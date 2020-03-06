22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Вечерняя экскурсия по двум традиционным пивоварням Калининграда с дегустацией и ужином

Ирина
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Ирина – представитель гидов
На этой экскурсии вы сможете насладиться вкусом свежесваренного тягучего пива по старинным Кенигсбергским рецептам, познакомиться с историей пивоварения в Восточной Пруссии, узнать о местных традициях и праздниках старого Кёнигсберга.
2260 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Встреча проспект Мира 26
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У этой экскурсии22 отзыва
4.73
Пивной Кенигсберг
Пивной Кенигсберг

Что вас ожидает

Кенигсберг славился своим пивоваренным искусством с середины 13 века, когда на прусскую землю пришел Тевтонский Орден и начал варить пиво в Королевском Замке Фишхаузене и многих других местах. Но главная гордость Пивного Кенигсберга – пивоварня Понарт, куда мы поедем на экскурсию.

К сожалению, сейчас завод закрыт, готовится к реставрации, поэтому только 2 цеха варят пиво по старой технологии. Мы осмотрим всю масштабность и грандиозность пивоварни Понарт, прогуляемся у огромных зданий из красного клинкерного кирпича и купим бутылочку фирменного пива.

Затем вы посетите мини-пивоварню и продегустируете крафтовое пиво. А после мы отправимся в Замок Нессельбек, где нас ждет конно-рыцарское шоу, музей инквизиции и мастер-класс по приготовлению строганины из пеламиды.

И все это за один вечер!

Организационные детали

Экскурсия рассчитана на путешественников старше 21 года

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы и дегустация включены в стоимость
  • Также в стоимость включены: конно-рыцарское шоу, строганина из пеламиды и 1 литр крафтового пива
  • Ужин в замке оплачивается отдельно
Пивной Кенигсберг

Экскурсия проводится в четверг в 18:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Местов встречи для начала тура проспект Мира 26.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ирина
Ирина
Здравствуйте! Меня зовут Ирина. На Трипстере представляю агентство, которое на протяжении 20 лет занимается организацией отдыха гостей янтарного края — Калининграда и Калининградского побережья. Предлагаем экскурсии как групповые, так и индивидуальные на машине с опытным гидом.
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22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 марта 2020
Гид Ирина интересный рассказчик, знающий данную тему. Прекрасно общается, старается показать город и его жителей с лучшей стороны. Вечер прошёл легко, в приятной атмосфере.
30 ноября 2019
Замечательная, интересная экскурсия! Наш гид Ирина на протяжение всего пути рассказывала нам историю города и об особенностях различного вида пива и его приготовления! Мы попробовали разные сорта пива, смогли оценить их вкус и узнали как его производят, так же узнали как правильно есть строганину из пеламиды! Очень интересной была поездка в замок Нессельбек, рыцарское шоу и сама атмосфера этого замка! Всем советую посетить данную экскурсию с гидом Ириной!
24 ноября 2019
Спасибо большое Ирине и ее водителю,сервис очень порадовал!! после экскурсии доставили прямо до место проживания!! Вся экскурсия пролетела как 10 мин, узнали много интересного! много рецептов ))) сказочно красивые места ,все вкусное и свежее, позитивная,энергичная,одним словом супер!!! спасибо большое от меня и нашей компании из 3- х человек )))
13 сентября 2019
Отличная экскурсия. Ирина замечательный гид. Рекомендую всем эту экскурсию.
23 августа 2019
Огромное спасибо Ирине! Получили массу позитивных эмоций! На экскурсии подобного рода были в первый раз и очень довольны, что сделали такой выбор! Ирина - увлекательный рассказчик, которая разбирается в тонкостях разных сортов пива и имеет большой багаж удивительной информации как о пивоварении, так и о самом городе Калининграде и его истории! Особенно впечатлил замок Нессельберг и конно-рыцарский турнир!:) всем туристам рекомендую!!
20 августа 2019
Добрый день. Пивной Кенигсберг понравился безумно. Экскурсию проводил Павел . Павел хорошо знает историю края, рассказывает интересно и познавательно. Работает с отдачей . Знает свое дело.
Экскурсия запомнилась в ярких красках. Посетили несколько мест , в одном месте дегустировали пиво, несколько сортов. Затем поехали на рыцарский турнир - небольшое представление. По окончании турнира поехали в пивбар , где попробовали строганину из рыбы пиламида. К ней подали по 2 пинты пива на выбор и закуски к пиву. Не знаю , читая отзывы, кому такого количества пива оказалось мало . ..
По окончании экскурсии Павел добросил всех участников по гостиницам. Мы с мужем оказались последними, так нам Павел еще провел экскурсию небольшую, так сказать бонусом .
Я скажу, что очень довольна нашим экскурсоводом.
Однозначно рекомендую.
7 июля 2019
Экскурсия очень понравилась. Вот только погода немного подвела, хотя турнир рыцарей был даже под хорошим дождем. Хороший гид, интересный рассказ, необычные впечатления и вкусное пиво - что еще нужно?
Наталья
16 июня 2019
Отличная экскурсия! Ирина знакомит не только с возрождаемой пивной культурой, но и с историями города. Рыцарский турнир отличный, пиво прекрасное, вечер останется в памяти надолго. А туалет в замке - и вовсе шедевр ;-) Загляните - убедитесь сами.
Галина
31 мая 2019
Спасибо Ирине за увлекательную экскурсию :) маршрут и выбор напитков для дегустации были подобраны настолько грамотно, что отведенное время пролетело не заметно :) а еще, во время экскурсии мы побывали на импровизированном рыцарском турнире, что было так же интересно :)
31 мая 2019
Экскурсия прошла отлично! Даже не ожидал, что будет так интересно! Экскурсовод Ирина знает материал отлично, преподносит очень интересно, доступно! Никаких излишних дат, имён, технических подробностей-только самое интересное! Обязательно по приезду в Калининград в следующий раз буду планировать экскурсии с Ириной!
Ещё 12 отзывов

Ирина проводит ещё 5 экскурсий

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