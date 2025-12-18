В нашем пространстве вы забудете о тревогах, перезагрузитесь и наполнитесь силами, проникнетесь безмятежностью. Отдохнёте в горячих купелях и постоите под тропическим душем. Если захотите — искупаетесь в море в любое время года и сразу же согреетесь в панорамных саунах. Мы оставили только самое важное, чтобы вы сполна ощутили гармонию с природой и собой.
Описание экскурсии
Панорамные сауны с видом на море
Вы побываете в жаркой скандинавской сауне (85-95°C). И погрузитесь в умиротворённое наблюдение за природой — ведь из панорамных окон открывается вид на море и песчаные дюны.
Видовые купели
Вы погреетесь в купели на пляже под открытым небом. Насладитесь видом свинцовой Балтики, полюбуетесь солнцем, которое прячется в море. На контрасте со штормовой погодой ощущения от отдыха в горячем спа становятся ярче!
А ещё
Чтобы ваш отдых был ещё более вдохновляющим, мы создали тропический душ под открытым небом и установили умиротворяющий камин. Вам понравится!
Организационные детали
- Обратите внимание: до Янтарного, где находится спа, вы добираетесь самостоятельно. Это можно сделать на автобусе — около 1,5 ч или на авто
- Мы предоставим вам халат, полотенце, косметические принадлежности (гель для душа, шампунь и бальзам)
- Берите с собой купальный костюм и резиновые тапочки. Если тапочек нет — не беда, мы дадим одноразовые бесплатно
- Кроме того, у нас вы можете приобрести стильные шапочки для сауны и купальники
- Вечерний сеанс предназначен для гостей без маленьких детей — это время отдыха в спокойной атмосфере
в понедельник, вторник, среду и четверг в 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|10 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Янтарном
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Nordic SPA — ваша команда гидов в Калининграде
Родились и выросли в Калининграде. А при создании комплекса вдохновлялись скандинавскими банями на берегах рек и озер. Мы — уединённое место для побега из шумных мегаполисов, возможность насладиться безмятежностью и прикоснуться к возвышенному. Здесь только безусловная первозданная чистота природы и всеобъемлющая тишина.
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
Водная прогулка
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем балтийское побережье из Калининграда
Откройте для себя Балтийск с его военной историей, пляжи Янтарного и уют Светлогорска. Уникальная экскурсия на автомобиле для всех любителей приключений
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
15 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
От Балтийска до Светлогорска: живописные уголки Балтийского побережья
Откройте для себя уникальные места Калининградского побережья. Приморские курорты, исторические памятники и природные пейзажи ждут вас
Начало: В удобном для вас месте в Калининграде, Зеленоград...
Завтра в 08:00
20 дек в 08:00
13 900 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Групповая
до 18 чел.
Лучшие локации побережья: Светлогорск, Янтарный, Балтийск, Филинская бухта (из Калининграда)
Побывать на янтарной мануфактуре, увидеть курхаус и отыскать тюльпанное дерево (в группе)
Начало: На улице Шевченко
21 дек в 08:00
25 дек в 08:00
3240 ₽
3600 ₽ за человека