Галина проводит ещё 3 экскурсии

Экскурсия по Амалиенау и Ратсхофу предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу довоенного Кёнигсберга.



Прогулка по улочкам Амалиенау с сохранившимися домами и фруктовыми садами перенесет вас в старую Европу. В Ратсхофе вы узнаете о жизни рабочих и увидите разноцветные дома. Также вас ждут секреты янтаря и советы для коллекционеров. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и новые знания о Калининграде

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Амалиенау и Ратсхофу - летние месяцы с июня по август. В это время погода наиболее комфортная, зелень в полном расцвете, а прогулки по улочкам и паркам особенно приятны. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой этих мест, но стоит быть готовыми к переменчивой погоде. Зимой, несмотря на прохладу, экскурсия может предложить уникальные виды и атмосферу, но лучше одеться теплее.

Сейчас август — это идеальное время.