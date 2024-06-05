1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Калининград: путешествие по времени
На автомобиле и пешком по главным достопримечательностям и эпохам города двух имён
Начало: Пл. Центральная, Дом Советов
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы
Увлекательная авто-пешеходная экскурсия для всех, кого интересует Кёнигсберг в Калининграде
Начало: У Дома Советов
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Гранд-тур по Калининграду: путеводитель по эпохам
Гранд-тур по Калининграду: история и современность в одном путешествии. Познакомьтесь с городом под новым углом
Начало: От места проживания путешественника
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
9 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная автоэкскурсия
Попасть в прошлое и понять культурный код Калининграда
17 июня в 14:00
18 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Калининград от истоков до наших дней
Насыщенная обзорная экскурсия на автомобиле Mercedes с панорамной крышей
Начало: В «Рыбной деревне», у маяка. Возможна встреча у ва...
4 июля в 10:00
5 июля в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальный трансфер в Калининграде: от аэропорта до отеля
Начните своё путешествие по Калининграду с комфортного трансфера и экскурсии по ключевым достопримечательностям
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
1400012 600₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Групповой байдарочный сплав «Водная дорога Кёнигсберга»
Под шёпот волн и плеск весла отдохнуть от суеты города, находясь в его центре
Начало: На улице Дзержинского
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия5 июня 2024Виктор! Просто лучший гид! К этому добавить нечего
- ННаталья4 июня 2024Экскурсия отличная! Огромное спасибо Виктору за интересный рассказ о городе. Экскурсовод прекрасно владеет материалам. Мы окунулись в прошлое … Увидели
- ААнастасия3 июня 202423 мая заказывали обзорную по городу! Нам очень понравилась Галина! Приятная, добрая, отзывчивая! Интересно рассказывала материал! Катались на собственном транспорте! Рекомендую однозначно.
- ДДиана3 июня 2024Впервые посетили Калининград. Виктории за несколько часов удалось не только интересно рассказать историю города, но и влюбить нас в него!
- ЮЮлия2 июня 2024Добрый день, экскурсия очень понравилась, гид Валерий интересно рассказывал и показывал, в следующий раз когда буду в Калининграде, обязательно приду на экскурсию повторно, для меня это был душевный отдых🔥🤗
- ИИрина1 июня 2024Прекрасное начало летних каникул- путешествие в Калининград. Пешеходная прогулка по городу запомнится нам надолго. Ее проводил Виктор Геннадьевич Шелыгин. Авторская экскурсия
- ААндрей1 июня 2024Великолепное первое знакомство с городом К. и замечательным человеком, без которого впечатления не были бы такими яркими. Марк настоящий профессионал своего
- ЯЯна31 мая 2024Прекрасные 4 часа, которые пролетели незаметно. Интересный стройный рассказ Анастасии смог создать великолепное первое впечатление о Калининграде. Ни разу не
- ЮЮлия30 мая 2024Это было увлекательное путешествие по такому разному Калининграду! Виктория профессионал в своем деле, любящая свое дело и город. Благодарны Вам за экскурсию!
- ДДенис29 мая 2024Экскурсия была на высоте. Интересный и захватывающий рассказ про историю города. Марк знает судьбу каждого исторического здания, что не может не
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Стадион "Калининград"»
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