Мини-группа
до 10 чел.
Экскурсия по барам «Гуськом с Третьяком»
Погрузитесь в атмосферу вечернего Калининграда, посетив уникальные бары с историей и характером. Ощутите вкус местных наливок и напитков
Начало: На Советском проспекте
Сегодня в 20:00
Завтра в 19:00
3200 ₽ за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Пивоваренные традиции Восточной Пруссии: экскурсия с дегустацией (18+)
История Кёнигсберга в бокале - от подвальных залов «Понарта» до современных сортов пива
Начало: У Южного вокзала
Расписание: в среду и пятницу в 16:00, в субботу в 14:00 и 16:00
3 окт в 16:00
8 окт в 16:00
4550 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Пивное королевство Кёнигсберга: экскурсия + дегустация
Окунуться в историю пивоварения Восточной Пруссии и попробовать локальные сорта напитка (18+)
Начало: На улице Профессора Баранова
Расписание: в будние дни в 10:00
Завтра в 10:00
3 окт в 10:00
3000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария18 августа 2025Супер гид, отличное времяпровождение, настоятельно рекомендую
- ННаталья14 августа 2025Представьте, что Ваш самолет приземлился в вечернее время. Времени на обзорные экскурсии нет, сил -нет, но отметить событие хочется, да
- ЕЕкатерина7 августа 2025На третий день пребывания в Калининграде пошли на экскурсию с Игорем, по барам. Нужно было сделать это в первый же
- ААлександра4 августа 2025Прекрасная экскурсия с Игорем! Однозначно рекомендую! Я и муж остались после нее в прекрасном настроении, с интересной информацией о городе
- ААлексей28 июля 2025Экскурсия понравилась. Ходил с супругой. Все заявленное было выполнено на высшем уровне. По мимо рассказа о барах, было много интересного
- ММихаил10 июля 2025Интересный и не очевидный набор точек. Прогулка очень познавательная и интересная. В описании сказано, что она тяжёлая, но это не так. Расстояние между барами не большое, на точках можно отдохнуть. Получил огромное удовольствие от экскурсии.
