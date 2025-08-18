читать дальше

и просто посмотреть город в ночное время. Советую тогда выбрать эту экскурсию, маршрут небольшой, огни сияют, бары горят. В барах вы увидите местных жителей и туристов, ознакомитесь с ассортиментом. Наливают очень приличные напитки, кстати. Остановимся на барменах- работаю четко, в прямом смысле этого слова. И точно разбираются в своем деле. Настойка "Онегин"- лучшее, что я пробовала по настойкам. Экскурсия -безопасная, мы ходили вдвоем с подругой, в связи с задержкой самолета и переноса экскурсии. Есть вайб этой истории, за небольшую сумму вы побываете и в барах, где напитки включены в стоимость, и прогуляетесь, и послушайте экскурс о создании баров и архитектурных сооружениях. Любителям пива: в программе есть 2 замечательных паба, где бармены Вас точно приятно удивят. И гид Игорь, который составит Вам отличную компанию в этой замечательной прогулке. В нашей программе: 4 и 5 места, это высший пилотаж в профессии. Пробуйте!