Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Амалиенау — вдохновение Кенигсберга

Погулять по живописному району со старинными виллами в компании профессионального гида

4.9
7 отзывов
Амалиенау — город в городе со своими площадями, системой улиц и даже озером.

Каждый дом здесь хранит маленькие тайны, хитрые загадки и удивительные истории.

У вилл есть имена, а богатый растительный мир можно увидеть не только в садах, но и на оригинальных кованых оградах.

Приглашаю вместе исследовать этот волшебный уголок!
Амалиенау — вдохновение Кенигсберга
Амалиенау — вдохновение Кенигсберга
Амалиенау — вдохновение Кенигсберга
Амалиенау — вдохновение Кенигсберга
Амалиенау — вдохновение Кенигсберга
Амалиенау — вдохновение Кенигсберга
Амалиенау — вдохновение Кенигсберга
Амалиенау — вдохновение Кенигсберга
Амалиенау — вдохновение Кенигсберга
Амалиенау — вдохновение Кенигсберга
Амалиенау — вдохновение Кенигсберга
Амалиенау — вдохновение Кенигсберга
Амалиенау — вдохновение Кенигсберга
Амалиенау — вдохновение Кенигсберга

Что вас ожидает

Марципановый домик и история «королевы сердец»

Мы увидим кирху памяти королевы Луизы и пройдем по тропинкам старинного парка, где в свое время гуляли цари. Посетим Марципановый домик и «попробуем» историю на вкус. Я расскажу, как марципан стал кулинарной визиткой Кенигсберга и благодаря кому его начали экспортировать в императорскую Россию. А еще покажу оригинальные архитектурные детали в Доме художника и помогу отыскать в Старом городе сказочных персонажей.

Сердце Амалиенау

Вы погуляете по центральным улицам Амалиенау: живописному и утопающему в зелени проспекту Победы, Каштановой аллее и роскошной улице Кутузова. Рассмотрите старинные виллы Шмидта, Лео, Хонкамп, Винтер и Михаэлис. Познакомитесь с работами архитектора Фридриха Хайтмана — романтика и мечтателя, воплотившего в жизнь проект «город-сад».

Интересные детали

В Амалиенау все необычное — даже дорога и двери. Вы разберетесь в особенностях кенигсбергской брусчатки и найдете ботанические артефакты на фасадах домов и кованых оградах. Услышите историю немецких вин и по желанию посетите необычный винный магазин. Завершится экскурсия в одном уютном кафе в северном Амалиенау, где вы сможете попробовать местные сладости и насладиться вкусным кофе.

Организационные детали

  • По желанию можем добавить в программу посещение музея-квартиры «Altes Haus». Музей и дегустация вина оплачиваются дополнительно по предварительной договоренности.
  • Еда и напитки в кафе не включены в стоимость
🚩 Начало и место завершения: у центрального парка
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Здравствуйте! Меня зовут Екатерина, я дипломированный гид. Счастлива, что мне довелось родиться и жить в прекрасном Калининграде. С радостью покажу вам любимый город, раскрою его тайны и сделаю все, чтобы у вас остались о нем только приятные воспоминания.
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7 реальных отзывов от туристов

О
18 июня 2021
Добрый день! Хотела сказать огромное спасибо гиду Екатерине. Отлично провели время, прогулялись по Амалиенау, посмотрели виллы, послушали рассказы про владельцев вилл и узнали много исторических млментов связанных с этим районом. Детям очень понравилось. Завершили экскурсию в музей квартире и посетили каффетерий.
Е
29 мая 2021
Я еще в Москве поняла, что гулять по Амалиенау без экскурсовода не стоит. И на экскурсии убедилась в этом. Бессмысленно
тратить время на беготню по переплетающимся улочкам и попытки разглядеть номера домов за заборами и густой листвой. Лучше довериться профессионалу и получать удовольствие от этого удивительного места. Екатерина прекрасно справилась со своей задачей - увлекательный рассказ, показ старых фотографий, по крупицам собранная информация. Екатерина не просто выплескивает на экскурсантов свои знания, но и индивидуально подстраивается под туристов, исходя из их интересов и образовательного уровня. К тому же она пунктуальна - пришла на встречу раньше оговоренного времени, приобрела по нашей просьбе билеты в музей, быстро отвечала на мои вопросы по вотс-апу. Эти, казалось бы, мелочи делают общение с Екатериной комфортным и приятным. Однозначно всем рекомендую экскурсию от Екатерины!
Н
20 мая 2021
Потрясающая экскурсия! Катерина -человек знающий, увлечённый, любящий свой город Экскурсия прошла на одном дыхании, она была эмоциональная, увлекательная, атмосферная Катя не просто экскурсовод, а человек увлечённый историей своего города. Мы перенеслись в прошлое и увидели улицы старого Кенигсберга! Спасибо огромное, всем рекомендуем!
В
17 мая 2021
Спасибо Екатерине за чудесную экскурсию! Очень милая девушка, профессиональный гид, интересный маршрут, много новой информации!
М
16 мая 2021
Офигенная экскурсия
Нам очень понравилось
Гид Екатерина, неравнодушная к своему делу, ооочень интересно рассказывала. Отвечала на все интересующие вопросы, были на одной волне.
Спасибо огромное! Рекомендую всем всем. !
А
2 мая 2021
Была 27.04.21. Очень довольна. В Калиниграде первый раз. Эта экскурсия очень популярна, хотелось увидеть все и сразу. Екатерина интересно рассказывает, знает, куда можно провести и что такого необычного показать. И здесь не только немецкие виллы, есть и деревья того времени, интересные элементы отдельных зданий, чудом сохранившиеся до наших дней. Все это увидеть/заметить/узнать историю вам поможет замечательный гид Екатерина. Конечно, индивидуальная экскурсия-это супер, никакой спешки, ничего лишнего. 3 часа пешком пролетели на удивление быстро, совершенно не утомляет такая экскурсия. Всем советую.
В
29 апр 2021
Екатерина - великолепный гид! Человек, не только любящий свой город и особенно район Амалиенау и болеющий за его историческое наследие, но и замечательный рассказчик. Экскурсия прошла на одном дыхании. Ушли с неё, вдохновлённые и влюблённые в Амалиенау. Впечатлений хватит надолго. Очень рекомендуем.

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