Мои заказы

Экскурсии и развлечения в Калининграде для взрослых

Найдено 3 экскурсии в категории «Только для взрослых» в Калининграде, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+)
Пешая
3.5 часа
26 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Экскурсия по барам «Гуськом с Третьяком»
Погрузитесь в атмосферу вечернего Калининграда, посетив уникальные бары с историей и характером. Ощутите вкус местных наливок и напитков
Начало: На Советском проспекте
Сегодня в 20:00
Завтра в 19:00
3200 ₽ за человека
Пивоваренные традиции Восточной Пруссии: экскурсия с дегустацией (18+)
На машине
4 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Пивоваренные традиции Восточной Пруссии: экскурсия с дегустацией (18+)
История Кёнигсберга в бокале - от подвальных залов «Понарта» до современных сортов пива
Начало: У Южного вокзала
Расписание: в среду и пятницу в 16:00, в субботу в 14:00 и 16:00
3 окт в 16:00
8 окт в 16:00
4550 ₽ за человека
Пивное королевство Кёнигсберга: экскурсия + дегустация
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Пивное королевство Кёнигсберга: экскурсия + дегустация
Окунуться в историю пивоварения Восточной Пруссии и попробовать локальные сорта напитка (18+)
Начало: На улице Профессора Баранова
Расписание: в будние дни в 10:00
Завтра в 10:00
3 окт в 10:00
3000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    18 августа 2025
    Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+)
    Супер гид, отличное времяпровождение, настоятельно рекомендую
    Супер гид, отличное времяпровождение, настоятельно рекомендуюСупер гид, отличное времяпровождение, настоятельно рекомендуюСупер гид, отличное времяпровождение, настоятельно рекомендуюСупер гид, отличное времяпровождение, настоятельно рекомендуюСупер гид, отличное времяпровождение, настоятельно рекомендую
  • Н
    Наталья
    14 августа 2025
    Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+)
    Представьте, что Ваш самолет приземлился в вечернее время. Времени на обзорные экскурсии нет, сил -нет, но отметить событие хочется, да
    читать дальше

    и просто посмотреть город в ночное время. Советую тогда выбрать эту экскурсию, маршрут небольшой, огни сияют, бары горят. В барах вы увидите местных жителей и туристов, ознакомитесь с ассортиментом. Наливают очень приличные напитки, кстати. Остановимся на барменах- работаю четко, в прямом смысле этого слова. И точно разбираются в своем деле. Настойка "Онегин"- лучшее, что я пробовала по настойкам. Экскурсия -безопасная, мы ходили вдвоем с подругой, в связи с задержкой самолета и переноса экскурсии. Есть вайб этой истории, за небольшую сумму вы побываете и в барах, где напитки включены в стоимость, и прогуляетесь, и послушайте экскурс о создании баров и архитектурных сооружениях. Любителям пива: в программе есть 2 замечательных паба, где бармены Вас точно приятно удивят. И гид Игорь, который составит Вам отличную компанию в этой замечательной прогулке. В нашей программе: 4 и 5 места, это высший пилотаж в профессии. Пробуйте!

  • Е
    Екатерина
    7 августа 2025
    Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+)
    На третий день пребывания в Калининграде пошли на экскурсию с Игорем, по барам. Нужно было сделать это в первый же
    читать дальше

    день, чтобы так легко и непринужденно познакомиться с городом. Игорь рассказывает про заведения, которые мы посетили во время экскурсии, про историю и архитектуру города, интересные факты про быт и обычаи средневековья, да всё это под очарованием местных наливочек, что невольно представляешь себя рыцарем тевтонского ордена, прогуливающимся по торговым рядам средневекового рынка))
    Однозначно советую, и если приедем еще раз, снова прогуляемся гуськом с Третьяком.

  • А
    Александра
    4 августа 2025
    Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+)
    Прекрасная экскурсия с Игорем! Однозначно рекомендую! Я и муж остались после нее в прекрасном настроении, с интересной информацией о городе
    читать дальше

    и замечательной прогулкой по вечернему Калининграду. Ну и вышла она для нас индивидуальная, что тоже очень приятно. Даже несмотря на дождливую погоду, мы не замёрзли и не устали. Выбор баров у Игоря отличный, все разные и у каждого своя атмосфера, история и угощения вкусные. И напились как надо (не и перепили и не допили) и даже попеть смогли. Понравилось все

    Прекрасная экскурсия с Игорем! Однозначно рекомендую! Я и муж остались после нее в прекрасном настроении, сПрекрасная экскурсия с Игорем! Однозначно рекомендую! Я и муж остались после нее в прекрасном настроении, сПрекрасная экскурсия с Игорем! Однозначно рекомендую! Я и муж остались после нее в прекрасном настроении, сПрекрасная экскурсия с Игорем! Однозначно рекомендую! Я и муж остались после нее в прекрасном настроении, с
  • А
    Алексей
    28 июля 2025
    Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+)
    Экскурсия понравилась. Ходил с супругой. Все заявленное было выполнено на высшем уровне. По мимо рассказа о барах, было много интересного
    читать дальше

    сказано от зданиях по маршруту передвижения. Сам экскурсовод рассказывал очень увлекательно и без лишней «воды». В общем рекомендую. Своих денег это точно стоит.

  • М
    Михаил
    10 июля 2025
    Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+)
    Интересный и не очевидный набор точек. Прогулка очень познавательная и интересная. В описании сказано, что она тяжёлая, но это не так. Расстояние между барами не большое, на точках можно отдохнуть. Получил огромное удовольствие от экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Только для взрослых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+)
  2. Пивоваренные традиции Восточной Пруссии: экскурсия с дегустацией (18+)
  3. Пивное королевство Кёнигсберга: экскурсия + дегустация
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Остров Канта
  3. Куршская Коса
  4. Кафедральный собор
  5. Танцующий лес
  6. Амалиенау
  7. Рыбная деревня
  8. Высота Эфа
  9. Бранденбургские ворота
  10. Высота Мюллера
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в октябре 2025
Сейчас в Калининграде в категории "Только для взрослых" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 4550. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Калининграде на 2025 год по теме «Только для взрослых», 26 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь