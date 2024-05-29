1 чел.
По популярности
Групповая
6 часов
Вкусная Пруссия: погружение в гастрономию Калининграда с дегустациями
Приглашаем гурманов на незабываемое гастро-путешествие по Калининграду с эксклюзивными дегустациями
Начало: У ресторана Тётка Фишер, ул. Шевченко
12 июня в 14:00
19 июня в 14:00
1 780₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Экскурсия по старинной пивоварне «Понарт» с дегустацией (всё включено)
Посетить самые интересные цеха фабрики и попробовать 8 сортов свежего пива на групповой экскурсии
Начало: У пивоварни «Понарт»
Расписание: в среду и пятницу в 17:15, в субботу в 15:00
Завтра в 15:00
12 июня в 17:15
2 200₽ за человека
скидка
10%
Групповая
6 часов
Вечерний Калининград: хомлины, марципан и безлимитная пивная дегустация
Открыть вкусные и колоритные уголки Калининграда на автобусной экскурсии
Начало: В центре Калининграда (одно из 10 мест на выбор)
Расписание: в понедельник и четверг в 15:30
10 июня в 15:30
13 июня в 15:30
15331 380₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Пивной Кенигсберг с авторским пивом и шоу
Продегустировать продукцию двух традиционных пивоварен на групповой экскурсии по Калининграду
Начало: На проспекте Мира, 26
Расписание: в четверг в 17:30
13 июня в 17:30
20 июня в 17:30
3 200₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Рыбный Кёнигсберг и 12 оттенков пенного
Послушать городские байки и легенды под рыбные закуски и местное пиво
14 июня в 12:00
15 июня в 09:00
от 7 990₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Маяки, рыбаки и пиво - эко-гастрономическое путешествие
Посетить маяк Риндерорт, старинную пивоварню и кирху, в которую постоянно бьют молнии
Начало: от вашего отеля в Калининграде
27 июня в 09:00
29 июня в 09:00
9 870₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр29 мая 2024Экскурсия прошла замечательно. Гиду Антону большое спасибо!
- РРамиль16 мая 2024Откроете для себя этот напиток по новому)) Где ещё будет возможность попить пивка прямо из танка. Очень рекомендую
- ААндрей16 мая 2024Отличная организация мероприятия. Из за пробок в предпраздничный день мы немного опаздывали к началу. За 10 минут до начала нам
- ЮЮлия9 мая 2024Очень замечательнле путешествие. Лариса просто чудесный гид, обо всем очень интересно и подробно рассказала. Дала полезные советы. Всем рекомендую!
- ЕЕлена9 мая 2024Великолепная экскрусия с прекрасным гидом Ларисой,которая замечательно провела многочасовую экрскурсию на одном дыхании!!! Очень понравилсь с начала до конца встречи.
- ГГалина4 мая 2024Все отлично
- ЯЯна3 мая 2024Что нужно человеку для удовольствия? Конечно "хлеба и зрелища". Всё, это мы получили сполна. В ресторане можно приобрести пиво на разлив с собой. Очень советую!
- ЕЕлена13 апреля 2024Отличная экскурсия, прекрасный гид Лариса, комфортный маршрут. И завершающий аккорд в виде дегустации на фабрике пива!
- ААндрей15 марта 2024Спасибо большое организатору Ирине все понравилось и рассказы и шоу в конце вечера в замке!!)))
- ААнастасия11 марта 2024Огромное спасибо Ларисе за прекрасную экскурсию! Лариса гид, который искренне любит свой край - старается "заразить" этой любовью туристов. Легко, непринужденно,
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Пивные дегустации»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Пивные дегустации" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 380 до 9 870 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 149 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Калининграде на 2024 год по теме «Пивные дегустации», 149 ⭐ отзывов, цены от 1380₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август