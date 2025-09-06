Галина проводит ещё 3 экскурсии

Экскурсия по Амалиенау и Ратсхофу предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу довоенного Кёнигсберга.
Прогулка по улочкам Амалиенау с сохранившимися домами и фруктовыми садами перенесет вас в старую Европу. В Ратсхофе вы узнаете о жизни рабочих и увидите разноцветные дома. Также вас ждут секреты янтаря и советы для коллекционеров. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и новые знания о Калининграде
Прогулка по улочкам Амалиенау с сохранившимися домами и фруктовыми садами перенесет вас в старую Европу. В Ратсхофе вы узнаете о жизни рабочих и увидите разноцветные дома. Также вас ждут секреты янтаря и советы для коллекционеров. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и новые знания о Калининграде
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в атмосферу старинного Кёнигсберга
- 🌳 Прогулка по живописным улочкам Амалиенау
- 🏠 Истории о жизни рабочих в Ратсхофе
- 💎 Секреты янтаря и советы коллекционерам
- ☕ Атмосферные кофейни и марципановый домик
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии по Амалиенау и Ратсхофу - летние месяцы с июня по август. В это время погода наиболее комфортная, зелень в полном расцвете, а прогулки по улочкам и паркам особенно приятны. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой этих мест, но стоит быть готовыми к переменчивой погоде. Зимой, несмотря на прохладу, экскурсия может предложить уникальные виды и атмосферу, но лучше одеться теплее.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Домик хомлинов
- Пруд Поплавок
- Марципановый домик
Описание экскурсии
Амалиенау: атмосфера сказки и старой Европы
- Мы заглянем в домик, где поселились хомлины — сказочные персонажи, которые прячутся в городе. Одного из них найдём на улочках Амалиенау.
- Я проведу вас по узким улочкам в тени деревьев, покажу прекрасно сохранившиеся дома зажиточных кёнигсбержцев и примыкающие к ним фруктовые сады.
- Кроме того, вы увидите любимый местными жителями пруд Поплавок.
- А если вас интересуют старинные вещи, я покажу места, где можно найти что-то интересное для вашей коллекции или в подарок близким.
- На маршруте также будут атмосферные кофейни и «марципановый домик».
Рабочий Ратсхоф
Соседний район застраивался маленькими однотипными, но комфортными и уютными домами. Изначально в них жили рабочие вагоностроительной фабрики. Вытянутые в одну линию, дома покрашены в разные цвета и выглядят очень живописно. Я расскажу о принципах планировки и людях, населявших их в разные времена.
Зайдём в дом, где жил кёнигсбергский рабочий, а теперь калининградские янтарщики рассказывают о солнечном камне. Вы заглянете в микроскоп и увидите насекомых доисторического периода. А также узнаете, как отличить подделку от настоящего янтаря, и потом сможете со знанием дела подходить к прилавкам.
Организационные детали
- Дополнительных расходов не предполагается
- Экскурсию для вас проведу я или один из профессиональных гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в ЦПКиО
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3723 туристов
Меня зовут Галина. Я историк, экскурсовод, аккредитована при Правительстве Калининградской области и НП «Куршская коса». С удовольствием покажу вам наш янтарный край во всём его разнообразии! Познакомлю с историей, природой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Спасибо за прекрасную и живую экскурсию, погружающую в жизнь Калининграда и его района Амалиенау прошлой эпохи. Галина оказалась настоящим кладезем знаний: она не просто показывала виллы, а рассказывала истории об
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Н
Прекрасная экскурсия по отличному району. Спасибо Галине, что вытерпела нашу семью с тремя маленькими детьми. 😂
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Е
Нам повезло, что выбрали Галину для прогулки по таким милым районам Калининграда. Удивило как много она знает. Как искренне делится тем, как живут и жили люди. Классно было погрузиться в прошлое. Спасибо за советы и прогулку!
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И
Большое спасибо! Галина - очень доброжелательный, приятный и комфортный экскурсовод. Рекомендую!
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