Галина проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Живописный Амалиенау

Я проведу вас по брусчатке узких улочек в тени деревьев и покажу прекрасно сохранившиеся дома зажиточных кенигсбержцев и примыкающие к ним фруктовые сады. Кроме того, вы увидите площадь Звезды, от которой в разные стороны расходятся 6 улиц, и любимый местными пруд Поплавок. А также по желанию посетите музей Altes Haus — квартиру с восстановленными интерьером и бытом кенигсбергской семьи начала 20 века.

Рабочий Ратсхоф

Соседний с Амалиенау район Ратсхоф застраивался маленькими однотипными, но комфортными и уютными домами. Изначально в них жили рабочие вагоностроительной фабрики. Вытянутые в одну линию, дома покрашены в разные цвета и выглядят ярко и живописно. Я расскажу о принципах их планировки и людях, населявших их в разные времена.