Наталья проводит ещё 1 экскурсию

Погулять по старинным городкам, насладиться морским круизом и заглянуть на янтарную мануфактуру
Как связан Балтийск и императрица Елизавета? Чем занимался в Пиллау Петр I? Почему на стене самой знаменитой флотской гостиницы «Золотой якорь» висит мемориальная доска с портретом Иосифа Бродского? Вы прогуляетесь по Вислинской косе или насладитесь прогулкой на катере по акватории, а также узнаете все о производстве янтаря!
Вы увидите Шведскую крепость, ставшую прообразом Петропавловской в Санкт-Петербурге, узнаете об истории строительства визитной карточки города — маяка, к слову до сих пор действующего. Я расскажу о военных кораблях, стоящих на рейде в гавани, пока мы будем прогуливаться по набережной к Елизаветинскому форту, и победах русской армии. При желании можно будет переправиться на пароме на Вислинскую косу — чудо природы, созданное ветром, морем и песком. Или отправиться на скоростном катере в акваторию: увидеть город с воды и выйти в открытое море!
Янтарный: родина солнечного камня
Мы едем в центр мировой добычи янтаря! В музее Янтарного комбината вы узнаете, как добывается и перерабатывается этот солнечный камень, а после побываете в янтарной пирамиде, созданной из 800 кг застывшей смолы. Говорят, пять минут пребывания в ней излечивает от всех болезней. На янтарной мануфактуре вы сможете приобрести натуральную янтарную косметику и изделия «из первых рук», а в парке имени немецкого янтарного промышленника Морица Беккера отыскать уникальное по своей красоте североамериканское Тюльпанное дерево. Вы насладитесь потрясающей панорамой с террасы парка, а в завершение прогуляетесь по лучшему пляжу России.
Организационные детали
Экскурсия для 1-4 человек пройдет на комфортабельном автомобиле с климат-контролем, для 4-6 человек на микроавтобусе Mercedes Benz Viano 3.0 CDI Long Ambiente 2014 г. в. Детали уточняйте в переписке.
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы: — прогулка на катере (1000 руб. за катер до 7 человек) или же переправа на Балтийскую косу (200 руб. туда и обратно) — посещение музея ВМФ России (150 руб.) — посещение карьера и музея Янтарного комбината (350 руб. за один объект или 500 руб. за два) — на обратном пути можно заехать в город Светлогорск (за дополнительную плату)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 8101 туриста
Меня зовут Наталья, я коренная калининградка в третьем поколении! Обожаю наш регион, увлечена фотографией и очень люблю путешествия. С радостью поделюсь своими знаниями и помогу сделать ваш отдых насыщенным красотами, впечатлениями и эмоциями. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Олег
Замечательная экскурсия. Позитив, доброжелательность,и профессионализм впечатляют. Мы были с детьми. Даже дети остались в восторге несмотря на свой малый возраст. Было много познавательного для взрослых и увлекательного для детей. Обязательно воспользуйтесь услугами этих замечательных людей.
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Андрей
Огромное Спасибо Юлии за замечательное, красивое, познавательное путешествие. Долго будем помнить и всем рассказывать!!!
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С
Светлана
У нас был чудесный день с гидом Натальей. Она кладезь информации, подает ее структурно, логично, запоминающееся и очень интересно. И главное - остается огромное желание вернуться в эти места снова! Благодарим за экскурсию❤️❤️❤️
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А
Алена
Вчера путешествовали с Натальей по маршруту Балтийск- Янтарное. Все понравилось: отношение экскурсовода к нам, к своему краю, выбранный маршрут и формат экскурсии. 6 часов пролетели незаметно. Только хорошие впечатления))
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И
Ирина
Мы остались очень довольны сегодняшней экскурсией в Балтийск и Янтарный с гидом Натальей. Маршрут был интересный и разнообразный. Наталье удалось успеть все нам показать, организовать и поход в музей, и читать дальшеуменьшить
на мастер класс, и на карьер, завезти нас на пляж и выполнить все просьбы: и дать возможность перекусить, и искупаться и даже нас фотографировать! Интересно было слушать рассказ и об истории края и о природе,и о современной жизни. Подкупила доброжелательность, готовность идти навстречу всем пожеланиям. Спасибо за чудесный отдых и познавательную экскурсию, рекомендуем!
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Т
Татьяна
Очень понравилась экскурсия! Наталья, к сожалению, по состоянию здоровья не смогла повести лично, но предоставила достойную замену. Гид Александр прекрасен! Вежливо, ненавязчиво, интересно, увлекательно, позитивно! Все полностью совпало с ожиданиями: посмотрели Балтийск и Янтарный, в Балтийске вот прям советую прогулку на катере. Ещё раз спасибо!)
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