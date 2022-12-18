ежедневно в 09:45 и 13:45

Экскурсия на двухэтажном автобусе выигрышно отличается от других обзорных программ. Вы увидите множество интересных локаций — и при этом не устанете. Но что важнее, с четырехметровой высоты вам откроется отличный вид, и проезжающие мимо машины не помешают сделать фото. А наш гид в это время расскажет об истории Калининграда и поделится его любопытными сюжетами.

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Описание

Что вас ожидает

Автобусный тур. За три экскурсионных часа вы осмотрите все топовые достопримечательности Калининграда. Мы проедем по Проспекту мира и вдоль набережной Музея Мирового Океана. Свернув на улицы района Амалиенау, впечатлимся немецкими виллами. Рассмотрим из окна драматический театр и ансамбль главной площади. Также вы увидите кирху королевы Луизы, возвышающуюся среди старинного парка, и услышите о знаменитом бегемоте из нашего зоопарка.

Остановки для прогулки. Во время остановок вы прогуляетесь по острову Кнайпхоф и сфотографируете домики Рыбной деревни, узнаете о прошлом Кафедрального собора и знаменитом философе-уроженце Калининграда. Приглядитесь к деталям кирпичной кладки Бранденбургских ворот, а в вечернее время полюбуетесь огнями Королевской горы.

Городская хроника. От основания Кенигсберга до постройки Дома Советов — вас ждет рассказ о важных вехах в истории города. Вспомним и героев, сыгравших свою роль в его судьбе. И, конечно, поговорим о событиях Второй мировой войны и послевоенном времени.

Организационные детали