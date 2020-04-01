Галина проводит ещё 3 экскурсии

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  3. Амалиенау и Ратсхоф: очарование старинных кварталов

Погулять по историческому центру и полюбоваться памятниками архитектуры столетней давности

Галина
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Галина – представитель гидов
Приглашаю посетить самые экзотические уголки Калининграда: «колонию вилл» Амалиенау и рабочий район Ратсхоф.

Вы в полной мере прочувствуете атмосферу довоенного Кёнигсберга и насладитесь старинными особняками и фруктовыми садами.

А я расскажу, по каким принципам застраивались старые кварталы и как жили в них люди.
2900 ₽
2610 за экскурсию
скидка10%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у входа в ЦПКиО
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Амалиенау и Ратсхоф: очарование старинных кварталов
Амалиенау и Ратсхоф: очарование старинных кварталов

Что вас ожидает

Живописный Амалиенау
Я проведу вас по брусчатке узких улочек в тени деревьев и покажу прекрасно сохранившиеся дома зажиточных кенигсбержцев и примыкающие к ним фруктовые сады. Кроме того, вы увидите площадь Звезды, от которой в разные стороны расходятся 6 улиц, и любимый местными пруд Поплавок. А также по желанию посетите музей Altes Haus — квартиру с восстановленными интерьером и бытом кенигсбергской семьи начала 20 века.

Рабочий Ратсхоф
Соседний с Амалиенау район Ратсхоф застраивался маленькими однотипными, но комфортными и уютными домами. Изначально в них жили рабочие вагоностроительной фабрики. Вытянутые в одну линию, дома покрашены в разные цвета и выглядят ярко и живописно. Я расскажу о принципах их планировки и людях, населявших их в разные времена.

Организационные детали

  • Билеты в музей Altes Haus не включены в стоимость — 400 рублей за человека. По вс музей закрыт.
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов профессиональной команды
Амалиенау и Ратсхоф: очарование старинных кварталов
Амалиенау и Ратсхоф: очарование старинных кварталов
Амалиенау и Ратсхоф: очарование старинных кварталов
Амалиенау и Ратсхоф: очарование старинных кварталов
Амалиенау и Ратсхоф: очарование старинных кварталов
Амалиенау и Ратсхоф: очарование старинных кварталов
Амалиенау и Ратсхоф: очарование старинных кварталов
Амалиенау и Ратсхоф: очарование старинных кварталов
Амалиенау и Ратсхоф: очарование старинных кварталов
Амалиенау и Ратсхоф: очарование старинных кварталов
Амалиенау и Ратсхоф: очарование старинных кварталов
Амалиенау и Ратсхоф: очарование старинных кварталов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у входа в ЦПКиО.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Галина
Галина
Меня зовут Галина. Я историк, экскурсовод, аккредитована при Правительстве Калининградской области и НП «Куршская коса». С удовольствием покажу вам наш янтарный край во всём его разнообразии! Познакомлю с историей, природой и людьми. Командой профессиональных гидов мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии, автомобильные и пешеходные: как стандартные маршруты, так и с учётом ваших интересов и пожеланий. Вас ждут живое общение, увлекательные истории, масса полезной информации, яркие впечатления! Узнайте о балтийском побережье всё, что хотели знать, и даже больше!
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