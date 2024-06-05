Экскурсии к стадиону "Калининград"

Найдено 7 экскурсий в категории «Стадион "Калининград"» в Калининграде, цены от 2 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Калининград
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
207 отзывов
Добро пожаловать в Калининград: путешествие по времени
На автомобиле и пешком по главным достопримечательностям и эпохам города двух имён
Начало: Пл. Центральная, Дом Советов
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 3 чел.
История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы
Увлекательная авто-пешеходная экскурсия для всех, кого интересует Кёнигсберг в Калининграде
Начало: У Дома Советов
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 500 за всё до 4 чел.
Гранд-тур по Калининграду
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
95 отзывов
Гранд-тур по Калининграду: путеводитель по эпохам
Гранд-тур по Калининграду: история и современность в одном путешествии. Познакомьтесь с городом под новым углом
Начало: От места проживания путешественника
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
9 990 за всё до 4 чел.
Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная автоэкскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная автоэкскурсия
Попасть в прошлое и понять культурный код Калининграда
17 июня в 14:00
18 июня в 12:00
8 000 за всё до 4 чел.
Калининград от истоков до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
82 отзыва
Калининград от истоков до наших дней
Насыщенная обзорная экскурсия на автомобиле Mercedes с панорамной крышей
Начало: В «Рыбной деревне», у маяка. Возможна встреча у ва...
4 июля в 10:00
5 июля в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
Калининград от трапа самолёта
🚗 На машине
🛫 Полеты на самолетах
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Индивидуальный трансфер в Калининграде: от аэропорта до отеля
Начните своё путешествие по Калининграду с комфортного трансфера и экскурсии по ключевым достопримечательностям
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
1400012 600 за всё до 4 чел.
Групповой байдарочный сплав «Водная дорога Кёнигсберга»
Мини-группа
3.5 часа
5 отзывов
Групповой байдарочный сплав «Водная дорога Кёнигсберга»
Под шёпот волн и плеск весла отдохнуть от суеты города, находясь в его центре
Начало: На улице Дзержинского
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная автоэкскурсия
    Виктор! Просто лучший гид! К этому добавить нечего
  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная автоэкскурсия
    Экскурсия отличная! Огромное спасибо Виктору за интересный рассказ о городе. Экскурсовод прекрасно владеет материалам. Мы окунулись в прошлое … Увидели
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    потрясающую архитектуру домов и зданий. Итереснейшие факты из истории города. Отдельное спасибо за марципаны 😊. Мы не прощаемся с Вами, а говорим до новых встреч!

  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Добро пожаловать в Калининград
    23 мая заказывали обзорную по городу! Нам очень понравилась Галина! Приятная, добрая, отзывчивая! Интересно рассказывала материал! Катались на собственном транспорте! Рекомендую однозначно.
    23 мая заказывали обзорную по городу! Нам очень понравилась Галина! Приятная, добрая, отзывчивая! Интересно рассказывала материал!23 мая заказывали обзорную по городу! Нам очень понравилась Галина! Приятная, добрая, отзывчивая! Интересно рассказывала материал!23 мая заказывали обзорную по городу! Нам очень понравилась Галина! Приятная, добрая, отзывчивая! Интересно рассказывала материал!23 мая заказывали обзорную по городу! Нам очень понравилась Галина! Приятная, добрая, отзывчивая! Интересно рассказывала материал!23 мая заказывали обзорную по городу! Нам очень понравилась Галина! Приятная, добрая, отзывчивая! Интересно рассказывала материал!
  • Д
    Диана
    3 июня 2024
    Калининград от истоков до наших дней
    Впервые посетили Калининград. Виктории за несколько часов удалось не только интересно рассказать историю города, но и влюбить нас в него!
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    Виктория приехала за нами в чётко обозначено время. Прекрасный, чистый, комфортный автомобиль. Вождение очень аккуратное. Хочется отметить хорошо продуманный маршрут, доброжелательность и открытость гида. Время пролетело незаметно, узнали много нового.,все наши пожелания были учтены. Виктория очень эрудированный гид и замечательный рассказчик, внимательный и располагающий к себе человек!!! Большое спасибо Виктории за потрясающую экскурсию и чудесные впечатления которые останутся в нашем сердце на долгие годы!!!

