Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Лучшие месяцы для экскурсии по Амалиенау - с мая по сентябрь. В это время года природа расцветает, что позволяет в полной мере насладиться зелеными проспектами и парками, а также уютными кафе на свежем воздухе.

Амалиенау - это уголок Калининграда, где каждый дом хранит свои тайны и истории.Здесь можно увидеть кирху памяти королевы Луизы, прогуляться по старинному парку и посетить Марципановый домик. Улицы Амалиенау утопают

в зелени, а виллы имеют свои имена и уникальные архитектурные детали. Экскурсия включает посещение Дома художника и знакомство с работами архитектора Фридриха Хайтмана. Завершится день в уютном кафе с местными сладостями. По желанию можно добавить посещение музея-квартиры «Altes Haus»

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 5 человек, но есть вариант до 4 чел.

Описание экскурсии

Марципановый домик и история «королевы сердец»

Мы увидим кирху памяти королевы Луизы и пройдем по тропинкам старинного парка, где в свое время гуляли цари. Посетим Марципановый домик и «попробуем» историю на вкус. Я расскажу, как марципан стал кулинарной визиткой Кенигсберга и благодаря кому его начали экспортировать в императорскую Россию. А еще покажу оригинальные архитектурные детали в Доме художника и помогу отыскать в Старом городе сказочных персонажей.

Сердце Амалиенау

Вы погуляете по центральным улицам Амалиенау: живописному и утопающему в зелени проспекту Победы, Каштановой аллее и роскошной улице Кутузова. Рассмотрите старинные виллы Шмидта, Лео, Хонкамп, Винтер и Михаэлис. Познакомитесь с работами архитектора Фридриха Хайтмана — романтика и мечтателя, воплотившего в жизнь проект «город-сад».

Интересные детали

В Амалиенау все необычное — даже дорога и двери. Вы разберетесь в особенностях кенигсбергской брусчатки и найдете ботанические артефакты на фасадах домов и кованых оградах. Завершится экскурсия в одном уютном кафе в северном Амалиенау, где вы сможете попробовать местные сладости и насладиться вкусным кофе.

Организационные детали