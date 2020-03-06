22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Кенигсберг славился своим пивоваренным искусством с середины 13 века, когда на прусскую землю пришел Тевтонский Орден и начал варить пиво в Королевском Замке Фишхаузене и многих других местах. Но главная гордость Пивного Кенигсберга – пивоварня Понарт, куда мы поедем на экскурсию.

К сожалению, сейчас завод закрыт, готовится к реставрации, поэтому только 2 цеха варят пиво по старой технологии. Мы осмотрим всю масштабность и грандиозность пивоварни Понарт, прогуляемся у огромных зданий из красного клинкерного кирпича и купим бутылочку фирменного пива.

Затем вы посетите мини-пивоварню и продегустируете крафтовое пиво. А после мы отправимся в Замок Нессельбек, где нас ждет конно-рыцарское шоу, музей инквизиции и мастер-класс по приготовлению строганины из пеламиды.

И все это за один вечер!