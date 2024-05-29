Пивные экскурсии в Калининграде

Найдено 9 экскурсий в категории «Пивные туры» в Калининграде, цены от 1 380 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вкусная Пруссия: гастро-путешествие с дегустациями
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
43 отзыва
Вкусная Пруссия: погружение в гастрономию Калининграда с дегустациями
Приглашаем гурманов на незабываемое гастро-путешествие по Калининграду с эксклюзивными дегустациями
Начало: У ресторана Тётка Фишер, ул. Шевченко
«Вы побываете при одной из старейших пивоварен региона, в компании пивного сомелье откроете секреты производства пенного»
12 июня в 14:00
19 июня в 14:00
1 780 за человека
Экскурсия по старинной пивоварне «Понарт» с дегустацией (всё включено)
Групповая
1.5 часа
7 отзывов
Экскурсия по старинной пивоварне «Понарт» с дегустацией (всё включено)
Посетить самые интересные цеха фабрики и попробовать 8 сортов свежего пива на групповой экскурсии
Начало: У пивоварни «Понарт»
«Музей старинной пивоварни «Понарт» (45 минут)»
Расписание: в среду и пятницу в 17:15, в субботу в 15:00
Завтра в 15:00
12 июня в 17:15
2 200 за человека
Прусские истории: Замок Нессельбек, Кранц, сыр, пиво и Куршская коса
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
407 отзывов
Прусские истории: Замок Нессельбек, Кранц, сыр, пиво и Куршская коса
Начало: Ул. Шевченко 2, Дом Советов, Калининград
Расписание: Ежедневно в 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 850 за человека
Автобусная экскурсия «Пивной Кёнигсберг»
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
117 отзывов
Популярное предложение
Автобусная экскурсия «Пивной Кёнигсберг»
Начало: Ленинский пр. 81, гостиница «Калининград»
«За 4 часа вы посетите пивоварни «Нессельбек» и «Брецель», узнаете как варят пиво и продегустируете свежесваренный напиток»
Расписание: по четвергам в 18:00
13 июня в 18:00
20 июня в 18:00
2 750 за человека
Вечерний Калининград: хомлины, марципан и безлимитная пивная дегустация
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
6 часов
8 отзывов
Вечерний Калининград: хомлины, марципан и безлимитная пивная дегустация
Открыть вкусные и колоритные уголки Калининграда на автобусной экскурсии
Начало: В центре Калининграда (одно из 10 мест на выбор)
«И конечно, пройдём по старинным помещениям пивоварни, спустимся в подземелья, где расположилось современное производство, попробуем местное пиво, а заодно раскроем пару любопытных фактов из истории Кёнигсберга»
Расписание: в понедельник и четверг в 15:30
10 июня в 15:30
13 июня в 15:30
15331 380 за человека
Пивной Кенигсберг с авторским пивом и шоу
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
78 отзывов
Пивной Кенигсберг с авторским пивом и шоу
Продегустировать продукцию двух традиционных пивоварен на групповой экскурсии по Калининграду
Начало: На проспекте Мира, 26
«Включено в стоимость: трансфер по маршруту, строганина из пеламиды,2 пивных сета в разных пивоварнях»
Расписание: в четверг в 17:30
13 июня в 17:30
20 июня в 17:30
3 200 за человека
Рыбный Кёнигсберг и 12 оттенков пенного
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
13 отзывов
Рыбный Кёнигсберг и 12 оттенков пенного
Послушать городские байки и легенды под рыбные закуски и местное пиво
«Там вы отведаете 12 сортов свежайшего пива под рассказы о прусской пивной культуре»
14 июня в 12:00
15 июня в 09:00
от 7 990 за всё до 16 чел.
Автопутешествие по Калининградской области: Средневековье, немецкая школа и пиво
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Автопутешествие по Калининградской области: Средневековье, немецкая школа и пиво
За 7 часов увидеть самобытные уголки региона и прикоснуться к его истории
«Если будет желание, вы отправитесь на экскурсию по цехам с хозяином пивоварни и продегустируете пиво»
17 июня в 10:00
18 июня в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.
Маяки, рыбаки и пиво - эко-гастрономическое путешествие
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
Маяки, рыбаки и пиво - эко-гастрономическое путешествие
Посетить маяк Риндерорт, старинную пивоварню и кирху, в которую постоянно бьют молнии
Начало: от вашего отеля в Калининграде
«Из кого состояло «пивное жюри» и при чём здесь кожаные штаны»
27 июня в 09:00
29 июня в 09:00
9 870 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    29 мая 2024
    Вечерний Калининград: хомлины, марципан и безлимитная пивная дегустация
    Экскурсия прошла замечательно. Гиду Антону большое спасибо!
  • З
    Зульфия
    28 мая 2024
    Прусские истории: Замок Нессельбек, Кранц, сыр, пиво и Куршская коса
    Были на данной экскурсии и хочу сказать это отвал башки 🥳🥳🥳 Всем рекомендую, гид у нас просто супер Владимир Иванович П. Супер
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    человек ❤️ Много чего видели, много чего попробовали на вкус, Владимир отвез нас в какой вкусный ресторан, потом на дегустацию вина и сыра 👌Не разу нас не подгонял, терпеливо ждал но и мы наша группа тоже много не наглела 🤣 вообще всем рекомендую данную экскурсию а если гидом будет Владимир Иванович то вам повезло на полной программе ❤️ Владимир желаем Вам всех благ, спасибо за сегодняшний День 💣👌

