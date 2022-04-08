Очарование былой Пруссии: Амалиенау и Хуфен

Знаменитые Амалиенау и Хуфен - милейшие районы города, сохранившие былое очарование

Индивидуальная
Знаменитые Амалиенау и Хуфен – милейшие районы города, сохранившие былое очарование.

Тут просто приятно гулять и наслаждаться архитектурой.
Очарование былой Пруссии: Амалиенау и Хуфен
Очарование былой Пруссии: Амалиенау и Хуфен
Очарование былой Пруссии: Амалиенау и Хуфен
Очарование былой Пруссии: Амалиенау и Хуфен
Очарование былой Пруссии: Амалиенау и Хуфен
Очарование былой Пруссии: Амалиенау и Хуфен
Очарование былой Пруссии: Амалиенау и Хуфен

Что вас ожидает 🤩

  • Центральный парк с кирхой памяти королевы Луизы
  • Кирха Святого Адальберта
  • Старые улочки с бывшими богатыми виллами Кёнигсберга
  • Хомлины
  • Стелла покорителям ближней Вселенной
  • Парадная миля Кёнигсберга с сохранившимися зданиями начала ХХ века
  • Старейший стадион страны
  • Драматический театр
  • Современный центр города

Знаменитые Амалиенау и Хуфен

Это милейшие районы города, сохранившие былое очарование. Тут просто приятно гулять и наслаждаться архитектурой.
Прогулка начнется от современного центра Калининграда. Но ступив немного в сторону, Вы сразу попадаете на Парадную милю Кёнигсберга с величественными административными зданиями начала ХХ века и памятниками довоенного времени. Зелень, виллы, брусчатка, черепица… только здесь возможно проникнуться духом старого города!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Победы, 1, Калининград
Завершение: Площадь Победы, 1, Калининград
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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