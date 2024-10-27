Романтика железных дорог и утопающие в зелени маленькие домики на одной улице и кирпичный экспрессионизм на другой… Ратсхоф — он разный.
Прогуливаясь по старинным переулкам, вы узнаете, удалось ли в этом районе воплотить в жизнь концепцию строительства «Города — сады будущего». Насладитесь зеленью палисадников и красивыми фасадами административных и жилых зданий.
Прогуливаясь по старинным переулкам, вы узнаете, удалось ли в этом районе воплотить в жизнь концепцию строительства «Города — сады будущего». Насладитесь зеленью палисадников и красивыми фасадами административных и жилых зданий.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Ратсхоф — район, построенный по концепции Эбенизера Говарда для простых рабочих. Но это были не бараки и не казармы, а уютные домики, расположенные на узких улочках… Вот так описывает Ашенбек Ратсхоф: «Такая забота о своём жилье приводит к тому, что рабочий снова обретает любовь к родному клочку земли, такая любовь никогда не может родиться в здании казармы».
На экскурсии вы увидите:
- Кирху Христа — последнюю, построенную в Кёнигсберге. Вы очень удивитесь, узнав, что находится в этом здании сейчас!
- Первый кинотеатр и универмаг, открытые в Калининграде
- Дом, где жил космонавт Алексей Леонов
- Виадук, с которого открывается панорама на территорию бывшего Вагоностроительного завода Штайнфурт
- Самый длинный дом в Калининграде. Мы посетим музейное пространство «РатсхофХаус», в котором представлена коллекция старинных бутылок, раритетная мебель с историей и необычные предметы из прошлого
- Академию художеств Кёнигсберга, расположенную рядом с парком Ратсхоф
- Барельеф «Геркулес» скульптора Станислава Кауэра, который тесно связан с такими именами, как Иван Поддубный и Арнольд Шварценеггер
И узнаете:
- Что значит концепция «Города — сады будущего» и есть ли ещё в мире населённые пункты, построенные в соответствии с этой идеей
- Почему сейчас район носит народное название «Вагонка»
- Где жил и учился космонавт Алексей Леонов и при чём здесь Третьяковская галерея и Академия художеств в Кёнигсберге
- Где находится самая узкая улица Калининграда
- В честь кого кёнигсбергский скульптор Станислав Кауэр создал рельефное изображение «Геркулес»
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям с 9 лет
- Все достопримечательности осматриваем снаружи. Заходим только в «РатсхофХаус». Билеты входят в стоимость экскурсии
- При желании можно выпить чашечку кофе или чая на террасе музейного пространства за дополнительную плату
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Станочной улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Калининграде
Дипломированный гид. Родилась и выросла в Калининграде. Увлеклась историей Кёнигсберга в начале 90-х, когда стала появляться литература об истории края. Люблю гулять по городу пешком и готова делиться своими знаниямиЗадать вопрос
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
скидка
10%
3.5 часа
Групповая
до 14 чел.
Дух старого Кёнигсберга
Погрузитесь в атмосферу довоенного Кенигсберга, пройдя по историческим районам Хуфен, Луизенваль и Амалиенау с профессиональным гидом
Начало: На площади Победы
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 10:00, в пятницу и субботу в 11:00 и 15:30
27 окт в 10:00
29 окт в 10:00
от 1037934₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
Погрузитесь в атмосферу старого Кранца, гуляя по его уютным улочкам, наслаждаясь морским воздухом и открывая для себя исторические места Зеленоградска
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
29 окт в 09:30
11 ноя в 09:00
от 4 550₽ за всё до 2 чел.
8 часов
Групповая
до 16 чел.
Исторические и живописные места Калининграда
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, посетив Знаменск и Правдинск. Откройте для себя уникальные кирхи, старинные мосты и немецкие домики
Начало: На парковке здания Дома Советов
Расписание: в субботу в 09:00
2 ноя в 09:00
9 ноя в 09:00
3 550₽ за человека