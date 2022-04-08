Знаменитые Амалиенау и Хуфен

Это милейшие районы города, сохранившие былое очарование. Тут просто приятно гулять и наслаждаться архитектурой.

Прогулка начнется от современного центра Калининграда. Но ступив немного в сторону, Вы сразу попадаете на Парадную милю Кёнигсберга с величественными административными зданиями начала ХХ века и памятниками довоенного времени. Зелень, виллы, брусчатка, черепица… только здесь возможно проникнуться духом старого города!