Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Калининграду! Вы познакомитесь с его необычной архитектурой и богатой историей — увидите кафедральный собор, Рыбную деревню и многое другое. А затем пересядете на комфортабельный кораблик — и уже с воды полюбуетесь набережными и огромными судами. И откроете для себя город с новой стороны.

Описание водной прогулки

Мы проедем по старинным улочкам Амалиенау с прекрасно сохранившимися виллами. Вы прогуляетесь по Рыбной деревне, полюбуетесь знаменитым кафедральным собором. Увидите Королевские и Росгартенские ворота, башни Дона и Врангеля, кирху памяти королевы Луизы, набережную Петра Великого и не только. А ещё узнаете о кулинарных традициях региона и побываете в музее марципана!

Калининград с воды

Наш катер оборудован открытой и закрытой палубами — вам будет комфортно в любую погоду. По реке Преголя дойдём до Калининградского порта, по пути встретим суда «Космонавт Виктор Пацаев» и «Витязь», подводную лодку Б-413. Посмотрим на самые большие в Европе элеваторы, Фридрихсбургские ворота и кёнигсбергские набережные.

Организационные детали