Наталья проводит ещё 1 экскурсию

Как связан Балтийск и императрица Елизавета? Чем занимался в Пиллау Петр I? Почему на стене самой знаменитой флотской гостиницы «Золотой якорь» висит мемориальная доска с портретом Иосифа Бродского? Вы прогуляетесь по Вислинской косе или насладитесь прогулкой на катере по акватории, а также узнаете все о производстве янтаря!

Описание экскурсии

Балтийск: самый западный гарнизон

Вы увидите Шведскую крепость, ставшую прообразом Петропавловской в Санкт-Петербурге, узнаете об истории строительства визитной карточки города — маяка, к слову до сих пор действующего. Я расскажу о военных кораблях, стоящих на рейде в гавани, пока мы будем прогуливаться по набережной к Елизаветинскому форту, и победах русской армии. При желании можно будет переправиться на пароме на Вислинскую косу — чудо природы, созданное ветром, морем и песком. Или отправиться на скоростном катере в акваторию: увидеть город с воды и выйти в открытое море!

Янтарный: родина солнечного камня

Мы едем в центр мировой добычи янтаря! В музее Янтарного комбината вы узнаете, как добывается и перерабатывается этот солнечный камень, а после побываете в янтарной пирамиде, созданной из 800 кг застывшей смолы. Говорят, пять минут пребывания в ней излечивает от всех болезней. На янтарной мануфактуре вы сможете приобрести натуральную янтарную косметику и изделия «из первых рук», а в парке имени немецкого янтарного промышленника Морица Беккера отыскать уникальное по своей красоте североамериканское Тюльпанное дерево. Вы насладитесь потрясающей панорамой с террасы парка, а в завершение прогуляетесь по лучшему пляжу России.

Организационные детали

Экскурсия для 1-4 человек пройдет на комфортабельном автомобиле с климат-контролем, для 4-6 человек на микроавтобусе Mercedes Benz Viano 3.0 CDI Long Ambiente 2014 г. в. Детали уточняйте в переписке.

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды