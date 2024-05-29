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позвонили и уточнили по поводу участия и времени. Мы опоздали на 5 минут, нас встретили и немного подождали с началом. И всё остальное было было на высшем уровне. С нами были дети 7, 10, 11 лет и им очень понравилось (детям дают вкусный квас, которого они выпили ооочень много). Однозначно рекомендую. Перед экскурсией обязательно не есть и не пить, чтобы больше вошло …