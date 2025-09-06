Галина проводит ещё 3 экскурсии

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Амалиенау и Ратсхоф: очарование старинных кварталов

Погрузитесь в атмосферу старой Европы на индивидуальной экскурсии по Калининграду. Узнайте о жизни кёнигсбержцев и насладитесь уютом местных кофеен
Экскурсия по Амалиенау и Ратсхофу предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу довоенного Кёнигсберга.

Прогулка по улочкам Амалиенау с сохранившимися домами и фруктовыми садами перенесет вас в старую Европу. В Ратсхофе вы узнаете о жизни рабочих и увидите разноцветные дома. Также вас ждут секреты янтаря и советы для коллекционеров. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и новые знания о Калининграде
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в атмосферу старинного Кёнигсберга
  • 🌳 Прогулка по живописным улочкам Амалиенау
  • 🏠 Истории о жизни рабочих в Ратсхофе
  • 💎 Секреты янтаря и советы коллекционерам
  • ☕ Атмосферные кофейни и марципановый домик

Лучшее время для посещения

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фев
мар
апр
май
июн
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сен
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Лучшее время для экскурсии по Амалиенау и Ратсхофу - летние месяцы с июня по август. В это время погода наиболее комфортная, зелень в полном расцвете, а прогулки по улочкам и паркам особенно приятны. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой этих мест, но стоит быть готовыми к переменчивой погоде. Зимой, несмотря на прохладу, экскурсия может предложить уникальные виды и атмосферу, но лучше одеться теплее.
Сейчас август — это идеальное время.
Амалиенау и Ратсхоф: очарование старинных кварталов
Амалиенау и Ратсхоф: очарование старинных кварталов
Амалиенау и Ратсхоф: очарование старинных кварталов

Что можно увидеть

  • Домик хомлинов
  • Пруд Поплавок
  • Марципановый домик

Описание экскурсии

Амалиенау: атмосфера сказки и старой Европы

  • Мы заглянем в домик, где поселились хомлины — сказочные персонажи, которые прячутся в городе. Одного из них найдём на улочках Амалиенау.
  • Я проведу вас по узким улочкам в тени деревьев, покажу прекрасно сохранившиеся дома зажиточных кёнигсбержцев и примыкающие к ним фруктовые сады.
  • Кроме того, вы увидите любимый местными жителями пруд Поплавок.
  • А если вас интересуют старинные вещи, я покажу места, где можно найти что-то интересное для вашей коллекции или в подарок близким.
  • На маршруте также будут атмосферные кофейни и «марципановый домик».

Рабочий Ратсхоф

Соседний район застраивался маленькими однотипными, но комфортными и уютными домами. Изначально в них жили рабочие вагоностроительной фабрики. Вытянутые в одну линию, дома покрашены в разные цвета и выглядят очень живописно. Я расскажу о принципах планировки и людях, населявших их в разные времена.

Зайдём в дом, где жил кёнигсбергский рабочий, а теперь калининградские янтарщики рассказывают о солнечном камне. Вы заглянете в микроскоп и увидите насекомых доисторического периода. А также узнаете, как отличить подделку от настоящего янтаря, и потом сможете со знанием дела подходить к прилавкам.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предполагается
  • Экскурсию для вас проведу я или один из профессиональных гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в ЦПКиО
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3723 туристов
Меня зовут Галина. Я историк, экскурсовод, аккредитована при Правительстве Калининградской области и НП «Куршская коса». С удовольствием покажу вам наш янтарный край во всём его разнообразии! Познакомлю с историей, природой
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и людьми. Командой профессиональных гидов мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии, автомобильные и пешеходные: как стандартные маршруты, так и с учётом ваших интересов и пожеланий. Вас ждут живое общение, увлекательные истории, масса полезной информации, яркие впечатления! Узнайте о балтийском побережье всё, что хотели знать, и даже больше!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Т
Спасибо за прекрасную и живую экскурсию, погружающую в жизнь Калининграда и его района Амалиенау прошлой эпохи. Галина оказалась настоящим кладезем знаний: она не просто показывала виллы, а рассказывала истории об
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их архитекторах (вроде Фридриха Хайтманна) и прежних жильцах, так же мы заходили в местные магазины с уникальными изделиями ручной работы. Узнали, почему район называется «город-сад». Галина рассказывает настолько увлекательно и подробно, что время пролетело незаметно. Искренне рекомендую, если хотите провести время с пользой и интересом.

Спасибо за прекрасную и живую экскурсию, погружающую в жизнь Калининграда и его района Амалиенау прошлой эпохи.
Спасибо за прекрасную и живую экскурсию, погружающую в жизнь Калининграда и его района Амалиенау прошлой эпохи.
Спасибо за прекрасную и живую экскурсию, погружающую в жизнь Калининграда и его района Амалиенау прошлой эпохи.
Спасибо за прекрасную и живую экскурсию, погружающую в жизнь Калининграда и его района Амалиенау прошлой эпохи.
Спасибо за прекрасную и живую экскурсию, погружающую в жизнь Калининграда и его района Амалиенау прошлой эпохи.
Спасибо за прекрасную и живую экскурсию, погружающую в жизнь Калининграда и его района Амалиенау прошлой эпохи.
Спасибо за прекрасную и живую экскурсию, погружающую в жизнь Калининграда и его района Амалиенау прошлой эпохи.
Спасибо за прекрасную и живую экскурсию, погружающую в жизнь Калининграда и его района Амалиенау прошлой эпохи.
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Н
Прекрасная экскурсия по отличному району. Спасибо Галине, что вытерпела нашу семью с тремя маленькими детьми. 😂
Прекрасная экскурсия по отличному району. Спасибо Галине, что вытерпела нашу семью с тремя маленькими детьми. 😂
Прекрасная экскурсия по отличному району. Спасибо Галине, что вытерпела нашу семью с тремя маленькими детьми. 😂
Прекрасная экскурсия по отличному району. Спасибо Галине, что вытерпела нашу семью с тремя маленькими детьми. 😂
Прекрасная экскурсия по отличному району. Спасибо Галине, что вытерпела нашу семью с тремя маленькими детьми. 😂
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Е
Нам повезло, что выбрали Галину для прогулки по таким милым районам Калининграда. Удивило как много она знает. Как искренне делится тем, как живут и жили люди. Классно было погрузиться в прошлое. Спасибо за советы и прогулку!
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И
Большое спасибо! Галина - очень доброжелательный, приятный и комфортный экскурсовод. Рекомендую!
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