  • Р
    Рамиль
    16 мая 2024
    Экскурсия по старинной пивоварне «Понарт» с дегустацией (всё включено)
    Откроете для себя этот напиток по новому)) Где ещё будет возможность попить пивка прямо из танка. Очень рекомендую
  • А
    Андрей
    16 мая 2024
    Экскурсия по старинной пивоварне «Понарт» с дегустацией (всё включено)
    Отличная организация мероприятия. Из за пробок в предпраздничный день мы немного опаздывали к началу. За 10 минут до начала нам
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    позвонили и уточнили по поводу участия и времени. Мы опоздали на 5 минут, нас встретили и немного подождали с началом. И всё остальное было было на высшем уровне. С нами были дети 7, 10, 11 лет и им очень понравилось (детям дают вкусный квас, которого они выпили ооочень много). Однозначно рекомендую. Перед экскурсией обязательно не есть и не пить, чтобы больше вошло …

  • В
    Воропаева
    16 мая 2024
    Прусские истории: Замок Нессельбек, Кранц, сыр, пиво и Куршская коса
    Замечательная экскурсия! Нашим гидом был Кирилл, спасибо ему за интересные рассказы, увлекательную экскурсию и за то, что мы успели насладиться Куршской косой до прибытия больших групп.
  • Ю
    Юлия
    9 мая 2024
    Вкусная Пруссия: гастро-путешествие с дегустациями
    Очень замечательнле путешествие. Лариса просто чудесный гид, обо всем очень интересно и подробно рассказала. Дала полезные советы. Всем рекомендую!
  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    Вкусная Пруссия: гастро-путешествие с дегустациями
    Великолепная экскрусия с прекрасным гидом Ларисой,которая замечательно провела многочасовую экрскурсию на одном дыхании!!! Очень понравилсь с начала до конца встречи.
  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Автопутешествие по Калининградской области: Средневековье, немецкая школа и пиво
    Мария открыла для нас Полесье и прекрасных людей - Инессу и Александра, являющихся достоянием Калининградской области, потому что эти люди
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    - настоящие энтузиасты своего края. Именно благодаря таким светлым людям понимаешь, что не оскудеет земля наша и будет процветать вопреки всему, гордость возникает за калининградцев. Искренне желаю им успехов, здоровья и поддержки земляков - общее дело делают, во благо всех полесцев.

  • Г
    Галина
    4 мая 2024
    Экскурсия по старинной пивоварне «Понарт» с дегустацией (всё включено)
    Все отлично
  • Я
    Яна
    3 мая 2024
    Вкусная Пруссия: гастро-путешествие с дегустациями
    Что нужно человеку для удовольствия? Конечно "хлеба и зрелища". Всё, это мы получили сполна. В ресторане можно приобрести пиво на разлив с собой. Очень советую!
    Что нужно человеку для удовольствия?

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Пивные туры»

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  1. Вкусная Пруссия: гастро-путешествие с дегустациями
  2. Экскурсия по старинной пивоварне «Понарт» с дегустацией (всё включено)
  3. Прусские истории: Замок Нессельбек, Кранц, сыр, пиво и Куршская коса
  4. Автобусная экскурсия «Пивной Кёнигсберг»
  5. Вечерний Калининград: хомлины, марципан и безлимитная пивная дегустация
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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