  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Групповой байдарочный сплав «Водная дорога Кёнигсберга»
    Добрый день, экскурсия очень понравилась, гид Валерий интересно рассказывал и показывал, в следующий раз когда буду в Калининграде, обязательно приду на экскурсию повторно, для меня это был душевный отдых🔥🤗
    Добрый день, экскурсия очень понравилась, гид Валерий интересно рассказывал и показывал, в следующий раз когда будуДобрый день, экскурсия очень понравилась, гид Валерий интересно рассказывал и показывал, в следующий раз когда будуДобрый день, экскурсия очень понравилась, гид Валерий интересно рассказывал и показывал, в следующий раз когда будуДобрый день, экскурсия очень понравилась, гид Валерий интересно рассказывал и показывал, в следующий раз когда буду
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная автоэкскурсия
    Прекрасное начало летних каникул- путешествие в Калининград. Пешеходная прогулка по городу запомнится нам надолго. Ее проводил Виктор Геннадьевич Шелыгин. Авторская экскурсия
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    была выстроена так, что мы не только увидели и узнали каким был город в далеком прошлом, но и познакомились с его настоящим и будущим. Недаром говорят:»Любишь то, что хорошо знаешь» Легенды, мифы, стихи, исторические байки, юмор- все дополняло замечательный рассказ Виктора Геннадьевича Шелыгина. С удовольствием побывали в гостях у автора знаменитых сказочных Хомлинов, которые стали визитной карточкой города. Виктор Геннадьевич Шелыгин - профессионал, влюбленный в свое дело. С ним интересно и детям, и взрослым. Благодарим его за отличную работу. Москвичи.

  • А
    Андрей
    1 июня 2024
    История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы
    Великолепное первое знакомство с городом К. и замечательным человеком, без которого впечатления не были бы такими яркими. Марк настоящий профессионал своего
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    дела, не грузит и не утомляет, подстраивается под настроение туристов, любит город К. всей душой и заражает этим чувством гостей)) Это действительно лучшая прогулка для знакомства с городом если вы тут впервые, как были мы. Тысячекратное спасибо!!!

    Великолепное первое знакомство с городом К. и замечательным человеком, без которого впечатления не были бы такими яркимиВеликолепное первое знакомство с городом К. и замечательным человеком, без которого впечатления не были бы такими яркимиВеликолепное первое знакомство с городом К. и замечательным человеком, без которого впечатления не были бы такими яркимиВеликолепное первое знакомство с городом К. и замечательным человеком, без которого впечатления не были бы такими яркимиВеликолепное первое знакомство с городом К. и замечательным человеком, без которого впечатления не были бы такими яркимиВеликолепное первое знакомство с городом К. и замечательным человеком, без которого впечатления не были бы такими яркимиВеликолепное первое знакомство с городом К. и замечательным человеком, без которого впечатления не были бы такими яркими
  • Я
    Яна
    31 мая 2024
    Гранд-тур по Калининграду
    Прекрасные 4 часа, которые пролетели незаметно. Интересный стройный рассказ Анастасии смог создать великолепное первое впечатление о Калининграде. Ни разу не
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    пожалела о выборе экскурсии вместо самостоятельного изучения города. Отдельная благодарность Анастасии и Сергею за проявленные внимательность и заботу во время нашего небольшого путешествия. Могу искренне порекомендовать эту эскурсию.

  • Ю
    Юлия
    30 мая 2024
    Калининград от истоков до наших дней
    Это было увлекательное путешествие по такому разному Калининграду! Виктория профессионал в своем деле, любящая свое дело и город. Благодарны Вам за экскурсию!
  • Д
    Денис
    29 мая 2024
    История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы
    Экскурсия была на высоте. Интересный и захватывающий рассказ про историю города. Марк знает судьбу каждого исторического здания, что не может не
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    восхищать. Экскурсия интересная и насыщенная, информация легко воспринимается (поэтому смело можете с детьми) Также были даны рекомендации по гастрономическим заведениям. Однозначно советую Марка!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Стадион "Калининград"»

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