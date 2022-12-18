ежедневно в 09:45 и 13:45

На двухэтажном автобусе - по Калининграду

Комфортно исследовать город и рассмотреть его достопримечательности с выгодного ракурса

Экскурсия на двухэтажном автобусе выигрышно отличается от других обзорных программ. Вы увидите множество интересных локаций — и при этом не устанете.

Но что важнее, с четырехметровой высоты вам откроется отличный вид, и проезжающие мимо машины не помешают сделать фото. А наш гид в это время расскажет об истории Калининграда и поделится его любопытными сюжетами.
На двухэтажном автобусе - по Калининграду
На двухэтажном автобусе - по Калининграду
На двухэтажном автобусе - по Калининграду
На двухэтажном автобусе - по Калининграду
На двухэтажном автобусе - по Калининграду
На двухэтажном автобусе - по Калининграду
На двухэтажном автобусе - по Калининграду
На двухэтажном автобусе - по Калининграду
На двухэтажном автобусе - по Калининграду
На двухэтажном автобусе - по Калининграду
На двухэтажном автобусе - по Калининграду
На двухэтажном автобусе - по Калининграду
На двухэтажном автобусе - по Калининграду
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Автобусный тур. За три экскурсионных часа вы осмотрите все топовые достопримечательности Калининграда. Мы проедем по Проспекту мира и вдоль набережной Музея Мирового Океана. Свернув на улицы района Амалиенау, впечатлимся немецкими виллами. Рассмотрим из окна драматический театр и ансамбль главной площади. Также вы увидите кирху королевы Луизы, возвышающуюся среди старинного парка, и услышите о знаменитом бегемоте из нашего зоопарка.

Остановки для прогулки. Во время остановок вы прогуляетесь по острову Кнайпхоф и сфотографируете домики Рыбной деревни, узнаете о прошлом Кафедрального собора и знаменитом философе-уроженце Калининграда. Приглядитесь к деталям кирпичной кладки Бранденбургских ворот, а в вечернее время полюбуетесь огнями Королевской горы.

Городская хроника. От основания Кенигсберга до постройки Дома Советов — вас ждет рассказ о важных вехах в истории города. Вспомним и героев, сыгравших свою роль в его судьбе. И, конечно, поговорим о событиях Второй мировой войны и послевоенном времени.

Организационные детали

  • Экскурсию проведет один из гидов нашей команды
  • Экскурсия проходит на автобусе в группе до 30 человек

ежедневно в 09:45 и 13:45

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:45 и 13:45
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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