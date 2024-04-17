Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Амалиенау - это город в городе с уникальными домами и зелеными улицами. Узнайте тайны старинных вилл и насладитесь атмосферой Кенигсберга
Амалиенау - это уголок Калининграда, где каждый дом хранит свои тайны и истории.
Здесь можно увидеть кирху памяти королевы Луизы, прогуляться по старинному парку и посетить Марципановый домик. Улицы Амалиенау утопают читать дальшеуменьшить
в зелени, а виллы имеют свои имена и уникальные архитектурные детали. Экскурсия включает посещение Дома художника и знакомство с работами архитектора Фридриха Хайтмана. Завершится день в уютном кафе с местными сладостями. По желанию можно добавить посещение музея-квартиры «Altes Haus»
Лучшие месяцы для экскурсии по Амалиенау - с мая по сентябрь. В это время года природа расцветает, что позволяет в полной мере насладиться зелеными проспектами и парками, а также уютными кафе на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кирха памяти королевы Луизы
Марципановый домик
Дом художника
Старинный парк
Виллы Шмидта, Лео, Хонкамп, Винтер и Михаэлис
Описание экскурсии
Марципановый домик и история «королевы сердец»
Мы увидим кирху памяти королевы Луизы и пройдем по тропинкам старинного парка, где в свое время гуляли цари. Посетим Марципановый домик и «попробуем» историю на вкус. Я расскажу, как марципан стал кулинарной визиткой Кенигсберга и благодаря кому его начали экспортировать в императорскую Россию. А еще покажу оригинальные архитектурные детали в Доме художника и помогу отыскать в Старом городе сказочных персонажей.
Сердце Амалиенау
Вы погуляете по центральным улицам Амалиенау: живописному и утопающему в зелени проспекту Победы, Каштановой аллее и роскошной улице Кутузова. Рассмотрите старинные виллы Шмидта, Лео, Хонкамп, Винтер и Михаэлис. Познакомитесь с работами архитектора Фридриха Хайтмана — романтика и мечтателя, воплотившего в жизнь проект «город-сад».
Интересные детали
В Амалиенау все необычное — даже дорога и двери. Вы разберетесь в особенностях кенигсбергской брусчатки и найдете ботанические артефакты на фасадах домов и кованых оградах. Завершится экскурсия в одном уютном кафе в северном Амалиенау, где вы сможете попробовать местные сладости и насладиться вкусным кофе.
Организационные детали
По желанию можем добавить в программу посещение музея-квартиры «Altes Haus». Музей оплачиваются дополнительно по предварительной договоренности.
Еда и напитки в кафе не включены в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У центрального парка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 5 часов 10 минут
Провела экскурсии для 435 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Екатерина, я дипломированный гид. Счастлива, что мне довелось родиться и жить в прекрасном Калининграде. С радостью покажу вам любимый город, раскрою его тайны и сделаю все, чтобы у вас остались о нем только приятные воспоминания.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 77 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Были на экскурсии по району Амалиенау, экскурсовод команды была Наталья. Наталья приятный, располагающий к себе человек. Сама экскурсия больше похожа на обычную прогулку по району города, который имеет свои особенности. читать дальшеуменьшить
Будет интересна тем кто увлекается архитектурой зданий, т. к. район изобилует виллами постройки начала 20века по индивидуальным проектам. Рассматривать их можно с наружи, заглядывая во дворы) Так же в завершении экскурсии предоставляется возможность посетить домик Хомлинов, особенно если в составе группы есть дети.
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Анна
Интересная насыщенная экскурсия👍🏼 Искали Кёнигсберг - и нашли, хотели посмотреть уцелевшие старые немецкие виллы и другие немецкие здания. Хороший маршрут, любопытная информация без перегруза лишними данными. Отлично погуляли, много всего увидели. Спасибо! Рады знакомству! Сами бы не смогли отличить новодел от оригинальных старых вилл😁
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Алеся
Экскурсию проводила Наталья. Мне все понравилось: - общение с организатором Екатериной, подробные инструкции и напомнинани - Экскурсия с Натальей была очень информативная, но при этом в формате расслабленной прогулки. Мне очень понравилось. Видно, что человек глубоко погружен в историю города, знает нюансы и особенности района. Ответила на все мои вопросы. Бонусом получила рассказ о городе по дороге обратно до отеля)
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Александра
Вчера с мужем были на экскурсии по Амалиенау с экскурсоводом Натальей. Очень приятные впечатления: ощущение, что были со старой знакомой на неспешной прогулке. Два с половиной часа пролетели незаметно! ✨ Прогулку завершили в ретро-кофейне и отправили открытку 💌
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Екатерина
Шикарная экскурсия! Красиво, информативно, увлеченно) Не только о владельцах вилл, но и о Калининграде и его истории в целом. Спасибо огромное Наталье, время пролетело незаметно)
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Ольга
Наталья отличный гид и просто прекрасный человек. Подача материала очень понравилась. Маршрут построен грамотно. Все супер
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