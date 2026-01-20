Прогуливаясь по старинным улочкам района Ратсхоф, мы узнаем, удалось ли воплотить в жизнь концепцию строительства «города-сада будущего».
Увидим самый длинный дом Кёнигсберга, полюбуемся последней построенной кирхой в городе и пройдемся по самой узкой улице Калининграда!
Описание экскурсииПриглашаем вас на прогулку по одному из самых необычных и атмосферных районов Калининграда — «Вагонке», известному в немецком прошлом как Ратсхоф. Это место — настоящая машина времени, где переплетаются амбициозные планы прошлого и советская реальность. Мы проверим, удалось ли здесь воплотить в жизнь концепцию «города-сада» Эбенизера Говарда, где природа и архитектура должны были существовать в идеальной гармонии. Наш маршрут начнется с осмотра грандиозного «самого длинного дома Кёнигсберга». Далее нас ждет встреча с удивительным памятником истории — последней кирхой, построенной в Кёнигсберге. Вы будете искренне удивлены, узнав, какая неожиданная жизнь кипит сегодня в стенах этого сооружения. Погружаясь в уютную камерную застройку, мы будем читать архитектуру как книгу: вы научитесь безошибочно узнавать старинный фахверк, изящные люкарны, вальмовые крыши и другие элементы, определяющие европейский облик этого уголка России. А кульминацией нашей прогулки станет проход по самой узкой улице Калининграда, где история буквально танцует на кончиках пальцев.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станочная улица, 12
Завершение: Проспект Победы, 58
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 23 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
