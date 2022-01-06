Обзорная экскурсия по морскому побережью Светлогорска, Янтарного (Балтийска)

Вас ждет автомобильная обзорная экскурсия по городу Светлогорску и Янтарному

Индивидуально
для 4 чел.
Вас ждет автомобильная обзорная экскурсия по городу Светлогорску и Янтарному.

Будет насыщенная программа, вы увидите музей ВМФ, цитадель, форт западный, аэродром Нойтиф, памятники архитектуры, янтарная палата, карьер Приморский, старинные кирхи, музей и скульптуры Германа Брахерта.
Обзорная экскурсия по морскому побережью Светлогорска, Янтарного (Балтийска)
Обзорная экскурсия по морскому побережью Светлогорска, Янтарного (Балтийска)
Обзорная экскурсия по морскому побережью Светлогорска, Янтарного (Балтийска)
Обзорная экскурсия по морскому побережью Светлогорска, Янтарного (Балтийска)
Обзорная экскурсия по морскому побережью Светлогорска, Янтарного (Балтийска)
Обзорная экскурсия по морскому побережью Светлогорска, Янтарного (Балтийска)
Обзорная экскурсия по морскому побережью Светлогорска, Янтарного (Балтийска)

Что вы можете увидеть 🤩

  • музей ВМФ
  • цитадель
  • форт западный
  • аэродром Нойтиф
  • памятники архитектуры
  • Янтарная палата
  • карьер Приморский
  • старинные кирхи
  • музей и скульптуры Германа Брахерта
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Об экскурсии

Балтийск

К 1363 году относится первое упоминание о поселении «Пиле» или «Пиль» (от прусского «пилз» — крепость). Теперь это поселение известно под названием «Старый Пиллау». Старый Пиллау делился на две части: Большой Пиллау и, ближе к морю, Малый Пиллау.
За время своего существования город несколько раз переходил под контроль различных государств. История Балтийска берёт свое начало в XIII веке — первые упоминания о поселениях рыбаков (деревня Вограм, располагавшаяся на территории между нынешним Балтийском и посёлком Мечниково) в районе современного города относятся к 1258 году.

Янтарный

История поселка Янтарный тесно связана с янтарем. В исторических документах поселок упоминается впервые в 1389 — как Пальвеникен, от прусского palwe — пустошь, безлесное болото. К 1491 году он уже значится, как Пальменикен, а еще позже на немецкий лад — Пальмникен.
Жители Пальмникена (изначально это было всего 4 двора) занимались сельским хозяйством, рыбной ловлей, торговлей и, естественно, добычей янтаря.
По преданию, Раушен вырос из прусского селения Рузе-Мотер, где в 1258 году на Кошачьем ручье тевтонцы устроили водяную мельницу. Называть селение «Раушен» они стали просто по созвучию, и в орденские времена здесь работала крупнейшая мельница во всей Зеландии.

Светлогорск

Светлогорск отличает очень интересный рельеф: он стоит на высокой лесистой дюне, круто обрывающейся в море с одной стороны и к Мельничному пруду — с другой, и возможно именно поэтому здесь возник второй восточно-прусский курорт.
Красивый рельеф, открытое море, удалённость от бедствовавшей Куршской косы — Раушен с самого начала развивался быстрее своего соседа. В 1840 году его посетил после коронации Фридрих Вильгельм IV. Впоследствии тут отдыхали Александр Гумбольдт, Томас Манн, Кете Кольвиц и огромное количество всяких богатых людей из Пруссии, Швеции, России…
В советское время основным курортным районом Балтики стало литовское взморье, но Светлогорску повезло: на гигантской военной базе, которую представляла собой Калининградская область, появился Светлогорский Центральный Военный Санаторий Министерства Обороны, удержавший старый курорт на плаву.

Организационные моменты

  • Балтийск можно добавить за 1000 руб. /час. Памятники архитектуры, история города, Янтарная палата, карьер Приморский, старинные кирхи, музей и скульптуры Германа Брахерта. Продолжительность 6-7 часов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билеты в музей
  • Сувениры
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу из отеля, дома, аэропорт по желанию клиента
Завершение: Привезу в отель, домой, аэропорт по желанию клиента
Когда и сколько длится
Когда: С 7:00 утра, с понедельника по воскресенье
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

С 7:00 утра, с понедельника по воскресенье

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

🎩Индивидуальные👣Пешеходная🚗На машинеВодные🏛История и архитектура⚙️Необычные🖼Музеи🏡Выездные🔭ОбзорныеВоенныеБалтийская коса🗽Достопримечательности🧐Авторские🧳ТурыНа теплоходе

