - на Куршскую косу
Совместить трансфер с поездкой в заповедник и отдыхом на морском берегу
Начало: в аэропорту «Храброво»
«В стоимость включено: транспортное и экскурсионное обслуживание, трансфер из аэропорта до городов Калининград и Зеленоградск»
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
10 500 за всё до 7 чел.
Из аэропорта Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Из аэропорта Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск
Совместить трансфер с экскурсией по городам-курортам Балтийского побережья
Начало: В аэропорту Калининграда
9 июня в 14:00
11 июня в 08:00
8 800 за всё до 7 чел.
Из аэропорта - в Калининград и Зеленоградск: экскурсия-трансфер
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Из аэропорта - в Калининград и Зеленоградск: экскурсия-трансфер
Открыть для себя средневековый Кёнигсберг и королевский Кранц по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Храброво
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 12 990 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    2 июня 2024
    Из аэропорта - в Калининград: трансфер с гидом
    Очень признательна Артему! Трансфер прошел и комфортно, и интересно. С удовольствием послушала рассказ Артема о Калиниграде по пути из аэропорта. Плюс получила много дельных советов, которыми с благодарностью и воспользовалась! Большое спасибо!
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Из аэропорта - в Калининград: трансфер с гидом
    Огромное спасибо. Замечательная экскурсия с потрясающим гидом!
  • А
    Антон
    2 июня 2024
    Из аэропорта - в Калининград: трансфер с гидом
    Очень рекомендую. Артем отличный гид!
  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
    Трансферт из аэропорта в сочитании с обзорной экскурсией по городу- прекрасная задумка! Игорь нам показал основные достопримечательности города, рассказал много интересных исторических фактов. Экскурсия прошла на комфортабельном авто. Рекомендую данную экскурсию!
  • А
    Анна
    22 мая 2024
    Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
    наше знакомство с этим городом началось с гидом Игорем сразу после аэропорта. на комфортабельном авто нам показали главные достопримечательности города,
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    дополненные большим количеством исторических фактов. все очень понравилось. также Игорь подсказал, где можно вкусно покушать и попробовать местную и европейскую кухню

  • Л
    Людмила
    21 мая 2024
    Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
    Игорь Калугин замечательный экскурсовод, профессионал, знает историю города, а главное любовь к Калининграду передает нам. Живой рассказ с хорошим юмором, безупречно вежлив. Первое знакомство с городом самое главное. Спасибо.
  • А
    Александра
    14 мая 2024
    Калининград от трапа самолёта
    Огромное спасибо за организацию! Грамотно спланированный маршрут от встречи в аэропорту до места проживания. Экскурсия охватила почти все основные и
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    знаковые места Калининграда. Алла Геннадьевна с глубоким знанием своего дела провела экскурсию. Не смотря на дождь общение было очень уютным и комфортным, и время пролетело незаметно.

  • Л
    Лариса
    14 мая 2024
    Из аэропорта Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск
    Хотела поблагодарить за великолепную организацию! Время пролетело просто как 3 секунды. Очень хороший транспорт, Игорь просто невероятный кладезь информации, очень эрудированный, образованный с чутким отношением к туристам. Я однозначно рекомендую!!
  • С
    Светлана
    2 мая 2024
    Калининград от трапа самолёта
    Мария встретила нас в аэропорту и буквально через пару минут после знакомства начала рассказывать про город. Материал был подан легко
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    и доступно. Экскурсия проходила на автомобиле с остановками у самых значимых достопримечательностях. Видно что Мария профессионал своего дела, прекрасный рассказчик, очень позитивный человек. После отвезла нас до наших апарРекомендую!

  • А
    Алексей
    24 апреля 2024
    Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный - Самбийская ривьера
    Мы приехали в Калининград на выходные с целью показать детям самый любимый супругой регион РФ. Город смотрели сами, а загород
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    решили поехать с гидом. Выбрали экскурсию у Сергея по 2-м параметрам: вариатив программ и отзывы. Изначально выбрали 3 города: Светлогорск, Зеленоградск и Янтарный. Но буквально накануне сын заявил, что без Куршской косы он не уедет … Позвонили Сергею и ДОГОВОРИЛИСЬ! Такая лояльность и открытость заранее вызвали уважение и благодарность. Ну, а далее утром всё началось и продолжилось прекрасно! Новый минивэн, начало без опозданий, располагающее знакомство, тайминг и периметр экскурсионного дня. И, конечно, Сергей показал нам все красоты региона, самое сердце! И даже договорился с погодой 🙃 Мы успели и погулять по Куршской косе, и попробовать местные специалитеты, и погулять по ВСЕМ городам. А сколько всего интересного нам рассказал Сергей, причём для детей в формате интересных вопросов. Моя любовь к региону стала просто безграничной!! И особенная радость - Сергей завёз нас на частное производство янтарных изделий - и это абсолютный восторг и восхищение! Мы с детьми сами шлифовали самородки, делали отверстия, придавали форму! Незабываемые впечатления. В общем и целом, огромное спасибо! 13 часов пролетели насыщенно, но совершенно незаметно! Рекомендуем услуги Сергея однозначно и будем делиться контактом с друзьями

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Трансфер»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Из аэропорта - в Калининград: трансфер с гидом
  2. Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
  3. Калининград от трапа самолёта
  4. Трансфер + Знакомство с Калининградом
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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