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была выстроена так, что мы не только увидели и узнали каким был город в далеком прошлом, но и познакомились с его настоящим и будущим. Недаром говорят:»Любишь то, что хорошо знаешь» Легенды, мифы, стихи, исторические байки, юмор- все дополняло замечательный рассказ Виктора Геннадьевича Шелыгина. С удовольствием побывали в гостях у автора знаменитых сказочных Хомлинов, которые стали визитной карточкой города. Виктор Геннадьевич Шелыгин - профессионал, влюбленный в свое дело. С ним интересно и детям, и взрослым. Благодарим его за отличную работу. Москвичи.