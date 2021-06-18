Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Что вас ожидает

Марципановый домик и история «королевы сердец»

Мы увидим кирху памяти королевы Луизы и пройдем по тропинкам старинного парка, где в свое время гуляли цари. Посетим Марципановый домик и «попробуем» историю на вкус. Я расскажу, как марципан стал кулинарной визиткой Кенигсберга и благодаря кому его начали экспортировать в императорскую Россию. А еще покажу оригинальные архитектурные детали в Доме художника и помогу отыскать в Старом городе сказочных персонажей.

Сердце Амалиенау

Вы погуляете по центральным улицам Амалиенау: живописному и утопающему в зелени проспекту Победы, Каштановой аллее и роскошной улице Кутузова. Рассмотрите старинные виллы Шмидта, Лео, Хонкамп, Винтер и Михаэлис. Познакомитесь с работами архитектора Фридриха Хайтмана — романтика и мечтателя, воплотившего в жизнь проект «город-сад».

Интересные детали

В Амалиенау все необычное — даже дорога и двери. Вы разберетесь в особенностях кенигсбергской брусчатки и найдете ботанические артефакты на фасадах домов и кованых оградах. Услышите историю немецких вин и по желанию посетите необычный винный магазин. Завершится экскурсия в одном уютном кафе в северном Амалиенау, где вы сможете попробовать местные сладости и насладиться вкусным кофе.

Организационные детали