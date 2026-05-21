По Калининграду можно гулять часами.
Но знакомиться быстрее на автобусе! За 3 часа вы увидите главную площадь и Королевские ворота, Кафедральный собор и кирху Королевы Луизы, порт и зоопарк. Мы проедем по району старых немецких вилл Амалиенау и вдоль набережной музея Мирового океана. Погуляем по острову Канта и обсудим все исторические факты, которые важно знать о городе.
Но знакомиться быстрее на автобусе! За 3 часа вы увидите главную площадь и Королевские ворота, Кафедральный собор и кирху Королевы Луизы, порт и зоопарк. Мы проедем по району старых немецких вилл Амалиенау и вдоль набережной музея Мирового океана. Погуляем по острову Канта и обсудим все исторические факты, которые важно знать о городе.
Описание экскурсии
Из окон комфортабельного микроавтобуса вы увидите:
- Руины Королевского замка и Королевские ворота
- Мощные бастионы и казармы на Литовском валу
- Сияющую площадь Победы и храм Христа Спасителя
- Изящный Драматический театр и памятник борющимся зубрам
- Зоопарк и очаровательный район Амалиенау
- Сказочную кирху Королевы Луизы
- Оживлённый порт и музей Мирового океана
- Фридландские ворота и блеск сокровищ в Музее янтаря
- Величественный Кафедральный собор и надгробие И. Канта — по острову Канта мы погуляем
- И, наконец, Рыбную деревню, где царит атмосфера старого Кёнигсберга
На экскурсии вы:
- Познакомитесь с основными этапами истории Калининграда
- Увидите ключевые архитектурные достопримечательности
- Почувствуете атмосферу города, сочетающую в себе историю и современность
- Получите общее представление о городе и его культуре, что поможет вам лучше спланировать дальнейшее знакомство с Калининградом
- Попробуете традиционный марципан
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с остановкой на острове Канта. Посещение храмов и музеев не предполагается
- Экскурсия подходит для взрослых и детей старше двух лет
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:00, 12:00, 16:00 и 19:00
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Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Профессора Баранова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 12:00, 16:00 и 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 68002 туристов
Мы — ваши проводники в мир историй и впечатлений Калининградской области. Проводим экскурсии с 2016 года. Не пересказываем факты, а оживляем историю, помогая почувствовать дух времени. Наши гиды — увлечённые рассказчики,
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Огромное спасибо за поездку! Особенное спасибо водителю Максиму — нам с коллегой, которые передвигаются с тростью, очень пригодилась его помощь. Выбрали экскурсию на машине, думали, что почти не придется ходить, и Максим всегда подсказывал и помогал выйти и зайти на остановках. За три часа посмотрели много интересного. Экскурсовод всё классно рассказывала и на все вопросы отвечала подробно. Очень благодарны!
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М
Очень интересная эк курсия, всего 3 часа, но увидели все достопримечательности, подробно гид Сергей, капитан дальнего плавания! Рассказал об истории города, его освобождение. На сайте Tripster удобно заказать экскурсию, все понятно, очень удобный ресурс. И спасибо Сергею от Марины и Игоря из Москвы, компания МОЭК, горячая вода и отопление Москвы! Удачи вам и здоровья!
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К
Была на обзорной экскурсии. Экскурсия понравилась тем, что не было толпы. Экскурсия была похожа на индивидуальную. Гид рассказывал очень содержательно. Включал в рассказ истории своей жизни, потому что он являет коренным жителем Калининграда. Было мало акцента на даты, не нужно было запоминать бесконечное количество цифр. В целом мне все понравилось)
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А
Была отличная прогулка небольшой компанией! Сергей рассказал много интересного про Калининград, показал разные его примечательные места. Мы проехали через старый центр, побывали в Амалиенау, посмотрели Верхнее и Нижнее озёра, посетили
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В
Если вы в городе первый раз, то советую начать именно с этой очень насыщенной экскурсии. Она показала главные достопримечательности и помогла понять, куда стоит вернуться потом, чтобы подробнее посмотреть. Место
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В
Наша экскурсия с Григорием прошла просто отлично! Я слушала его с большим интересом, столько нового и любопытного про город узнала. За три часа успели обойти главные достопримечательности, причем он все
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