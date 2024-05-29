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человек ❤️ Много чего видели, много чего попробовали на вкус, Владимир отвез нас в какой вкусный ресторан, потом на дегустацию вина и сыра 👌Не разу нас не подгонял, терпеливо ждал но и мы наша группа тоже много не наглела 🤣 вообще всем рекомендую данную экскурсию а если гидом будет Владимир Иванович то вам повезло на полной программе ❤️ Владимир желаем Вам всех благ, спасибо за сегодняшний День 💣👌