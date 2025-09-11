Приглашаю вас на прогулку по уютным улочкам Амалиенау — самого гармоничного района Калининграда. Здесь сохранились изящные виллы, а атмосфера начала XX века ощущается в каждом уголке.
Вы узнаете истории знаменитых жителей, секреты архитектора Хайтманна и увидите две старинные кирхи — св. Адальберта и королевы Луизы.
Описание экскурсииПриглашаем вас на неспешную прогулку по одному из самых очаровательных уголков Калининграда — району Амалиенау. Здесь время словно замедляет ход, а изящные немецкие виллы, утопающие в зелени, переносят в эпоху начала XX века. Амалиенау — бывший элитный район Кёнигсберга, спроектированный с особым изяществом. Вы пройдёте по уютным улочкам, где сохранились виллы в стиле модерн и фахверк, узнаете, кто из знаменитых горожан жил в этих особняках сто лет назад и какие истории скрывают их стены. Почему Амалиенау считается самым гармоничным районом? Кто такой Фридрих Хайтманн? Мы раскроем секреты этого места, избежавшего разрушений войны и сохранившего неповторимый шарм. Вас ждут не только великолепные особняки, но и две старинные кирхи — святого Адальберта и памяти королевы Луизы, каждая из которых является архитектурной жемчужиной. Вы заглянете в скрытые от туристических маршрутов уголки, где царит особая атмосфера уюта, и, возможно, откроете для себя уютные кафе, в которых любят бывать местные жители. Важная информация: Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов. Можно будет зайти в кафе и выпить вкусный кофе, чай, какао.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Самые известные виллы Кенигсберга ХХ века
- Две прекрасные кирхи - святого Адальберта и памяти королевы Луизы
- Неприметные уголки
- Элементы фахверка
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральный парк
Завершение: Дом художника
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
- Можно будет зайти в кафе и выпить вкусный кофе, чай, какао
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сухарев
11 сен 2025
Старый город,сохранившиеся виллы,замечательная Алина и ее рассказ,погода. Все понравилось.
Н
Нина
27 июл 2024
Я Амалиенау люблю,в студенчестве жила в этом районе и многие уголки района были исследованы. Но таких деталей,о которых рассказала Арина, я не знала. Очень кропотливый труд по крупицам собирать информацию.
Н
Нина
20 июл 2024
Экскурсия по Амалиенау очень понравилась. Хоть я и была там много раз, но никогда не рассматривала город с этого ракурса. Для меня многое стало открытием. Арина очень увлекательно погрузила нас в историю Кенигсберга и провела параллели с нынешним временем. Огромная благодарность за экскурсию. И отдельное спасибо за фотографии))
А
Алена
18 июн 2024
Будучи коренной Калининградкой, я 100 раз ходила по району Амалиенау!) Но после экскурсии с Ариной, поняла, что я можно сказать там ни разу не была! Всем рекомендую!) Бывала на экскурсиях во многих городах России, Арина справилась на 120%!) Много легенд и фактов рассказала нам эта милая девушка
Входит в следующие категории Калининграда