Еще несколько похожих предложений в Калининграде

Балтийский берег
Индивидуально
для 4 чел.
10 000
за 1-4 чел.
Балтийский берег
🚗 На машине
Вас ждет насыщенный однодневный тур по трем городам балтийского побережья - Балтийску, Янтарному и Светлогорску
5 янв
6 янв
7 янв
ещё...
Ежедневно с 09:00
Три города за 1 день. Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Индивидуально
для 6 чел.
4.9
72
8 000
за 1-6 чел.
Три города за 1 день. Балтийск, Янтарный, Светлогорск
🚗 На машине
За один день вы побываете в трех городах поочередно: Балтийск, Янтарный, Светлогорск
5 янв
6 янв
7 янв
ещё...
8:00-21:00 ежедневно
Янтарное побережье: прогулка по Балтийску, Янтарному и Светлогорску
Индивидуально
для 4 чел.
9 500
за 1-4 чел.
Янтарное побережье: прогулка по Балтийску, Янтарному и Светлогорску
🚗 На машине
Не упустите возможность увидеть три ярких городка на побережье Балтийского моря за один день! Вы побываете
Ежедневно, по договоренности
Экскурсия по городу-крепости Балтийску с обзором Балтийской косы
В группе
до 30 чел.
4.6
133
1 450
за 1 чел.
Экскурсия по городу-крепости Балтийску с обзором Балтийской косы
🚌 На автобусе
На побережье Балтийского моря находится самый западный город России - Балтийск
6 янв
8 янв
13 янв
ещё...
В поисках Янтарной комнаты: экскурсия по Янтарному и Светлогорску
В группе
до 30 чел.
3.9
19
1 450
за 1 чел.
В поисках Янтарной комнаты: экскурсия по Янтарному и Светлогорску
🚌 На автобусе
Приглашаем вас на экскурсию по Балтийскому побережью! Вы посетите поселок Янтарный - одно из самых известных
6 янв
9 янв
13 янв
ещё...
По четвергам и воскресеньям с 11:00
Янтарное ожерелье: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
Индивидуально
для 4 чел.
5
4
12 700
за 1-4 чел.
Янтарное ожерелье: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
👣 Пешеходная
🚗 На машине
Вас ждёт девятичасовая экскурсия по популярным курортам Калининградской области с обзором побережья Балтийского моря,
5 янв
6 янв
7 янв
ещё...
Ежедневно с 09:00
Три города Балтики за один день: Балтийск, Светлогорск и Янтарный
Индивидуально
для 4 чел.
4.6
25
6 900
за 1-4 чел.
Три города Балтики за один день: Балтийск, Светлогорск и Янтарный
🚗 На машине
⛴ Водные
Посетить солнечный Янтарный, уютный Светлогорск и военно-морской Балтийск
8 янв
9 янв
10 янв
ещё...
Сокровища русской Балтики в мини-группе: Светлогорск, Янтарный, Балтийск
Индивидуально
для 3 чел.
12 000
за 1-3 чел.
Сокровища русской Балтики в мини-группе: Светлогорск, Янтарный, Балтийск
🚗 На машине
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Путешествие по трём приморским городам Балтийского побережья - Светлогорску, Янтарному
По договоренности
Светлогорск, Балтийск, Янтарный — путешествие по приморским городам
Индивидуально
до 7 чел.
4.8
32
13687
10 950
за 1-7 чел.
Светлогорск, Балтийск, Янтарный — путешествие по приморским городам
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Увидеть, как добывают янтарь, затеряться на улицах города-леса и услышать о жизни на Балтийской косе
7 янв
8 янв
9 янв
ещё...
Пиллау-Балтийск - история в веках: Балтийская коса, Янтарный, Светлогорск
Индивидуально
для 4 чел.
4.9
50
13 155
за 1-4 чел.
Пиллау-Балтийск - история в веках: Балтийская коса, Янтарный, Светлогорск
🚗 На машине
Приглашаю вас на экскурсию по самому западному берегу России
7 янв
8 янв
ещё...
Ежедневно по договоренности.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: три бренда за один день
Индивидуально
для 6 чел.
4.9
94
10 500
за 1-6 чел.
Очень популярно сейчас
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: три бренда за один день
🚗 На машине
⛴ Водные
Город-форпост, «слеза морских глубин» и дух балтийской аристократии — собрать яркие пазлы региона
8 янв
9 янв
10 янв
ещё...
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Индивидуально
для 3 чел.
4.9
130
8 500
за 1-3 чел.
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
🚗 На машине
Сравнить 3 приморских города, отдохнуть на побережье и послушать нескучные истории края
7 янв
8 янв
9 янв
ещё...

Максим А. проводит ещё 3 экскурсии

Обзорная экскурсия по Калининграду
Индивидуально
для 4 чел.
6 000
за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по Калининграду
🚗 На машине
Старые районы Калининграда - это кусочек «русской» Германии
С понедельника по воскресенье в 7:00
Куршская коса во всей красе
Индивидуально
для 4 чел.
10 799
за 1-4 чел.
Куршская коса во всей красе
🚗 На машине
Обзорная экскурсия по уникальной Куршской косе
6 янв
7 янв
8 янв
ещё...
С 7:00 утра, с понедельника по воскресенье
Замки Восточной Пруссии
Индивидуально
для 4 чел.
10 900
за 1-4 чел.
Замки Восточной Пруссии
👣 Пешеходная
🚗 На машине
Вас ждет историческая экскурсия по Замкам Восточной Пруссии
6 янв
7 янв
8 янв
ещё...
с 7:00 утра, с понедельника по воскресенье
У нас ещё много экскурсий 😎 в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