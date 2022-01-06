Что вы можете увидеть 🤩

Об экскурсии

Балтийск

К 1363 году относится первое упоминание о поселении «Пиле» или «Пиль» (от прусского «пилз» — крепость). Теперь это поселение известно под названием «Старый Пиллау». Старый Пиллау делился на две части: Большой Пиллау и, ближе к морю, Малый Пиллау.

За время своего существования город несколько раз переходил под контроль различных государств. История Балтийска берёт свое начало в XIII веке — первые упоминания о поселениях рыбаков (деревня Вограм, располагавшаяся на территории между нынешним Балтийском и посёлком Мечниково) в районе современного города относятся к 1258 году.

Янтарный

История поселка Янтарный тесно связана с янтарем. В исторических документах поселок упоминается впервые в 1389 — как Пальвеникен, от прусского palwe — пустошь, безлесное болото. К 1491 году он уже значится, как Пальменикен, а еще позже на немецкий лад — Пальмникен.

Жители Пальмникена (изначально это было всего 4 двора) занимались сельским хозяйством, рыбной ловлей, торговлей и, естественно, добычей янтаря.

По преданию, Раушен вырос из прусского селения Рузе-Мотер, где в 1258 году на Кошачьем ручье тевтонцы устроили водяную мельницу. Называть селение «Раушен» они стали просто по созвучию, и в орденские времена здесь работала крупнейшая мельница во всей Зеландии.

Светлогорск

Светлогорск отличает очень интересный рельеф: он стоит на высокой лесистой дюне, круто обрывающейся в море с одной стороны и к Мельничному пруду — с другой, и возможно именно поэтому здесь возник второй восточно-прусский курорт.

Красивый рельеф, открытое море, удалённость от бедствовавшей Куршской косы — Раушен с самого начала развивался быстрее своего соседа. В 1840 году его посетил после коронации Фридрих Вильгельм IV. Впоследствии тут отдыхали Александр Гумбольдт, Томас Манн, Кете Кольвиц и огромное количество всяких богатых людей из Пруссии, Швеции, России…

В советское время основным курортным районом Балтики стало литовское взморье, но Светлогорску повезло: на гигантской военной базе, которую представляла собой Калининградская область, появился Светлогорский Центральный Военный Санаторий Министерства Обороны, удержавший старый курорт на плаву.

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