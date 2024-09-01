Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Калининграду! Вы познакомитесь с его необычной архитектурой и богатой историей — увидите кафедральный собор, Рыбную деревню и многое другое.
А затем пересядете на комфортабельный кораблик — и уже с воды полюбуетесь набережными и огромными судами. И откроете для себя город с новой стороны.
А затем пересядете на комфортабельный кораблик — и уже с воды полюбуетесь набережными и огромными судами. И откроете для себя город с новой стороны.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание водной прогулки
Мы проедем по старинным улочкам Амалиенау с прекрасно сохранившимися виллами. Вы прогуляетесь по Рыбной деревне, полюбуетесь знаменитым кафедральным собором. Увидите Королевские и Росгартенские ворота, башни Дона и Врангеля, кирху памяти королевы Луизы, набережную Петра Великого и не только. А ещё узнаете о кулинарных традициях региона и побываете в музее марципана!
Калининград с воды
Наш катер оборудован открытой и закрытой палубами — вам будет комфортно в любую погоду. По реке Преголя дойдём до Калининградского порта, по пути встретим суда «Космонавт Виктор Пацаев» и «Витязь», подводную лодку Б-413. Посмотрим на самые большие в Европе элеваторы, Фридрихсбургские ворота и кёнигсбергские набережные.
Организационные детали
- В стоимость включен трансфер на комфортабельном Chevrolet Cobalt, Renault Arkana, Skoda Rapid либо на другом автомобиле аналогичного класса и поездка на прогулочном кораблике
- Обратите внимание: автомобильно-пешеходная часть экскурсии проводится в индивидуальном формате, поездка на прогулочном кораблике — в группе до 10 чел.
- Стоимость указана за 1–2 человек, если вас больше, доплата за каждого участника составит 1000 ₽
- За доплату мы можем забрать вас из любого города Калининградской области и привезти обратно после экскурсии: Зеленоградск (1000 ₽), Светлогорск (1000 ₽), Янтарный (1500 ₽), Балтийск (1500 ₽), другие локации — по договорённости
- Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 10146 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости нашего города и края! Мы рады приветствовать вас! Наша компания молодая, но очень перспективная. Мы работаем с 2016 года. У нас опытные гиды-экскурсоводы, прошедшие аттестацию в МинистерствеЗадать вопрос
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