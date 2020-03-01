Наталья проводит ещё 1 экскурсию

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  3. Балтийск и Янтарный: о царях, моряках и мастерах

Погулять по старинным городкам, насладиться морским круизом и заглянуть на янтарную мануфактуру

Наталья
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Наталья – ваш гид
Как связан Балтийск и императрица Елизавета? Чем занимался в Пиллау Петр I? Почему на стене самой знаменитой флотской гостиницы «Золотой якорь» висит мемориальная доска с портретом Иосифа Бродского? Вы прогуляетесь по Вислинской косе или насладитесь прогулкой на катере по акватории, а также узнаете все о производстве янтаря!
6000 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Балтийск и Янтарный: о царях, моряках и мастерах
Балтийск и Янтарный: о царях, моряках и мастерах

Что вас ожидает

Балтийск: самый западный гарнизон
Вы увидите Шведскую крепость, ставшую прообразом Петропавловской в Санкт-Петербурге, узнаете об истории строительства визитной карточки города — маяка, к слову до сих пор действующего. Я расскажу о военных кораблях, стоящих на рейде в гавани, пока мы будем прогуливаться по набережной к Елизаветинскому форту, и победах русской армии. При желании можно будет переправиться на пароме на Вислинскую косу — чудо природы, созданное ветром, морем и песком. Или отправиться на скоростном катере в акваторию: увидеть город с воды и выйти в открытое море!

Янтарный: родина солнечного камня
Мы едем в центр мировой добычи янтаря! В музее Янтарного комбината вы узнаете, как добывается и перерабатывается этот солнечный камень, а после побываете в янтарной пирамиде, созданной из 800 кг застывшей смолы. Говорят, пять минут пребывания в ней излечивает от всех болезней. На янтарной мануфактуре вы сможете приобрести натуральную янтарную косметику и изделия «из первых рук», а в парке имени немецкого янтарного промышленника Морица Беккера отыскать уникальное по своей красоте североамериканское Тюльпанное дерево. Вы насладитесь потрясающей панорамой с террасы парка, а в завершение прогуляетесь по лучшему пляжу России.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле с климат-контролем
  • Дополнительные расходы:
    — прогулка на катере (1000 руб. за катер до 7 человек) или же переправа на Балтийскую косу (200 руб. туда и обратно)
    — посещение музея ВМФ России (150 руб.)
    — посещение карьера и музея Янтарного комбината (350 руб. за один объект или 500 руб. за два)
    — на обратном пути можно заехать в город Светлогорск (за дополнительную плату)
Балтийск и Янтарный: о царях, моряках и мастерах
Балтийск и Янтарный: о царях, моряках и мастерах
Балтийск и Янтарный: о царях, моряках и мастерах
Балтийск и Янтарный: о царях, моряках и мастерах
Балтийск и Янтарный: о царях, моряках и мастерах
Балтийск и Янтарный: о царях, моряках и мастерах
Балтийск и Янтарный: о царях, моряках и мастерах
Балтийск и Янтарный: о царях, моряках и мастерах
Балтийск и Янтарный: о царях, моряках и мастерах
Балтийск и Янтарный: о царях, моряках и мастерах
Балтийск и Янтарный: о царях, моряках и мастерах
Балтийск и Янтарный: о царях, моряках и мастерах
Балтийск и Янтарный: о царях, моряках и мастерах
Балтийск и Янтарный: о царях, моряках и мастерах
Балтийск и Янтарный: о царях, моряках и мастерах
Балтийск и Янтарный: о царях, моряках и мастерах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Меня зовут Наталья, я коренная калининградка в третьем поколении! Обожаю наш регион, увлечена фотографией и очень люблю путешествия. С радостью поделюсь своими знаниями и помогу сделать ваш отдых насыщенным красотами, впечатлениями и эмоциями. До встречи!
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Наталья проводит ещё 1 экскурсию

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