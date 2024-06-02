1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
Трансфер-экскурсия из аэропорта Калининграда: комфорт и история
Встреча в аэропорту с табличкой, комфортный минивэн и увлекательные рассказы о Калининграде в пути
Начало: У аэропорта
«Трансфер из аэропорта в отель (или обратно) осуществляется на комфортабельном 6-местном минивэне бизнес-класса Toyota Vellfire в любое время суток»
10 июня в 00:00
11 июня в 00:00
25002 250₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
Совместить дорогу из Храброво с путешествием по ключевым достопримечательностям
Начало: Аэропорт Калининград
Завтра в 16:00
9 июня в 14:00
6 900₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальный трансфер в Калининграде: от аэропорта до отеля
Начните своё путешествие по Калининграду с комфортного трансфера и экскурсии по ключевым достопримечательностям
«В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида»
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
1400012 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер + Знакомство с Калининградом
Начало: Храброво, Калининградская обл., 238315
«Предлагаем совместить приятное с полезным — трансфер из аэропорта и прогулку по центру Калининграда»
Расписание: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс с 09:00 до 18:00
17 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 8 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Знакомство с городом у моря
Начало: Пл. Победы, 1 или любое
Расписание: Ежедневно в 9:30
16 июня в 09:30
19 июня в 09:30
7 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Очарование прусской провинции: Гвардейск, Черняховск и Гусев
Начало: Я заберу вас по любому адресу Калининграде
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из аэропорта Калининграда - на Куршскую косу
Совместить трансфер с поездкой в заповедник и отдыхом на морском берегу
Начало: в аэропорту «Храброво»
«В стоимость включено: транспортное и экскурсионное обслуживание, трансфер из аэропорта до городов Калининград и Зеленоградск»
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
10 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из аэропорта Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск
Совместить трансфер с экскурсией по городам-курортам Балтийского побережья
Начало: В аэропорту Калининграда
9 июня в 14:00
11 июня в 08:00
8 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из аэропорта - в Калининград и Зеленоградск: экскурсия-трансфер
Открыть для себя средневековый Кёнигсберг и королевский Кранц по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Храброво
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 12 990₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия2 июня 2024Очень признательна Артему! Трансфер прошел и комфортно, и интересно. С удовольствием послушала рассказ Артема о Калиниграде по пути из аэропорта. Плюс получила много дельных советов, которыми с благодарностью и воспользовалась! Большое спасибо!
- ННаталья2 июня 2024Огромное спасибо. Замечательная экскурсия с потрясающим гидом!
- ААнтон2 июня 2024Очень рекомендую. Артем отличный гид!
- ЕЕкатерина29 мая 2024Трансферт из аэропорта в сочитании с обзорной экскурсией по городу- прекрасная задумка! Игорь нам показал основные достопримечательности города, рассказал много интересных исторических фактов. Экскурсия прошла на комфортабельном авто. Рекомендую данную экскурсию!
- ААнна22 мая 2024наше знакомство с этим городом началось с гидом Игорем сразу после аэропорта. на комфортабельном авто нам показали главные достопримечательности города,
- ЛЛюдмила21 мая 2024Игорь Калугин замечательный экскурсовод, профессионал, знает историю города, а главное любовь к Калининграду передает нам. Живой рассказ с хорошим юмором, безупречно вежлив. Первое знакомство с городом самое главное. Спасибо.
- ААлександра14 мая 2024Огромное спасибо за организацию! Грамотно спланированный маршрут от встречи в аэропорту до места проживания. Экскурсия охватила почти все основные и
- ЛЛариса14 мая 2024Хотела поблагодарить за великолепную организацию! Время пролетело просто как 3 секунды. Очень хороший транспорт, Игорь просто невероятный кладезь информации, очень эрудированный, образованный с чутким отношением к туристам. Я однозначно рекомендую!!
- ССветлана2 мая 2024Мария встретила нас в аэропорту и буквально через пару минут после знакомства начала рассказывать про город. Материал был подан легко
- ААлексей24 апреля 2024Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный - Самбийская ривьераМы приехали в Калининград на выходные с целью показать детям самый любимый супругой регион РФ. Город смотрели сами, а загород
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Трансфер»
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