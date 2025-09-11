Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю вас на прогулку по уютным улочкам Амалиенау — самого гармоничного района Калининграда. Здесь сохранились изящные виллы, а атмосфера начала XX века ощущается в каждом уголке.



Вы узнаете истории знаменитых жителей, секреты архитектора Хайтманна и увидите две старинные кирхи — св. Адальберта и королевы Луизы. 5 4 отзыва

Арина Ваш гид в Калининграде Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-4 человека Как проходит Пешком 5000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Приглашаем вас на неспешную прогулку по одному из самых очаровательных уголков Калининграда — району Амалиенау. Здесь время словно замедляет ход, а изящные немецкие виллы, утопающие в зелени, переносят в эпоху начала XX века. Амалиенау — бывший элитный район Кёнигсберга, спроектированный с особым изяществом. Вы пройдёте по уютным улочкам, где сохранились виллы в стиле модерн и фахверк, узнаете, кто из знаменитых горожан жил в этих особняках сто лет назад и какие истории скрывают их стены. Почему Амалиенау считается самым гармоничным районом? Кто такой Фридрих Хайтманн? Мы раскроем секреты этого места, избежавшего разрушений войны и сохранившего неповторимый шарм. Вас ждут не только великолепные особняки, но и две старинные кирхи — святого Адальберта и памяти королевы Луизы, каждая из которых является архитектурной жемчужиной. Вы заглянете в скрытые от туристических маршрутов уголки, где царит особая атмосфера уюта, и, возможно, откроете для себя уютные кафе, в которых любят бывать местные жители. Важная информация: Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов. Можно будет зайти в кафе и выпить вкусный кофе, чай, какао.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Самые известные виллы Кенигсберга ХХ века

Две прекрасные кирхи - святого Адальберта и памяти королевы Луизы

Неприметные уголки

Что включено Услуги гида Где начинаем и завершаем? Начало: Центральный парк Завершение: Дом художника Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Важная информация Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов

Можно будет зайти в кафе и выпить вкусный кофе, чай, какао