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с гостями и местными жителями. С рождения жила на улице Челюскинская, которая раньше называлась Капорнер Хайде, это район Метгетен. А в районе Растсхоф\Вагонка живу с 2004 года, на улице Харьковская, и ранее она носила название Капорнерштрассе. Вот такой факт в моей биографии, и как вы думаете — могу ли я теперь не быть гидом?