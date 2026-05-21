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В Валерия Огромное спасибо за поездку! Особенное спасибо водителю Максиму — нам с коллегой, которые передвигаются с тростью, очень пригодилась его помощь. Выбрали экскурсию на машине, думали, что почти не придется ходить, и Максим всегда подсказывал и помогал выйти и зайти на остановках. За три часа посмотрели много интересного. Экскурсовод всё классно рассказывала и на все вопросы отвечала подробно. Очень благодарны! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Марина Очень интересная эк курсия, всего 3 часа, но увидели все достопримечательности, подробно гид Сергей, капитан дальнего плавания! Рассказал об истории города, его освобождение. На сайте Tripster удобно заказать экскурсию, все понятно, очень удобный ресурс. И спасибо Сергею от Марины и Игоря из Москвы, компания МОЭК, горячая вода и отопление Москвы! Удачи вам и здоровья! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

К Ксения Была на обзорной экскурсии. Экскурсия понравилась тем, что не было толпы. Экскурсия была похожа на индивидуальную. Гид рассказывал очень содержательно. Включал в рассказ истории своей жизни, потому что он являет коренным жителем Калининграда. Было мало акцента на даты, не нужно было запоминать бесконечное количество цифр. В целом мне все понравилось) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Алина читать дальше уменьшить форт, музей марципана и Королевские ворота, а ещё несколько заметных мест. Очень видно, что Сергей любит своё дело и хорошо знает город! Большое ему спасибо, и тем, кто это всё подготовил! Была отличная прогулка небольшой компанией! Сергей рассказал много интересного про Калининград, показал разные его примечательные места. Мы проехали через старый центр, побывали в Амалиенау, посмотрели Верхнее и Нижнее озёра, посетили Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Виктория читать дальше уменьшить сбора было удобно — прямо в центре рядом с офисом агентства. Мы остались довольны, поэтому потом взяли у них еще пару туров — в Янтарный и Кёнигсберг. На следующий день поехали в Светлогорск с Янтарным, а через день отправились в Зеленоградск и на Куршскую косу. Если вы в городе первый раз, то советую начать именно с этой очень насыщенной экскурсии. Она показала главные достопримечательности и помогла понять, куда стоит вернуться потом, чтобы подробнее посмотреть. Место Вам был полезен этот отзыв? Да Нет