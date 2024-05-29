Пивные дегустации – экскурсии в Калининграде

Найдено 6 экскурсий в категории «Пивные дегустации» в Калининграде, цены от 1 380 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вкусная Пруссия: гастро-путешествие с дегустациями
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
43 отзыва
Вкусная Пруссия: погружение в гастрономию Калининграда с дегустациями
Приглашаем гурманов на незабываемое гастро-путешествие по Калининграду с эксклюзивными дегустациями
Начало: У ресторана Тётка Фишер, ул. Шевченко
12 июня в 14:00
19 июня в 14:00
1 780 за человека
Экскурсия по старинной пивоварне «Понарт» с дегустацией (всё включено)
Групповая
1.5 часа
7 отзывов
Экскурсия по старинной пивоварне «Понарт» с дегустацией (всё включено)
Посетить самые интересные цеха фабрики и попробовать 8 сортов свежего пива на групповой экскурсии
Начало: У пивоварни «Понарт»
Расписание: в среду и пятницу в 17:15, в субботу в 15:00
Завтра в 15:00
12 июня в 17:15
2 200 за человека
Вечерний Калининград: хомлины, марципан и безлимитная пивная дегустация
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
6 часов
8 отзывов
Вечерний Калининград: хомлины, марципан и безлимитная пивная дегустация
Открыть вкусные и колоритные уголки Калининграда на автобусной экскурсии
Начало: В центре Калининграда (одно из 10 мест на выбор)
Расписание: в понедельник и четверг в 15:30
10 июня в 15:30
13 июня в 15:30
15331 380 за человека
Пивной Кенигсберг с авторским пивом и шоу
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
78 отзывов
Пивной Кенигсберг с авторским пивом и шоу
Продегустировать продукцию двух традиционных пивоварен на групповой экскурсии по Калининграду
Начало: На проспекте Мира, 26
Расписание: в четверг в 17:30
13 июня в 17:30
20 июня в 17:30
3 200 за человека
Рыбный Кёнигсберг и 12 оттенков пенного
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
13 отзывов
Рыбный Кёнигсберг и 12 оттенков пенного
Послушать городские байки и легенды под рыбные закуски и местное пиво
14 июня в 12:00
15 июня в 09:00
от 7 990 за всё до 16 чел.
Маяки, рыбаки и пиво - эко-гастрономическое путешествие
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
Маяки, рыбаки и пиво - эко-гастрономическое путешествие
Посетить маяк Риндерорт, старинную пивоварню и кирху, в которую постоянно бьют молнии
Начало: от вашего отеля в Калининграде
27 июня в 09:00
29 июня в 09:00
9 870 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Пивные дегустации»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Вкусная Пруссия: гастро-путешествие с дегустациями
  2. Экскурсия по старинной пивоварне «Понарт» с дегустацией (всё включено)
  3. Вечерний Калининград: хомлины, марципан и безлимитная пивная дегустация
  4. Пивной Кенигсберг с авторским пивом и шоу
  5. Рыбный Кёнигсберг и 12 оттенков пенного
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Пивные дегустации" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 380 до 9 870 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 149 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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