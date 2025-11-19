На территории Калининградской области пиво варят с 13 века. Этот напиток — основа европейского быта на протяжении столетий.
Приглашаю вас погрузиться в его историю! Вы услышите о традициях, культуре употребления напитка и ресторанных форматах Восточной Пруссии. Увидите старинную посуду и, конечно, продегустируете местное пиво!
Описание экскурсии
Пивоварение в Кёнигсберге
Мы посетим мануфактуру крупнейшего коллекционера древностей Восточной Пруссии. Вы рассмотрите подлинные экспонаты — пивные кружки и посуду, начиная с 13 века. Познакомитесь с условиями жизни в Кёнигсберге, технологией производства пива и хранением напитка.
Дегустация локальных сортов пива
Затем нас ждёт пивной ресторан в соседнем здании! Говорить о пиве и не пробовать — это нужно квалифицировать как жестокое обращение с путешественниками:) Во время дегустации я расскажу вам о культуре употребления напитка, форматах заведений в Восточной Пруссии 17–20 веков, пивных дуэлях и традициях студентов Кëнигсбергского университета.
Организационные детали
- Рекомендованный возраст 18+. На экскурсию допускаются только трезвые гости
- В стоимость программы входит дегустация 4 сортов пива по 50 мл
- Дополнительные напитки и закуски оплачивается отдельно
в будние дни в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Профессора Баранова
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 150 туристов
Житель района Амалиенау, Калининграда в третьем поколении. Очевидец событий, происходивших в Калининграде последние 50 лет. Журналист. Ведущий авторской передачи о недвижимости «Квадратный метр» на радио Балтик Плюс. Специалист по калининградской недвижимости. Краевед, постоянно освещающий последние новости города.
